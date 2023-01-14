https://ria.ru/20230114/london-1844910183.html

В Лондоне четыре человека пострадали при стрельбе возле церкви

В Лондоне четыре человека пострадали при стрельбе возле церкви - РИА Новости, 14.01.2023

В Лондоне четыре человека пострадали при стрельбе возле церкви

Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, пострадали в субботу в результате стрельбы, открытой неизвестным в Лондоне возле церкви, где проходили... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T22:13

2023-01-14T22:13

2023-01-14T22:14

в мире

лондон

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, пострадали в субботу в результате стрельбы, открытой неизвестным в Лондоне возле церкви, где проходили похороны, говорится в заявлении британской столичной полиции. Сообщается, что три женщины - в возрасте 48, 54 и 41 года - были доставлены в больницу в центре Лондона, их травмы не представляют угрозы жизни. Кроме того, с травмами, "которые, предположительно, были получены в результате того же инцидента", была госпитализирована семилетняя девочка. "Инцидент произошел вблизи церкви, где проходили похороны", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что, согласно первоначальному расследованию, выстрелы были произведены из движущегося автомобиля, который затем уехал с места происшествия. Свидетелей произошедшего просят связаться с полицией.

https://ria.ru/20230107/iran-1843409264.html

лондон

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, лондон