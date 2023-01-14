https://ria.ru/20230114/leopard-1844787948.html

ФРГ не хочет принимать решение о поставке Киеву Leopard 2, считают эксперты

ФРГ не хочет принимать решение о поставке Киеву Leopard 2, считают эксперты - РИА Новости, 14.01.2023

ФРГ не хочет принимать решение о поставке Киеву Leopard 2, считают эксперты

Украина нуждается в новых танках, в первую очередь речь идет о немецких Leopard 2, потребности Киева исчисляются в сотнях единиц бронетехники, но Германия,... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T05:58

2023-01-14T05:58

2023-01-14T07:23

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украина нуждается в новых танках, в первую очередь речь идет о немецких Leopard 2, потребности Киева исчисляются в сотнях единиц бронетехники, но Германия, несмотря на оказываемое давление, не хочет оказаться "застрельщиком" в поставках, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. "Очень много было потеряно в период с августа по декабрь прошлого года. Особенно это коснулось танков. Это вынуждает (Запад. — Прим. ред.) поставлять технику, но вопрос в том, какую технику? Состав вооружений говорит о том, что современное вооружение никто Украине не поставляет. Если раньше Украина могла дорабатывать поставляемое вооружение, например советское, то сейчас оборонный комплекс Украины не позволяет проводить доработку", — отметил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев. По словам эксперта, нехватка вооружений приведет к тому, что воинские части на Украине "перестанут быть механизированными, они станут пехотными".Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин пояснил, что Киев делает упор именно на поставку танков Leopard, потому что они "могут значительно усилить боевой потенциал" украинских военных и меняют характер военных действий. Эксперт отметил, что в целом Европа едина в том, что поставки военной техники должны продолжаться, но именно по "танковой" теме существуют нюансы. По мнению Топорнина, некоторые страны, в первую очередь те, которые находятся рядом с Украиной и наиболее активно ее поддерживают, "предлагают немцам стать "застрельщиками" этой идеи". "Есть экспорт и ограничения на поставку этих танков за пределы ЕС и НАТО. Дело в том, что немцы являются производителями этих танков, соответственно, у них есть вся документация, они обладают и патентами. То есть это их танк и только они могут давать разрешение или запрещать передавать танки третьей стороне. Поэтому все и ждут решения немцев", — считает Топорнин. Эксперт напомнил, что Берлин в последние дни выказал очевидное нежелание принимать единоличное решение о начале поставок "Леопардов", так как правительство ФРГ считает, что этот вопрос "не должен быть только решением Германии, это должно быть решение группы стран или в рамках ЕС, НАТО о том, что все страны-участники пула будут готовы поддержать решение передавать танки". Эксперт добавил, что в ФРГ задаются "справедливым вопросом" о позиции США. "У американцев есть не менее современный танк Abrams, и Америка также могла бы включиться в поставку и поставить со своей стороны, потому что американцы являются правообладателями. Пока мы знаем, что Пентагон не говорил о такой инициативе, что они готовы поставить Abrams украинской армии", — заявил Топорнин. В среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, сообщил, что его страна передаст роту танков Leopard. Президент Финляндии Саули Ниинистё в четверг заявил, что его страна готова рассмотреть возможность участия в поставках танков Leopard Украине, но их количество окажется небольшим. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ.

https://ria.ru/20230114/naemniki-1844785658.html

https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844785448.html

https://ria.ru/20230114/posolstvo-1844779931.html

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