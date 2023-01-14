https://ria.ru/20230114/lavra-1844890140.html

Протоиерей рассказал, как украинский народ защищает Киево-Печерскую лавру

Протоиерей рассказал, как украинский народ защищает Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 14.01.2023

Протоиерей рассказал, как украинский народ защищает Киево-Печерскую лавру

Верующие канонической Украинской православной церкви не дают захватить Киево-Печерскую лавру раскольникам, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" настоятель... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T19:00

2023-01-14T19:00

2023-01-14T19:00

религия

евстратий зоря

украина

лисичанск

афон (гора)

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви не дают захватить Киево-Печерскую лавру раскольникам, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко. "Прежде всего народ не дает (захватить Киево-Печерскую лавру раскольникам из ПЦУ – ред.). Народ церковь нашу любит, народ чувствует, где благодать, где истина. Народ очень любит Киево- Печерскую лавру, лавра - это как второй Афон по святости считается, как второй Иерусалим", - сказал Павленко, отвечая на вопрос ведущей, почему "украинским властям пока не удалось взять под контроль" Киево-Печерскую лавру. Он отметил, что храмы, захваченные раскольниками, "всегда полупустые, а лавра всегда полная, пять литургий идет в день". "Для человека верующего Украинская православная церковь - это не просто какая-то организация, а Церковь Христова. На данный момент то, что творится в Украине с церковью - это духовное убийство, потому что таинства (ПЦУ) все недействительны, благодати священства на них нет, это называется "самосвятство" - сам себя осветил", - добавил Павленко. Павленко 18 апреля был задержан украинскими силовиками, после чего подвергся избиениям и пыткам. Больше недели он провел в лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска. Священнослужителя, по словам его адвоката, заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку, суд на Украине приговорил его к 12 годам лишения свободы. Впоследствии протоиерей был освобожден. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний совершит 19 января богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры по случаю Крещения Господня, заявил председатель управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря. Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В канонической церкви считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь. Ранее ПЦУ разрешили провести рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, оно состоялось 7 января. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.

https://ria.ru/20230112/kiev-1844382140.html

https://ria.ru/20230113/upts-1844640501.html

https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844784869.html

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афон (гора)

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евстратий зоря, украина, лисичанск, афон (гора), украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц