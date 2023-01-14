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Китай призвал немедленно прекратить атаки, угрожающие Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/knr-1844784523.html
Китай призвал немедленно прекратить атаки, угрожающие Запорожской АЭС
Китай призвал немедленно прекратить атаки, угрожающие Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.01.2023
Китай призвал немедленно прекратить атаки, угрожающие Запорожской АЭС
Китай призвал немедленно прекратить атаки, угрожающие Запорожской АЭС, заявил постпред КНР Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности ООН. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T02:32
2023-01-14T08:18
специальная военная операция на украине
в мире
китай
оон
запорожская аэс
магатэ
чжан цзюнь
россия
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ООН, 14 янв — РИА Новости. Китай призвал немедленно прекратить атаки, угрожающие Запорожской АЭС, заявил постпред КНР Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности ООН. Электропередача возобновилась лишь на прошлой неделе, напомнил дипломат."Это не должно повториться. И все военные операции, которые могут повлиять на безопасность АЭС, должны немедленно прекратиться", — добавил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
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в мире, китай, оон, запорожская аэс, магатэ, чжан цзюнь, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, ООН, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Чжан Цзюнь, Россия, Украина
02:32 14.01.2023 (обновлено: 08:18 14.01.2023)
 
Китай призвал немедленно прекратить атаки, угрожающие Запорожской АЭС

Чжан Цзюнь: Китай призывает в ООН немедленно прекратить атаки, угрожающие Запорожской АЭС

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкГлавное здание Запорожской атомной электростанции
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Главное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ООН, 14 янв — РИА Новости. Китай призвал немедленно прекратить атаки, угрожающие Запорожской АЭС, заявил постпред КНР Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности ООН.

"Обстрелы в районе Запорожской АЭС не прекратились. И ее безопасность вызывает тревогу. Согласно МАГАТЭ, все шесть реакторов выключены. И последняя ЛЭП, которая гарантирует безопасность АЭС, была повреждена в результате обстрела в конце декабря", — отметил Чжан Цзюнь.

Электропередача возобновилась лишь на прошлой неделе, напомнил дипломат.
"Это не должно повториться. И все военные операции, которые могут повлиять на безопасность АЭС, должны немедленно прекратиться", — добавил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайООНЗапорожская АЭСМАГАТЭЧжан ЦзюньРоссияУкраина
 
 
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