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Власти Киева сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/kiev-1844813381.html
Власти Киева сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Власти Киева сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 14.01.2023
Власти Киева сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Киеве, сообщили в субботу в городской военной администрации. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:26
2023-01-14T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
киев
киевская область
украина
безопасность
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Киеве, сообщили в субботу в городской военной администрации. "На месте уже работают все необходимые службы. Данные уточняются, ожидайте официальной информации", - сказано в сообщении администрации в Telegram-канале. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Днепровском районе города. На данный момент в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
киев
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в мире, виталий кличко, киев, киевская область, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Киев, Киевская область, Украина, Безопасность
11:26 14.01.2023
 
Власти Киева сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Администрация Киева: в городе поврежден объект инфраструктуры, звучит воздушная тревога

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Киеве, сообщили в субботу в городской военной администрации.
"На месте уже работают все необходимые службы. Данные уточняются, ожидайте официальной информации", - сказано в сообщении администрации в Telegram-канале.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Днепровском районе города.
На данный момент в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.
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