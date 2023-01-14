https://ria.ru/20230114/match-1844808616.html

Сборная Тверской области сыграла в хоккей с комендантской службой Кремля

Сборная Тверской области сыграла в хоккей с комендантской службой Кремля - РИА Новости, 14.01.2023

Сборная Тверской области сыграла в хоккей с комендантской службой Кремля

Товарищеский хоккейный матч между командой службы коменданта Московского Кремля и сборной Тверской области состоялся в пятницу, 13 января, в Москве на ГУМ-катке РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T10:53

2023-01-14T10:53

2023-01-14T10:53

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 14 янв - РИА Новости. Товарищеский хоккейный матч между командой службы коменданта Московского Кремля и сборной Тверской области состоялся в пятницу, 13 января, в Москве на ГУМ-катке на Красной площади, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Игра завершилась ничьей - 4:4.Дата проведения хоккейного матча события была выбрана не случайно. Именно в тот день 57 лет назад, 13 января 1966 года, в городе Калинине состоялся матч, ставший началом противостояния советских и канадских хоккеистов. Тогда на стадионе "Химик" сыграли московский ЦСКА и чемпионы Канады среди любителей (команда "Шербрук Биверс"). Встреча завершилась победой советской команды под руководством легендарного тренера Анатолия Тарасова со счётом 15:4.Сегодня в Тверской области тысячи мальчишек и девчонок занимаются хоккеем в спортивных школах, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210223/tver-1598667885.html

тверская область

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Ольга Фомченкова

тверская область, игорь руденя