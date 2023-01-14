Рейтинг@Mail.ru
ФРГ не хочет принимать решение о поставке Киеву Leopard 2, считают эксперты - РИА Новости, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/leopard-1844787948.html
ФРГ не хочет принимать решение о поставке Киеву Leopard 2, считают эксперты
ФРГ не хочет принимать решение о поставке Киеву Leopard 2, считают эксперты - РИА Новости, 14.01.2023
ФРГ не хочет принимать решение о поставке Киеву Leopard 2, считают эксперты
Украина нуждается в новых танках, в первую очередь речь идет о немецких Leopard 2, потребности Киева исчисляются в сотнях единиц бронетехники, но Германия,... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T05:58
2023-01-14T07:23
специальная военная операция на украине
в мире
германия
киев
шос
нато
евросоюз
m1 abrams
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103064/12/1030641211_0:264:3001:1952_1920x0_80_0_0_839076c16b3261c078656b7682216586.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украина нуждается в новых танках, в первую очередь речь идет о немецких Leopard 2, потребности Киева исчисляются в сотнях единиц бронетехники, но Германия, несмотря на оказываемое давление, не хочет оказаться "застрельщиком" в поставках, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. "Очень много было потеряно в период с августа по декабрь прошлого года. Особенно это коснулось танков. Это вынуждает (Запад. — Прим. ред.) поставлять технику, но вопрос в том, какую технику? Состав вооружений говорит о том, что современное вооружение никто Украине не поставляет. Если раньше Украина могла дорабатывать поставляемое вооружение, например советское, то сейчас оборонный комплекс Украины не позволяет проводить доработку", — отметил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев. По словам эксперта, нехватка вооружений приведет к тому, что воинские части на Украине "перестанут быть механизированными, они станут пехотными".Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин пояснил, что Киев делает упор именно на поставку танков Leopard, потому что они "могут значительно усилить боевой потенциал" украинских военных и меняют характер военных действий. Эксперт отметил, что в целом Европа едина в том, что поставки военной техники должны продолжаться, но именно по "танковой" теме существуют нюансы. По мнению Топорнина, некоторые страны, в первую очередь те, которые находятся рядом с Украиной и наиболее активно ее поддерживают, "предлагают немцам стать "застрельщиками" этой идеи". "Есть экспорт и ограничения на поставку этих танков за пределы ЕС и НАТО. Дело в том, что немцы являются производителями этих танков, соответственно, у них есть вся документация, они обладают и патентами. То есть это их танк и только они могут давать разрешение или запрещать передавать танки третьей стороне. Поэтому все и ждут решения немцев", — считает Топорнин. Эксперт напомнил, что Берлин в последние дни выказал очевидное нежелание принимать единоличное решение о начале поставок "Леопардов", так как правительство ФРГ считает, что этот вопрос "не должен быть только решением Германии, это должно быть решение группы стран или в рамках ЕС, НАТО о том, что все страны-участники пула будут готовы поддержать решение передавать танки". Эксперт добавил, что в ФРГ задаются "справедливым вопросом" о позиции США. "У американцев есть не менее современный танк Abrams, и Америка также могла бы включиться в поставку и поставить со своей стороны, потому что американцы являются правообладателями. Пока мы знаем, что Пентагон не говорил о такой инициативе, что они готовы поставить Abrams украинской армии", — заявил Топорнин. В среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, сообщил, что его страна передаст роту танков Leopard. Президент Финляндии Саули Ниинистё в четверг заявил, что его страна готова рассмотреть возможность участия в поставках танков Leopard Украине, но их количество окажется небольшим. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ.
https://ria.ru/20230114/naemniki-1844785658.html
https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844785448.html
https://ria.ru/20230114/posolstvo-1844779931.html
германия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103064/12/1030641211_182:0:2786:1953_1920x0_80_0_0_773204fbbdc926841f708357776bd355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, киев, шос, нато, евросоюз, m1 abrams, украина, владимир евсеев, анджей дуда, саули ниинисте
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Киев, ШОС, НАТО, Евросоюз, M1 Abrams, Украина, Владимир Евсеев, Анджей Дуда, Саули Ниинисте
05:58 14.01.2023 (обновлено: 07:23 14.01.2023)
 
