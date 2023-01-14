https://ria.ru/20230114/korabl-1844867244.html

Корабль "Союз МС-23" пристыкуется к МКС в беспилотном режиме 22 февраля

Корабль "Союз МС-23" пристыкуется к МКС в беспилотном режиме 22 февраля - РИА Новости, 14.01.2023

Корабль "Союз МС-23" пристыкуется к МКС в беспилотном режиме 22 февраля

Корабль "Союз МС-23", который в беспилотном режиме отправят к МКС 20 февраля, пристыкуется к ней 22 февраля, сообщили в субботу в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:41

2023-01-14T16:41

2023-01-14T16:41

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международная космическая станция (мкс)

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космос - риа наука

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Корабль "Союз МС-23", который в беспилотном режиме отправят к МКС 20 февраля, пристыкуется к ней 22 февраля, сообщили в субботу в пресс-службе "Роскосмоса". "Из-за нештатной ситуации с кораблем "Союз МС-22" его экипаж - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио - вернутся на Землю на "Союзе МС-23", который должен пристыковаться к МКС в беспилотном режиме 22 февраля", - отметили в "Роскосмосе". Пятнадцатого декабря 2022 года на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" произошла разгерметизация охлаждающего контура. Из-за этого был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Из-за неисправности температура в корабле стала повышаться, потом её удалось стабилизировать, какой-либо угрозы для экипажа нет. Прокопьев и Петелин вместе с американцем Фрэнком Рубио должны были вернуться на "Союзе МС-22" на Землю во второй половине марта 2023 года. Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен в беспилотном режиме "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина продлена, но неизвестно, на какое время. "Союз МС-22" также пустым вернется на Землю.

https://ria.ru/20230111/soyuz-1844206276.html

https://ria.ru/20230111/mks-1844197830.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

роскосмос, международная космическая станция (мкс), земля, космос - риа наука