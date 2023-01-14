11:19 14.01.2023 (обновлено: 11:36 14.01.2023)
ПВО отразила ракетную атаку украинских боевиков на Мелитополь
ПВО отразила ракетную атаку украинских боевиков на Мелитополь, сбив несколько ракет
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны в зоне спецоперации
Военнослужащий в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны в зоне спецоперации. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО отразили украинскую ракетную атаку на Мелитополь, сообщил журналистам представитель силового блока.
"По уточненным данным, в районе пяти часов утра подразделениями ПВО были сбиты несколько ракет, выпущенных с позиций ВСУ в направлении, где нет военных объектов", — сказал он.
По словам силовика, киевский режим продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре города, "наплевав на возможные жертвы среди гражданского населения, подтверждая свои террористические методы и наплевательское отношение к гражданам".
Он подчеркнул, что подразделения ПВО отработали на отлично и город надежно защищен.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления ВСУ. Как заявляли в региональной администрации, основными направлениями возможной атаки могут стать Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.