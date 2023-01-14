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Медведев назвал премьера Японии Кисиду обслуживающим персоналом для США - РИА Новости, 14.01.2023
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Медведев назвал премьера Японии Кисиду обслуживающим персоналом для США
Медведев назвал премьера Японии Кисиду обслуживающим персоналом для США - РИА Новости, 14.01.2023
Медведев назвал премьера Японии Кисиду обслуживающим персоналом для США
Председатель партии "Единая Россия", замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал позором договоренности президента США и премьера Японии Джо Байдена и... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T09:53
2023-01-14T09:53
в мире
дмитрий медведев
япония
сша
фумио кисида
джо байден
единая россия
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал позором договоренности президента США и премьера Японии Джо Байдена и Фумио Кисиды по вопросу о ядерном оружии, охарактеризовав позицию Токио как унизительную и верноподданническую. Лидеры США и Японии провели встречу в пятницу в Вашингтоне. Как отметил Медведев, Байден и Кисида "заявили, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине будет враждебным актом против всего человечества, которому нет оправдания". "Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства. Вдумайтесь. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А ее единственной жертвой – его собственная Родина", - написал замруководителя СБ РФ в своем телеграм-канале. Медведев отметил, что премьеру Японии напомнить бы о ядерном ударе президенту США "и потребовать покаяния, так и не принесенного за этот акт войны американским руководством". "Но нет, Кисида лишь обслуживающий персонал для американцев. А смелости у слуг быть не может", - указал он. "Остаётся только пожалеть японцев. Ведь такой позор можно смыть, только совершив по возвращении сеппуку прямо на заседании их кабмина. Хотя понятие о чести этой генерации японских вассалов не свойственно", - резюмировал Медведев.
https://ria.ru/20230114/tomahawk-1844800993.html
https://ria.ru/20230113/agressiya-1844774323.html
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в мире, дмитрий медведев, япония, сша, фумио кисида, джо байден, единая россия, россия
В мире, Дмитрий Медведев, Япония, США, Фумио Кисида, Джо Байден, Единая Россия, Россия
09:53 14.01.2023
 
Медведев назвал премьера Японии Кисиду обслуживающим персоналом для США

Зампред Совбеза Медведев назвал договоренности Байдена и Кисиды о ядерном оружии позором

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал позором договоренности президента США и премьера Японии Джо Байдена и Фумио Кисиды по вопросу о ядерном оружии, охарактеризовав позицию Токио как унизительную и верноподданническую.
Лидеры США и Японии провели встречу в пятницу в Вашингтоне. Как отметил Медведев, Байден и Кисида "заявили, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине будет враждебным актом против всего человечества, которому нет оправдания".
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Япония хочет приобрести американские ракеты Tomahawk, сообщили СМИ
"Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства. Вдумайтесь. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А ее единственной жертвой – его собственная Родина", - написал замруководителя СБ РФ в своем телеграм-канале.
Медведев отметил, что премьеру Японии напомнить бы о ядерном ударе президенту США "и потребовать покаяния, так и не принесенного за этот акт войны американским руководством". "Но нет, Кисида лишь обслуживающий персонал для американцев. А смелости у слуг быть не может", - указал он.
"Остаётся только пожалеть японцев. Ведь такой позор можно смыть, только совершив по возвращении сеппуку прямо на заседании их кабмина. Хотя понятие о чести этой генерации японских вассалов не свойственно", - резюмировал Медведев.
Ракетный комплекс Тополь - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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США и Япония расценят "ядерную атаку" России как удар против человечества
 
В миреДмитрий МедведевЯпонияСШАФумио КисидаДжо БайденЕдиная РоссияРоссия
 
 
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