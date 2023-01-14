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На Крымском мосту восстановили автомобильное движение - РИА Новости, 14.01.2023
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На Крымском мосту восстановили автомобильное движение
На Крымском мосту восстановили автомобильное движение - РИА Новости, 14.01.2023
На Крымском мосту восстановили автомобильное движение
На Крымском мосту запустили автомобильное движение, приостановленное на время ремонта, сообщил Минтранс в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T12:21
2023-01-14T13:42
общество
чп на крымском мосту
республика крым
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На Крымском мосту запустили автомобильное движение, приостановленное на время ремонта, сообщил Минтранс в Telegram-канале.Первоначально ведомство предупреждало, что 14 января мост закроют для автомобилей с 04:00 до 16:00.Как сообщали в Федеральном дорожном агентстве, ограничения движения на Крымском мосту нужны для надвижки первых двух пролетов левой стороны автодорожной части. В феврале планируется заменить еще два пролета, затем специалисты установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетона и нанесут разметку.Правую полосу отремонтировали в начале декабря. Полностью восстановить автомобильную часть планируется в марте.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов, погибли четыре человека. В ФСБ заявили, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
https://ria.ru/20230112/krym-1844289516.html
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общество, чп на крымском мосту, республика крым, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Общество, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
12:21 14.01.2023 (обновлено: 13:42 14.01.2023)
 
На Крымском мосту восстановили автомобильное движение

На Крымском мосту восстановили приостановленное из-за ремонта автомобильное движение

© Фото : Марат Хуснуллин/TelegramНа Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части
На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : Марат Хуснуллин/Telegram
На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На Крымском мосту запустили автомобильное движение, приостановленное на время ремонта, сообщил Минтранс в Telegram-канале.
"Сегодня в 12:10 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в публикации.
Первоначально ведомство предупреждало, что 14 января мост закроют для автомобилей с 04:00 до 16:00.
Как сообщали в Федеральном дорожном агентстве, ограничения движения на Крымском мосту нужны для надвижки первых двух пролетов левой стороны автодорожной части. В феврале планируется заменить еще два пролета, затем специалисты установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетона и нанесут разметку.
Правую полосу отремонтировали в начале декабря. Полностью восстановить автомобильную часть планируется в марте.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов, погибли четыре человека. В ФСБ заявили, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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ОбществоЧП на Крымском мостуРеспублика КрымМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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