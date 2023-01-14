02:32 14.01.2023 (обновлено: 08:18 14.01.2023)
Китай призвал немедленно прекратить атаки, угрожающие Запорожской АЭС
Чжан Цзюнь: Китай призывает в ООН немедленно прекратить атаки, угрожающие Запорожской АЭС
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкГлавное здание Запорожской атомной электростанции
Главное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ООН, 14 янв — РИА Новости. Китай призвал немедленно прекратить атаки, угрожающие Запорожской АЭС, заявил постпред КНР Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности ООН.
"Обстрелы в районе Запорожской АЭС не прекратились. И ее безопасность вызывает тревогу. Согласно МАГАТЭ, все шесть реакторов выключены. И последняя ЛЭП, которая гарантирует безопасность АЭС, была повреждена в результате обстрела в конце декабря", — отметил Чжан Цзюнь.
Электропередача возобновилась лишь на прошлой неделе, напомнил дипломат.
"Это не должно повториться. И все военные операции, которые могут повлиять на безопасность АЭС, должны немедленно прекратиться", — добавил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.