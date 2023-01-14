https://ria.ru/20230114/melitopol-1844812430.html

ПВО отразила ракетную атаку украинских боевиков на Мелитополь

ПВО отразила ракетную атаку украинских боевиков на Мелитополь - РИА Новости, 14.01.2023

ПВО отразила ракетную атаку украинских боевиков на Мелитополь

Российские системы ПВО отразили украинскую ракетную атаку на Мелитополь, сообщил журналистам представитель силового блока. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T11:19

2023-01-14T11:19

2023-01-14T11:36

специальная военная операция на украине

безопасность

мелитополь

вооруженные силы украины

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО отразили украинскую ракетную атаку на Мелитополь, сообщил журналистам представитель силового блока.По словам силовика, киевский режим продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре города, "наплевав на возможные жертвы среди гражданского населения, подтверждая свои террористические методы и наплевательское отношение к гражданам".Он подчеркнул, что подразделения ПВО отработали на отлично и город надежно защищен.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления ВСУ. Как заявляли в региональной администрации, основными направлениями возможной атаки могут стать Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

мелитополь

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, мелитополь, вооруженные силы украины, запорожская область