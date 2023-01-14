https://ria.ru/20230114/most-1844819323.html

На Крымском мосту восстановили автомобильное движение

На Крымском мосту восстановили автомобильное движение - РИА Новости, 14.01.2023

На Крымском мосту восстановили автомобильное движение

На Крымском мосту запустили автомобильное движение, приостановленное на время ремонта, сообщил Минтранс в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T12:21

2023-01-14T12:21

2023-01-14T13:42

общество

чп на крымском мосту

республика крым

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На Крымском мосту запустили автомобильное движение, приостановленное на время ремонта, сообщил Минтранс в Telegram-канале.Первоначально ведомство предупреждало, что 14 января мост закроют для автомобилей с 04:00 до 16:00.Как сообщали в Федеральном дорожном агентстве, ограничения движения на Крымском мосту нужны для надвижки первых двух пролетов левой стороны автодорожной части. В феврале планируется заменить еще два пролета, затем специалисты установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетона и нанесут разметку.Правую полосу отремонтировали в начале декабря. Полностью восстановить автомобильную часть планируется в марте.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов, погибли четыре человека. В ФСБ заявили, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.

https://ria.ru/20230112/krym-1844289516.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, чп на крымском мосту, республика крым, министерство транспорта рф (минтранс россии)