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В Лондоне четыре человека пострадали при стрельбе возле церкви - РИА Новости, 14.01.2023
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В Лондоне четыре человека пострадали при стрельбе возле церкви
В Лондоне четыре человека пострадали при стрельбе возле церкви - РИА Новости, 14.01.2023
В Лондоне четыре человека пострадали при стрельбе возле церкви
Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, пострадали в субботу в результате стрельбы, открытой неизвестным в Лондоне возле церкви, где проходили... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T22:13
2023-01-14T22:14
в мире
лондон
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, пострадали в субботу в результате стрельбы, открытой неизвестным в Лондоне возле церкви, где проходили похороны, говорится в заявлении британской столичной полиции. Сообщается, что три женщины - в возрасте 48, 54 и 41 года - были доставлены в больницу в центре Лондона, их травмы не представляют угрозы жизни. Кроме того, с травмами, "которые, предположительно, были получены в результате того же инцидента", была госпитализирована семилетняя девочка. "Инцидент произошел вблизи церкви, где проходили похороны", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что, согласно первоначальному расследованию, выстрелы были произведены из движущегося автомобиля, который затем уехал с места происшествия. Свидетелей произошедшего просят связаться с полицией.
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в мире, лондон
В мире, Лондон
22:13 14.01.2023 (обновлено: 22:14 14.01.2023)
 
В Лондоне четыре человека пострадали при стрельбе возле церкви

В Лондоне четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при стрельбе возле церкви

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкВестминстерское аббатство в Лондоне
Вестминстерское аббатство в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вестминстерское аббатство в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, пострадали в субботу в результате стрельбы, открытой неизвестным в Лондоне возле церкви, где проходили похороны, говорится в заявлении британской столичной полиции.
Сообщается, что три женщины - в возрасте 48, 54 и 41 года - были доставлены в больницу в центре Лондона, их травмы не представляют угрозы жизни. Кроме того, с травмами, "которые, предположительно, были получены в результате того же инцидента", была госпитализирована семилетняя девочка.
"Инцидент произошел вблизи церкви, где проходили похороны", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что, согласно первоначальному расследованию, выстрелы были произведены из движущегося автомобиля, который затем уехал с места происшествия. Свидетелей произошедшего просят связаться с полицией.
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В миреЛондон
 
 
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