ФРГ не хочет принимать решение о поставке Киеву Leopard 2, считают эксперты

Эксперт Топорнин: ФРГ не хочет быть "застрельщиком" в поставке Киеву Leopard 2

© AP Photo / Joerg SarbachНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Joerg Sarbach
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украина нуждается в новых танках, в первую очередь речь идет о немецких Leopard 2, потребности Киева исчисляются в сотнях единиц бронетехники, но Германия, несмотря на оказываемое давление, не хочет оказаться "застрельщиком" в поставках, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.
"Очень много было потеряно в период с августа по декабрь прошлого года. Особенно это коснулось танков. Это вынуждает (Запад. — Прим. ред.) поставлять технику, но вопрос в том, какую технику? Состав вооружений говорит о том, что современное вооружение никто Украине не поставляет. Если раньше Украина могла дорабатывать поставляемое вооружение, например советское, то сейчас оборонный комплекс Украины не позволяет проводить доработку", — отметил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
На нас испытывали ее: натовские наемники проводили обучение и пристреливались по жилым кварталам - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
03:11Специальная военная операция на Украине
В ДНР рассказали, как натовские наемники "пристреливали" украинских солдат
По словам эксперта, нехватка вооружений приведет к тому, что воинские части на Украине "перестанут быть механизированными, они станут пехотными".

"На данный момент поставки идут, но "не в тех объемах, которые нужны Украине, ведь Украине нужны сотни единиц бронетехники. Нельзя недооценивать поставки, но это совершенно не то, на что Украина рассчитывала. Фактически нужно вести разговор о замене советских вооружений на западные, но это речь идет о совершенно других объемах вооружений. Запад на такие поставки не пойдет", — сказал Евсеев.

Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин пояснил, что Киев делает упор именно на поставку танков Leopard, потому что они "могут значительно усилить боевой потенциал" украинских военных и меняют характер военных действий.

"Если раньше в основном вооружения, которые поставлялись Украине, носили оборонительный характер, то танк Leopard — это наступательное вооружение. Оно может вести действия в обороне, но тем не менее это мобильный танк, который может осуществлять различные прорывы", — сказал он.

Эксперт отметил, что в целом Европа едина в том, что поставки военной техники должны продолжаться, но именно по "танковой" теме существуют нюансы. По мнению Топорнина, некоторые страны, в первую очередь те, которые находятся рядом с Украиной и наиболее активно ее поддерживают, "предлагают немцам стать "застрельщиками" этой идеи".
"Есть экспорт и ограничения на поставку этих танков за пределы ЕС и НАТО. Дело в том, что немцы являются производителями этих танков, соответственно, у них есть вся документация, они обладают и патентами. То есть это их танк и только они могут давать разрешение или запрещать передавать танки третьей стороне. Поэтому все и ждут решения немцев", — считает Топорнин.
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера под Артемовском - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
03:05Специальная военная операция на Украине
Украину превратили в "натовскую ЧВК", заявил Небензя
Эксперт напомнил, что Берлин в последние дни выказал очевидное нежелание принимать единоличное решение о начале поставок "Леопардов", так как правительство ФРГ считает, что этот вопрос "не должен быть только решением Германии, это должно быть решение группы стран или в рамках ЕС, НАТО о том, что все страны-участники пула будут готовы поддержать решение передавать танки".

"Сейчас такая ситуация, что все оказывают давление на Германию, что она должна все вопросы решить, а немцы говорят, что это вопрос коллективного обсуждения и здесь должно быть коллективное решение", — сказал он.

Эксперт добавил, что в ФРГ задаются "справедливым вопросом" о позиции США. "У американцев есть не менее современный танк Abrams, и Америка также могла бы включиться в поставку и поставить со своей стороны, потому что американцы являются правообладателями. Пока мы знаем, что Пентагон не говорил о такой инициативе, что они готовы поставить Abrams украинской армии", — заявил Топорнин.

"На следующей неделе состоится встреча европейских министров обороны в Германии. Я думаю, что именно там будет серьезно подниматься вопрос о поставке Leopard и будут конкретно говорить о том, как это решение оформить коллективно… Немцы одни принимать решение по танку Leopard явно не будут", — резюмировал эксперт.

В среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, сообщил, что его страна передаст роту танков Leopard. Президент Финляндии Саули Ниинистё в четверг заявил, что его страна готова рассмотреть возможность участия в поставках танков Leopard Украине, но их количество окажется небольшим.
Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
00:30Специальная военная операция на Украине
Посольство России в Лондоне заявило о риске применения Киевом химоружия
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияКиевШОСНАТОЕвросоюзM1 AbramsУкраинаВладимир ЕвсеевАнджей ДудаСаули Ниинисте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала