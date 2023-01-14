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Постпред КНР в ООН раскритиковал поставки оружия Киеву - РИА Новости, 14.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/knr-1844779820.html
Постпред КНР в ООН раскритиковал поставки оружия Киеву
Постпред КНР в ООН раскритиковал поставки оружия Киеву - РИА Новости, 14.01.2023
Постпред КНР в ООН раскритиковал поставки оружия Киеву
Дальнейшие поставки оружия Киеву и введение дополнительных санкций против России могут вызвать конфронтацию большего масштаба, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T00:25
2023-01-14T00:25
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
оон
киев
чжан цзюнь
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ООН, 14 янв - РИА Новости. Дальнейшие поставки оружия Киеву и введение дополнительных санкций против России могут вызвать конфронтацию большего масштаба, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая Чжан Цзюнь. "Эскалация санкций или предоставление оружия только затруднит перелом ситуации и может даже спровоцировать более масштабную конфронтацию", - сказал он.
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в мире, китай, россия, оон, киев, чжан цзюнь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, ООН, Киев, Чжан Цзюнь
00:25 14.01.2023
 
Постпред КНР в ООН раскритиковал поставки оружия Киеву

Постпред КНР в ООН Чжан Цзюнь: поставки оружия Киеву могут вызвать масштабную конфронтацию

© RT . Kena BetancurПостоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© RT . Kena Betancur
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 янв - РИА Новости. Дальнейшие поставки оружия Киеву и введение дополнительных санкций против России могут вызвать конфронтацию большего масштаба, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая Чжан Цзюнь.
"Эскалация санкций или предоставление оружия только затруднит перелом ситуации и может даже спровоцировать более масштабную конфронтацию", - сказал он.
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
00:02Специальная военная операция на Украине
Постпред Китая назвал кризис на Украине следствием дисбаланса в Европе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияООНКиевЧжан Цзюнь
 
 
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