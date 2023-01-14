https://ria.ru/20230114/knr-1844784417.html
КНР призвала снимать препятствия для экспорта российских удобрений
КНР призвала снимать препятствия для экспорта российских удобрений - РИА Новости, 14.01.2023
КНР призвала снимать препятствия для экспорта российских удобрений
Китай призывает Секретариат ООН к практическим усилиям по снятию препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T02:30
2023-01-14T02:30
2023-01-14T02:30
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чжан цзюнь
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ООН, 14 янв - РИА Новости. Китай призывает Секретариат ООН к практическим усилиям по снятию препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь. "Китай приветствует продолжение имплементации (черноморской зерновой - ред.) инициативы и призывает Секретариат ООН прилагать практические усилия для снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений", - сказал Чжан Цзюнь.
https://ria.ru/20230114/knr-1844782215.html
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цены на нефть, чжан цзюнь, китай, оон, экономика
Цены на нефть, Чжан Цзюнь, Китай, ООН, Экономика
КНР призвала снимать препятствия для экспорта российских удобрений
Чжан Цзюнь: КНР призывает ООН снимать препятствия для экспорта российских удобрений