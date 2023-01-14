https://ria.ru/20230114/kiev-1844813381.html
Власти Киева сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Власти Киева сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 14.01.2023
Власти Киева сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Киеве, сообщили в субботу в городской военной администрации. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:26
2023-01-14T11:26
2023-01-14T11:26
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безопасность
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Киеве, сообщили в субботу в городской военной администрации. "На месте уже работают все необходимые службы. Данные уточняются, ожидайте официальной информации", - сказано в сообщении администрации в Telegram-канале. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Днепровском районе города. На данный момент в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
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Власти Киева сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Администрация Киева: в городе поврежден объект инфраструктуры, звучит воздушная тревога