12:21 14.01.2023 (обновлено: 13:42 14.01.2023)
На Крымском мосту восстановили автомобильное движение
На Крымском мосту восстановили приостановленное из-за ремонта автомобильное движение
© Фото : Марат Хуснуллин/TelegramНа Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части
На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На Крымском мосту запустили автомобильное движение, приостановленное на время ремонта, сообщил Минтранс в Telegram-канале.
"Сегодня в 12:10 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в публикации.
Первоначально ведомство предупреждало, что 14 января мост закроют для автомобилей с 04:00 до 16:00.
Как сообщали в Федеральном дорожном агентстве, ограничения движения на Крымском мосту нужны для надвижки первых двух пролетов левой стороны автодорожной части. В феврале планируется заменить еще два пролета, затем специалисты установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетона и нанесут разметку.
Правую полосу отремонтировали в начале декабря. Полностью восстановить автомобильную часть планируется в марте.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов, погибли четыре человека. В ФСБ заявили, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.