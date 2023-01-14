https://ria.ru/20230114/lyuk-1844914996.html

В Смоленске прокуратура проверит случай с падением ребенка в открытый люк

В Смоленске прокуратура проверит случай с падением ребенка в открытый люк - РИА Новости, 14.01.2023

В Смоленске прокуратура проверит случай с падением ребенка в открытый люк

Прокуратура Смоленской области проводит проверку по факту падения ребенка в открытый люк, сообщает надзорный орган. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T23:42

2023-01-14T23:42

2023-01-14T23:42

происшествия

смоленск

смоленская область

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БРЯНСК, 14 янв - РИА Новости. Прокуратура Смоленской области проводит проверку по факту падения ребенка в открытый люк, сообщает надзорный орган. Жительница Смоленска в субботу сообщила в соцсетях, что ее ребенок упал в открытый люк, "чудом вылез, пришел домой мокрый по шею". Инцидент произошел в Заднепровском районе в микрорайоне Королевка возле строящегося торгового центра. "Прокуратура Смоленской области по данному факту организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана принципиальная оценка действиям должностных лиц", - говорится в сообщении. Ход и результаты проверки находятся на контроле у органов прокуратуры.

https://ria.ru/20221214/vatrushka-1838544256.html

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смоленск

смоленская область

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происшествия, смоленск, смоленская область