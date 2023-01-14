https://ria.ru/20230114/moldaviya-1844890003.html
Власти Молдавии отреагировали на падение ракеты у границы с Украиной
Власти Молдавии отреагировали на падение ракеты у границы с Украиной - РИА Новости, 14.01.2023
Власти Молдавии отреагировали на падение ракеты у границы с Украиной
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица после сообщений об обнаружении в стране обломков ракеты заявила, что нарушение воздушного пространства является неуважением... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T18:59
2023-01-14T18:59
2023-01-14T21:45
в мире
наталья гаврилица
молдавия
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844885553_0:255:1600:1155_1920x0_80_0_0_ceb05a174422978bb38e03680da49c52.jpg
КИШИНЕВ, 14 янв - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица после сообщений об обнаружении в стране обломков ракеты заявила, что нарушение воздушного пространства является неуважением молдавского суверенитета. В субботу МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила обломки ракеты недалеко от населенного пункта Ларга на севере республики, принадлежность обломков не уточняется. "Выражаю свое возмущение неуважением к суверенитету Молдавии, повторным нарушением ее воздушного пространства сегодня и падением обломков ракеты в районе населенного пункта Ларга Бричанского района", - написала Гаврилица в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). В МВД уточнили, что погранполиция увеличила количество патрулей в приграничной зоне с Украиной, которые наблюдают за воздушным пространством и зеленой полосой. Об обнаружении обломков ракеты были уведомлены аварийно-спасательная служба 112, а также бригада "Бомбтех" и прокуратура Бричанского района. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция обеспечивают охрану периметра и готовят помощь следственно-проверочным группам. Это третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230111/pridnestrove-1844266101.html
молдавия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844885553_158:237:1442:1200_1920x0_80_0_0_2b178287fbc08c20398d0bb7f42e65f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, наталья гаврилица, молдавия, украина, россия
В мире, Наталья Гаврилица, Молдавия, Украина, Россия
18:59 14.01.2023 (обновлено: 21:45 14.01.2023)
Власти Молдавии отреагировали на падение ракеты у границы с Украиной
Премьер Молдавии Гаврилица назвала падение ракеты у границы неуважением суверенитета
КИШИНЕВ, 14 янв - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица после сообщений об обнаружении в стране обломков ракеты заявила, что нарушение воздушного пространства является неуважением молдавского суверенитета.
В субботу МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила обломки ракеты недалеко от населенного пункта Ларга на севере республики, принадлежность обломков не уточняется.
"Выражаю свое возмущение неуважением к суверенитету Молдавии, повторным нарушением ее воздушного пространства сегодня и падением обломков ракеты в районе населенного пункта Ларга Бричанского района", - написала Гаврилица в Facebook* (запрещенная в РФ
экстремистская соцсеть).
В МВД уточнили, что погранполиция увеличила количество патрулей в приграничной зоне с Украиной, которые наблюдают за воздушным пространством и зеленой полосой. Об обнаружении обломков ракеты были уведомлены аварийно-спасательная служба 112, а также бригада "Бомбтех" и прокуратура Бричанского района. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция обеспечивают охрану периметра и готовят помощь следственно-проверочным группам.
Это третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.