Протоиерей рассказал, как украинский народ защищает Киево-Печерскую лавру
Протоиерей Павленко: украинский народ не дает раскольникам захватить Киево-Печерскую лавру
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киево-Печерскую лавру в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве . Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви не дают захватить Киево-Печерскую лавру раскольникам, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко.
"Прежде всего народ не дает (захватить Киево-Печерскую лавру раскольникам из ПЦУ – ред.). Народ церковь нашу любит, народ чувствует, где благодать, где истина. Народ очень любит Киево- Печерскую лавру, лавра - это как второй Афон по святости считается, как второй Иерусалим", - сказал Павленко, отвечая на вопрос ведущей, почему "украинским властям пока не удалось взять под контроль" Киево-Печерскую лавру.
Он отметил, что храмы, захваченные раскольниками, "всегда полупустые, а лавра всегда полная, пять литургий идет в день".
"Для человека верующего Украинская православная церковь - это не просто какая-то организация, а Церковь Христова. На данный момент то, что творится в Украине с церковью - это духовное убийство, потому что таинства (ПЦУ) все недействительны, благодати священства на них нет, это называется "самосвятство" - сам себя осветил", - добавил Павленко.
Павленко 18 апреля был задержан украинскими силовиками, после чего подвергся избиениям и пыткам. Больше недели он провел в лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска. Священнослужителя, по словам его адвоката, заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку, суд на Украине приговорил его к 12 годам лишения свободы. Впоследствии протоиерей был освобожден.
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний совершит 19 января богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры по случаю Крещения Господня, заявил председатель управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В канонической церкви считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь. Ранее ПЦУ разрешили провести рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, оно состоялось 7 января.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.