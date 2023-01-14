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Сборная Тверской области сыграла в хоккей с комендантской службой Кремля - РИА Новости, 14.01.2023
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Тверская область
https://ria.ru/20230114/match-1844808616.html
Сборная Тверской области сыграла в хоккей с комендантской службой Кремля
Сборная Тверской области сыграла в хоккей с комендантской службой Кремля - РИА Новости, 14.01.2023
Сборная Тверской области сыграла в хоккей с комендантской службой Кремля
Товарищеский хоккейный матч между командой службы коменданта Московского Кремля и сборной Тверской области состоялся в пятницу, 13 января, в Москве на ГУМ-катке РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T10:53
2023-01-14T10:53
тверская область
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 14 янв - РИА Новости. Товарищеский хоккейный матч между командой службы коменданта Московского Кремля и сборной Тверской области состоялся в пятницу, 13 января, в Москве на ГУМ-катке на Красной площади, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Игра завершилась ничьей - 4:4.Дата проведения хоккейного матча события была выбрана не случайно. Именно в тот день 57 лет назад, 13 января 1966 года, в городе Калинине состоялся матч, ставший началом противостояния советских и канадских хоккеистов. Тогда на стадионе "Химик" сыграли московский ЦСКА и чемпионы Канады среди любителей (команда "Шербрук Биверс"). Встреча завершилась победой советской команды под руководством легендарного тренера Анатолия Тарасова со счётом 15:4.Сегодня в Тверской области тысячи мальчишек и девчонок занимаются хоккеем в спортивных школах, отметили в пресс-службе.
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60
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60
тверская область, игорь руденя
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя
10:53 14.01.2023
 
Сборная Тверской области сыграла в хоккей с комендантской службой Кремля

Сборная Тверской области сыграла в хоккей с комендантской службой Кремля на ГУМ-катке

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области Сборная Тверской области сыграла в хоккей с комендантской службой Кремля
Сборная Тверской области сыграла в хоккей с комендантской службой Кремля
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Сборная Тверской области сыграла в хоккей с комендантской службой Кремля
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 14 янв - РИА Новости. Товарищеский хоккейный матч между командой службы коменданта Московского Кремля и сборной Тверской области состоялся в пятницу, 13 января, в Москве на ГУМ-катке на Красной площади, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Мы посвящаем этот турнир нашим товарищам, бойцам, которые работают сегодня в зоне специальной военной операции", - сказал перед началом матча губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Игра завершилась ничьей - 4:4.
Дата проведения хоккейного матча события была выбрана не случайно. Именно в тот день 57 лет назад, 13 января 1966 года, в городе Калинине состоялся матч, ставший началом противостояния советских и канадских хоккеистов. Тогда на стадионе "Химик" сыграли московский ЦСКА и чемпионы Канады среди любителей (команда "Шербрук Биверс"). Встреча завершилась победой советской команды под руководством легендарного тренера Анатолия Тарасова со счётом 15:4.
Сегодня в Тверской области тысячи мальчишек и девчонок занимаются хоккеем в спортивных школах, отметили в пресс-службе.
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