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В Смоленске прокуратура проверит случай с падением ребенка в открытый люк - РИА Новости, 14.01.2023
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В Смоленске прокуратура проверит случай с падением ребенка в открытый люк
В Смоленске прокуратура проверит случай с падением ребенка в открытый люк - РИА Новости, 14.01.2023
В Смоленске прокуратура проверит случай с падением ребенка в открытый люк
Прокуратура Смоленской области проводит проверку по факту падения ребенка в открытый люк, сообщает надзорный орган. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T23:42
2023-01-14T23:42
происшествия
смоленск
смоленская область
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БРЯНСК, 14 янв - РИА Новости. Прокуратура Смоленской области проводит проверку по факту падения ребенка в открытый люк, сообщает надзорный орган. Жительница Смоленска в субботу сообщила в соцсетях, что ее ребенок упал в открытый люк, "чудом вылез, пришел домой мокрый по шею". Инцидент произошел в Заднепровском районе в микрорайоне Королевка возле строящегося торгового центра. "Прокуратура Смоленской области по данному факту организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана принципиальная оценка действиям должностных лиц", - говорится в сообщении. Ход и результаты проверки находятся на контроле у органов прокуратуры.
https://ria.ru/20221214/vatrushka-1838544256.html
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происшествия, смоленск, смоленская область
Происшествия, Смоленск, Смоленская область
23:42 14.01.2023
 
В Смоленске прокуратура проверит случай с падением ребенка в открытый люк

Прокуратура Смоленской области проверит случай с падением ребенка в открытый люк

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкКанализационный люк
Канализационный люк - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Канализационный люк. Архивное фото
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БРЯНСК, 14 янв - РИА Новости. Прокуратура Смоленской области проводит проверку по факту падения ребенка в открытый люк, сообщает надзорный орган.
Жительница Смоленска в субботу сообщила в соцсетях, что ее ребенок упал в открытый люк, "чудом вылез, пришел домой мокрый по шею".
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В Ленинградской области ребенок провалился в люк, катаясь на "ватрушке"
Инцидент произошел в Заднепровском районе в микрорайоне Королевка возле строящегося торгового центра.
"Прокуратура Смоленской области по данному факту организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана принципиальная оценка действиям должностных лиц", - говорится в сообщении.
Ход и результаты проверки находятся на контроле у органов прокуратуры.
Канализационный люк - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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