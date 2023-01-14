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Власти Молдавии отреагировали на падение ракеты у границы с Украиной - РИА Новости, 14.01.2023
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Власти Молдавии отреагировали на падение ракеты у границы с Украиной
Власти Молдавии отреагировали на падение ракеты у границы с Украиной - РИА Новости, 14.01.2023
Власти Молдавии отреагировали на падение ракеты у границы с Украиной
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица после сообщений об обнаружении в стране обломков ракеты заявила, что нарушение воздушного пространства является неуважением... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T18:59
2023-01-14T21:45
в мире
наталья гаврилица
молдавия
украина
россия
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КИШИНЕВ, 14 янв - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица после сообщений об обнаружении в стране обломков ракеты заявила, что нарушение воздушного пространства является неуважением молдавского суверенитета. В субботу МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила обломки ракеты недалеко от населенного пункта Ларга на севере республики, принадлежность обломков не уточняется. "Выражаю свое возмущение неуважением к суверенитету Молдавии, повторным нарушением ее воздушного пространства сегодня и падением обломков ракеты в районе населенного пункта Ларга Бричанского района", - написала Гаврилица в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). В МВД уточнили, что погранполиция увеличила количество патрулей в приграничной зоне с Украиной, которые наблюдают за воздушным пространством и зеленой полосой. Об обнаружении обломков ракеты были уведомлены аварийно-спасательная служба 112, а также бригада "Бомбтех" и прокуратура Бричанского района. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция обеспечивают охрану периметра и готовят помощь следственно-проверочным группам. Это третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, наталья гаврилица, молдавия, украина, россия
В мире, Наталья Гаврилица, Молдавия, Украина, Россия
18:59 14.01.2023 (обновлено: 21:45 14.01.2023)
 
Власти Молдавии отреагировали на падение ракеты у границы с Украиной

Премьер Молдавии Гаврилица назвала падение ракеты у границы неуважением суверенитета

© Фото : МВД МолдавииМесто обнаружения обломков ракеты в Молдавии
Место обнаружения обломков ракеты в Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : МВД Молдавии
Место обнаружения обломков ракеты в Молдавии
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КИШИНЕВ, 14 янв - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица после сообщений об обнаружении в стране обломков ракеты заявила, что нарушение воздушного пространства является неуважением молдавского суверенитета.
В субботу МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила обломки ракеты недалеко от населенного пункта Ларга на севере республики, принадлежность обломков не уточняется.
"Выражаю свое возмущение неуважением к суверенитету Молдавии, повторным нарушением ее воздушного пространства сегодня и падением обломков ракеты в районе населенного пункта Ларга Бричанского района", - написала Гаврилица в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
В МВД уточнили, что погранполиция увеличила количество патрулей в приграничной зоне с Украиной, которые наблюдают за воздушным пространством и зеленой полосой. Об обнаружении обломков ракеты были уведомлены аварийно-спасательная служба 112, а также бригада "Бомбтех" и прокуратура Бричанского района. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция обеспечивают охрану периметра и готовят помощь следственно-проверочным группам.
Это третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Миротворческий пост города Бендеры - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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В миреНаталья ГаврилицаМолдавияУкраинаРоссия
 
 
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