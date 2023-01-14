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Постпред КНР в ООН раскритиковал поставки оружия Киеву
Постпред КНР в ООН раскритиковал поставки оружия Киеву - РИА Новости, 14.01.2023
Постпред КНР в ООН раскритиковал поставки оружия Киеву
Дальнейшие поставки оружия Киеву и введение дополнительных санкций против России могут вызвать конфронтацию большего масштаба, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T00:25
2023-01-14T00:25
2023-01-14T00:25
специальная военная операция на украине
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китай
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чжан цзюнь
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ООН, 14 янв - РИА Новости. Дальнейшие поставки оружия Киеву и введение дополнительных санкций против России могут вызвать конфронтацию большего масштаба, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая Чжан Цзюнь. "Эскалация санкций или предоставление оружия только затруднит перелом ситуации и может даже спровоцировать более масштабную конфронтацию", - сказал он.
https://ria.ru/20230114/disbalans-1844778934.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, ООН, Киев, Чжан Цзюнь
Постпред КНР в ООН раскритиковал поставки оружия Киеву
Постпред КНР в ООН Чжан Цзюнь: поставки оружия Киеву могут вызвать масштабную конфронтацию