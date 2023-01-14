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ПВО отразила ракетную атаку украинских боевиков на Мелитополь - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/melitopol-1844812430.html
ПВО отразила ракетную атаку украинских боевиков на Мелитополь
ПВО отразила ракетную атаку украинских боевиков на Мелитополь - РИА Новости, 14.01.2023
ПВО отразила ракетную атаку украинских боевиков на Мелитополь
Российские системы ПВО отразили украинскую ракетную атаку на Мелитополь, сообщил журналистам представитель силового блока. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:19
2023-01-14T11:36
специальная военная операция на украине
безопасность
мелитополь
вооруженные силы украины
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО отразили украинскую ракетную атаку на Мелитополь, сообщил журналистам представитель силового блока.По словам силовика, киевский режим продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре города, "наплевав на возможные жертвы среди гражданского населения, подтверждая свои террористические методы и наплевательское отношение к гражданам".Он подчеркнул, что подразделения ПВО отработали на отлично и город надежно защищен.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления ВСУ. Как заявляли в региональной администрации, основными направлениями возможной атаки могут стать Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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безопасность, мелитополь, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Мелитополь, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
11:19 14.01.2023 (обновлено: 11:36 14.01.2023)
 
ПВО отразила ракетную атаку украинских боевиков на Мелитополь

ПВО отразила ракетную атаку украинских боевиков на Мелитополь, сбив несколько ракет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны в зоне спецоперации
Военнослужащий в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны в зоне спецоперации. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО отразили украинскую ракетную атаку на Мелитополь, сообщил журналистам представитель силового блока.

"По уточненным данным, в районе пяти часов утра подразделениями ПВО были сбиты несколько ракет, выпущенных с позиций ВСУ в направлении, где нет военных объектов", — сказал он.

По словам силовика, киевский режим продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре города, "наплевав на возможные жертвы среди гражданского населения, подтверждая свои террористические методы и наплевательское отношение к гражданам".
Он подчеркнул, что подразделения ПВО отработали на отлично и город надежно защищен.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления ВСУ. Как заявляли в региональной администрации, основными направлениями возможной атаки могут стать Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 января, 15:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМелитопольВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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