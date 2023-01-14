https://ria.ru/20230114/knr-1844784417.html

КНР призвала снимать препятствия для экспорта российских удобрений

КНР призвала снимать препятствия для экспорта российских удобрений - РИА Новости, 14.01.2023

КНР призвала снимать препятствия для экспорта российских удобрений

Китай призывает Секретариат ООН к практическим усилиям по снятию препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T02:30

2023-01-14T02:30

2023-01-14T02:30

цены на нефть

чжан цзюнь

китай

оон

экономика

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ООН, 14 янв - РИА Новости. Китай призывает Секретариат ООН к практическим усилиям по снятию препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь. "Китай приветствует продолжение имплементации (черноморской зерновой - ред.) инициативы и призывает Секретариат ООН прилагать практические усилия для снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений", - сказал Чжан Цзюнь.

https://ria.ru/20230114/knr-1844782215.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, чжан цзюнь, китай, оон, экономика