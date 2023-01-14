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КНР призвала снимать препятствия для экспорта российских удобрений - РИА Новости, 14.01.2023
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КНР призвала снимать препятствия для экспорта российских удобрений
КНР призвала снимать препятствия для экспорта российских удобрений - РИА Новости, 14.01.2023
КНР призвала снимать препятствия для экспорта российских удобрений
Китай призывает Секретариат ООН к практическим усилиям по снятию препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T02:30
2023-01-14T02:30
цены на нефть
чжан цзюнь
китай
оон
экономика
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ООН, 14 янв - РИА Новости. Китай призывает Секретариат ООН к практическим усилиям по снятию препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь. "Китай приветствует продолжение имплементации (черноморской зерновой - ред.) инициативы и призывает Секретариат ООН прилагать практические усилия для снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений", - сказал Чжан Цзюнь.
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цены на нефть, чжан цзюнь, китай, оон, экономика
Цены на нефть, Чжан Цзюнь, Китай, ООН, Экономика
02:30 14.01.2023
 
КНР призвала снимать препятствия для экспорта российских удобрений

Чжан Цзюнь: КНР призывает ООН снимать препятствия для экспорта российских удобрений

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкЗавод ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Завод ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Завод ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
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ООН, 14 янв - РИА Новости. Китай призывает Секретариат ООН к практическим усилиям по снятию препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь.
"Китай приветствует продолжение имплементации (черноморской зерновой - ред.) инициативы и призывает Секретариат ООН прилагать практические усилия для снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений", - сказал Чжан Цзюнь.
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на чрезвычайной сессии Генеральной ассамблеи ООН по украинскому вопросу - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
01:20
Постпред Китая в ООН рассказал, кто приведет мир к неминуемой беде
 
Цены на нефтьЧжан ЦзюньКитайООНЭкономика
 
 
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