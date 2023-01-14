https://ria.ru/20230114/knr-1844784523.html

Китай призвал немедленно прекратить атаки, угрожающие Запорожской АЭС

Китай призвал немедленно прекратить атаки, угрожающие Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.01.2023

Китай призвал немедленно прекратить атаки, угрожающие Запорожской АЭС

Китай призвал немедленно прекратить атаки, угрожающие Запорожской АЭС, заявил постпред КНР Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности ООН. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T02:32

2023-01-14T02:32

2023-01-14T08:18

специальная военная операция на украине

в мире

китай

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запорожская аэс

магатэ

чжан цзюнь

россия

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ООН, 14 янв — РИА Новости. Китай призвал немедленно прекратить атаки, угрожающие Запорожской АЭС, заявил постпред КНР Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности ООН. Электропередача возобновилась лишь на прошлой неделе, напомнил дипломат."Это не должно повториться. И все военные операции, которые могут повлиять на безопасность АЭС, должны немедленно прекратиться", — добавил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20230114/dnr-1844784020.html

китай

россия

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в мире, китай, оон, запорожская аэс, магатэ, чжан цзюнь, россия, украина