https://ria.ru/20230114/knr-1844782215.html

Постпред Китая в ООН рассказал, кто приведет мир к неминуемой беде

Постпред Китая в ООН рассказал, кто приведет мир к неминуемой беде - РИА Новости, 14.01.2023

Постпред Китая в ООН рассказал, кто приведет мир к неминуемой беде

Те, кто составляет свод правил для функционирования "международного порядка", представляют угрозу безопасности всего мира, заявил на заседании СБ ООН постпред... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T01:20

2023-01-14T01:20

2023-01-14T01:20

в мире

чжан цзюнь

китай

оон

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Те, кто составляет свод правил для функционирования "международного порядка", представляют угрозу безопасности всего мира, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая Чжан Цзюнь.Цзюнь также добавил, что, возможно, истинные намерения нескольких стран, продвигающих идею международного порядка — навязывание своих собственных стандартов. Он напомнил, что существует только одна система, ориентированная на поддержание мирового порядка и регулирующая международные отношения — система ООН.Во время своей речи Цзюнь отметил, что "международный порядок, основанный на правилах" — словосочетание, которое очень часто звучит из уст западных политиков, однако такая формулировка не встречается ни в уставе ООН, ни в резолюциях СБ.

https://ria.ru/20230114/disbalans-1844778934.html

китай

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чжан цзюнь, китай, оон