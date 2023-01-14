Медведев назвал премьера Японии Кисиду обслуживающим персоналом для США
Зампред Совбеза Медведев назвал договоренности Байдена и Кисиды о ядерном оружии позором
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал позором договоренности президента США и премьера Японии Джо Байдена и Фумио Кисиды по вопросу о ядерном оружии, охарактеризовав позицию Токио как унизительную и верноподданническую.
Лидеры США и Японии провели встречу в пятницу в Вашингтоне. Как отметил Медведев, Байден и Кисида "заявили, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине будет враждебным актом против всего человечества, которому нет оправдания".
"Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства. Вдумайтесь. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А ее единственной жертвой – его собственная Родина", - написал замруководителя СБ РФ в своем телеграм-канале.
Медведев отметил, что премьеру Японии напомнить бы о ядерном ударе президенту США "и потребовать покаяния, так и не принесенного за этот акт войны американским руководством". "Но нет, Кисида лишь обслуживающий персонал для американцев. А смелости у слуг быть не может", - указал он.
"Остаётся только пожалеть японцев. Ведь такой позор можно смыть, только совершив по возвращении сеппуку прямо на заседании их кабмина. Хотя понятие о чести этой генерации японских вассалов не свойственно", - резюмировал Медведев.