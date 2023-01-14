https://ria.ru/20230114/knr-1844779820.html

Постпред КНР в ООН раскритиковал поставки оружия Киеву

Постпред КНР в ООН раскритиковал поставки оружия Киеву - РИА Новости, 14.01.2023

Постпред КНР в ООН раскритиковал поставки оружия Киеву

Дальнейшие поставки оружия Киеву и введение дополнительных санкций против России могут вызвать конфронтацию большего масштаба, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T00:25

2023-01-14T00:25

2023-01-14T00:25

специальная военная операция на украине

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китай

россия

оон

киев

чжан цзюнь

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ООН, 14 янв - РИА Новости. Дальнейшие поставки оружия Киеву и введение дополнительных санкций против России могут вызвать конфронтацию большего масштаба, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая Чжан Цзюнь. "Эскалация санкций или предоставление оружия только затруднит перелом ситуации и может даже спровоцировать более масштабную конфронтацию", - сказал он.

https://ria.ru/20230114/disbalans-1844778934.html

китай

россия

киев

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в мире, китай, россия, оон, киев, чжан цзюнь