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Протоиерей рассказал, как украинский народ защищает Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 14.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230114/lavra-1844890140.html
Протоиерей рассказал, как украинский народ защищает Киево-Печерскую лавру
Протоиерей рассказал, как украинский народ защищает Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 14.01.2023
Протоиерей рассказал, как украинский народ защищает Киево-Печерскую лавру
Верующие канонической Украинской православной церкви не дают захватить Киево-Печерскую лавру раскольникам, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" настоятель... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T19:00
2023-01-14T19:00
религия
евстратий зоря
украина
лисичанск
афон (гора)
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви не дают захватить Киево-Печерскую лавру раскольникам, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко. "Прежде всего народ не дает (захватить Киево-Печерскую лавру раскольникам из ПЦУ – ред.). Народ церковь нашу любит, народ чувствует, где благодать, где истина. Народ очень любит Киево- Печерскую лавру, лавра - это как второй Афон по святости считается, как второй Иерусалим", - сказал Павленко, отвечая на вопрос ведущей, почему "украинским властям пока не удалось взять под контроль" Киево-Печерскую лавру. Он отметил, что храмы, захваченные раскольниками, "всегда полупустые, а лавра всегда полная, пять литургий идет в день". "Для человека верующего Украинская православная церковь - это не просто какая-то организация, а Церковь Христова. На данный момент то, что творится в Украине с церковью - это духовное убийство, потому что таинства (ПЦУ) все недействительны, благодати священства на них нет, это называется "самосвятство" - сам себя осветил", - добавил Павленко. Павленко 18 апреля был задержан украинскими силовиками, после чего подвергся избиениям и пыткам. Больше недели он провел в лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска. Священнослужителя, по словам его адвоката, заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку, суд на Украине приговорил его к 12 годам лишения свободы. Впоследствии протоиерей был освобожден. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний совершит 19 января богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры по случаю Крещения Господня, заявил председатель управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря. Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В канонической церкви считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь. Ранее ПЦУ разрешили провести рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, оно состоялось 7 января. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
https://ria.ru/20230112/kiev-1844382140.html
https://ria.ru/20230113/upts-1844640501.html
https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844784869.html
украина
лисичанск
афон (гора)
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евстратий зоря, украина, лисичанск, афон (гора), украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Евстратий Зоря, Украина, Лисичанск, Афон (гора), Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
19:00 14.01.2023
 
Протоиерей рассказал, как украинский народ защищает Киево-Печерскую лавру

Протоиерей Павленко: украинский народ не дает раскольникам захватить Киево-Печерскую лавру

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киево-Печерскую лавру в Киеве
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви не дают захватить Киево-Печерскую лавру раскольникам, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко.
"Прежде всего народ не дает (захватить Киево-Печерскую лавру раскольникам из ПЦУ – ред.). Народ церковь нашу любит, народ чувствует, где благодать, где истина. Народ очень любит Киево- Печерскую лавру, лавра - это как второй Афон по святости считается, как второй Иерусалим", - сказал Павленко, отвечая на вопрос ведущей, почему "украинским властям пока не удалось взять под контроль" Киево-Печерскую лавру.
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Он отметил, что храмы, захваченные раскольниками, "всегда полупустые, а лавра всегда полная, пять литургий идет в день".
"Для человека верующего Украинская православная церковь - это не просто какая-то организация, а Церковь Христова. На данный момент то, что творится в Украине с церковью - это духовное убийство, потому что таинства (ПЦУ) все недействительны, благодати священства на них нет, это называется "самосвятство" - сам себя осветил", - добавил Павленко.
Павленко 18 апреля был задержан украинскими силовиками, после чего подвергся избиениям и пыткам. Больше недели он провел в лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска. Священнослужителя, по словам его адвоката, заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку, суд на Украине приговорил его к 12 годам лишения свободы. Впоследствии протоиерей был освобожден.
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний совершит 19 января богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры по случаю Крещения Господня, заявил председатель управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.
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Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В канонической церкви считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь. Ранее ПЦУ разрешили провести рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, оно состоялось 7 января.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
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