https://ria.ru/20230114/medvedev-1844801729.html

Медведев назвал премьера Японии Кисиду обслуживающим персоналом для США

Медведев назвал премьера Японии Кисиду обслуживающим персоналом для США - РИА Новости, 14.01.2023

Медведев назвал премьера Японии Кисиду обслуживающим персоналом для США

Председатель партии "Единая Россия", замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал позором договоренности президента США и премьера Японии Джо Байдена и... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T09:53

2023-01-14T09:53

2023-01-14T09:53

в мире

дмитрий медведев

япония

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фумио кисида

джо байден

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал позором договоренности президента США и премьера Японии Джо Байдена и Фумио Кисиды по вопросу о ядерном оружии, охарактеризовав позицию Токио как унизительную и верноподданническую. Лидеры США и Японии провели встречу в пятницу в Вашингтоне. Как отметил Медведев, Байден и Кисида "заявили, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине будет враждебным актом против всего человечества, которому нет оправдания". "Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства. Вдумайтесь. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А ее единственной жертвой – его собственная Родина", - написал замруководителя СБ РФ в своем телеграм-канале. Медведев отметил, что премьеру Японии напомнить бы о ядерном ударе президенту США "и потребовать покаяния, так и не принесенного за этот акт войны американским руководством". "Но нет, Кисида лишь обслуживающий персонал для американцев. А смелости у слуг быть не может", - указал он. "Остаётся только пожалеть японцев. Ведь такой позор можно смыть, только совершив по возвращении сеппуку прямо на заседании их кабмина. Хотя понятие о чести этой генерации японских вассалов не свойственно", - резюмировал Медведев.

https://ria.ru/20230114/tomahawk-1844800993.html

https://ria.ru/20230113/agressiya-1844774323.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, дмитрий медведев, япония, сша, фумио кисида, джо байден, единая россия, россия