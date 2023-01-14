https://ria.ru/20230114/moldaviya-1844890003.html

Власти Молдавии отреагировали на падение ракеты у границы с Украиной

Власти Молдавии отреагировали на падение ракеты у границы с Украиной - РИА Новости, 14.01.2023

Власти Молдавии отреагировали на падение ракеты у границы с Украиной

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица после сообщений об обнаружении в стране обломков ракеты заявила, что нарушение воздушного пространства является неуважением... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T18:59

2023-01-14T18:59

2023-01-14T21:45

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КИШИНЕВ, 14 янв - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица после сообщений об обнаружении в стране обломков ракеты заявила, что нарушение воздушного пространства является неуважением молдавского суверенитета. В субботу МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила обломки ракеты недалеко от населенного пункта Ларга на севере республики, принадлежность обломков не уточняется. "Выражаю свое возмущение неуважением к суверенитету Молдавии, повторным нарушением ее воздушного пространства сегодня и падением обломков ракеты в районе населенного пункта Ларга Бричанского района", - написала Гаврилица в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). В МВД уточнили, что погранполиция увеличила количество патрулей в приграничной зоне с Украиной, которые наблюдают за воздушным пространством и зеленой полосой. Об обнаружении обломков ракеты были уведомлены аварийно-спасательная служба 112, а также бригада "Бомбтех" и прокуратура Бричанского района. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция обеспечивают охрану периметра и готовят помощь следственно-проверочным группам. Это третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230111/pridnestrove-1844266101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, наталья гаврилица, молдавия, украина, россия