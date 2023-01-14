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Постпред Китая в ООН рассказал, кто приведет мир к неминуемой беде - РИА Новости, 14.01.2023
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Постпред Китая в ООН рассказал, кто приведет мир к неминуемой беде
Постпред Китая в ООН рассказал, кто приведет мир к неминуемой беде - РИА Новости, 14.01.2023
Постпред Китая в ООН рассказал, кто приведет мир к неминуемой беде
Те, кто составляет свод правил для функционирования "международного порядка", представляют угрозу безопасности всего мира, заявил на заседании СБ ООН постпред... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T01:20
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в мире
чжан цзюнь
китай
оон
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Те, кто составляет свод правил для функционирования "международного порядка", представляют угрозу безопасности всего мира, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая Чжан Цзюнь.Цзюнь также добавил, что, возможно, истинные намерения нескольких стран, продвигающих идею международного порядка — навязывание своих собственных стандартов. Он напомнил, что существует только одна система, ориентированная на поддержание мирового порядка и регулирующая международные отношения — система ООН.Во время своей речи Цзюнь отметил, что "международный порядок, основанный на правилах" — словосочетание, которое очень часто звучит из уст западных политиков, однако такая формулировка не встречается ни в уставе ООН, ни в резолюциях СБ.
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в мире, чжан цзюнь, китай, оон
В мире, Чжан Цзюнь, Китай, ООН
01:20 14.01.2023
 
Постпред Китая в ООН рассказал, кто приведет мир к неминуемой беде

Постпред КНР Цзюнь: те, кто создает правила "международного порядка", ввергают мир в беду

© RT . Kena BetancurПостоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на чрезвычайной сессии Генеральной ассамблеи ООН по украинскому вопросу
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на чрезвычайной сессии Генеральной ассамблеи ООН по украинскому вопросу - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© RT . Kena Betancur
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на чрезвычайной сессии Генеральной ассамблеи ООН по украинскому вопросу. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Те, кто составляет свод правил для функционирования "международного порядка", представляют угрозу безопасности всего мира, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая Чжан Цзюнь.

"На каких правилах основан так называемый "регулируемый правилами международный порядок"? Кто создает эти правила? Мы не услышали ясного ответа на этот вопрос. Что мы увидели, так это то, как подход, который основан на правилах и которого многие придерживаются, погрузил мир в огромные проблемы", — заявил китайский постпред.

Цзюнь также добавил, что, возможно, истинные намерения нескольких стран, продвигающих идею международного порядка — навязывание своих собственных стандартов. Он напомнил, что существует только одна система, ориентированная на поддержание мирового порядка и регулирующая международные отношения — система ООН.
Во время своей речи Цзюнь отметил, что "международный порядок, основанный на правилах" — словосочетание, которое очень часто звучит из уст западных политиков, однако такая формулировка не встречается ни в уставе ООН, ни в резолюциях СБ.
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