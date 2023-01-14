https://ria.ru/20230114/london-1844910183.html
В Лондоне четыре человека пострадали при стрельбе возле церкви
В Лондоне четыре человека пострадали при стрельбе возле церкви - РИА Новости, 14.01.2023
В Лондоне четыре человека пострадали при стрельбе возле церкви
Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, пострадали в субботу в результате стрельбы, открытой неизвестным в Лондоне возле церкви, где проходили... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T22:13
2023-01-14T22:13
2023-01-14T22:14
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, пострадали в субботу в результате стрельбы, открытой неизвестным в Лондоне возле церкви, где проходили похороны, говорится в заявлении британской столичной полиции. Сообщается, что три женщины - в возрасте 48, 54 и 41 года - были доставлены в больницу в центре Лондона, их травмы не представляют угрозы жизни. Кроме того, с травмами, "которые, предположительно, были получены в результате того же инцидента", была госпитализирована семилетняя девочка. "Инцидент произошел вблизи церкви, где проходили похороны", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что, согласно первоначальному расследованию, выстрелы были произведены из движущегося автомобиля, который затем уехал с места происшествия. Свидетелей произошедшего просят связаться с полицией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, лондон
22:13 14.01.2023 (обновлено: 22:14 14.01.2023)
В Лондоне четыре человека пострадали при стрельбе возле церкви
В Лондоне четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при стрельбе возле церкви
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, пострадали в субботу в результате стрельбы, открытой неизвестным в Лондоне возле церкви, где проходили похороны, говорится в заявлении британской столичной полиции.
Сообщается, что три женщины - в возрасте 48, 54 и 41 года - были доставлены в больницу в центре Лондона, их травмы не представляют угрозы жизни. Кроме того, с травмами, "которые, предположительно, были получены в результате того же инцидента", была госпитализирована семилетняя девочка.
"Инцидент произошел вблизи церкви, где проходили похороны", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что, согласно первоначальному расследованию, выстрелы были произведены из движущегося автомобиля, который затем уехал с места происшествия. Свидетелей произошедшего просят связаться с полицией.