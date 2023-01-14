https://ria.ru/20230114/kiev-1844813381.html

Власти Киева сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Власти Киева сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 14.01.2023

Власти Киева сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в Киеве, сообщили в субботу в городской военной администрации. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T11:26

2023-01-14T11:26

2023-01-14T11:26

специальная военная операция на украине

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виталий кличко

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киевская область

украина

безопасность

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Киеве, сообщили в субботу в городской военной администрации. "На месте уже работают все необходимые службы. Данные уточняются, ожидайте официальной информации", - сказано в сообщении администрации в Telegram-канале. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Днепровском районе города. На данный момент в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html

киев

киевская область

украина

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2023

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