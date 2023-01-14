https://ria.ru/20230114/kiev-1844808234.html

В Киеве прогремело несколько новых взрывов

В Киеве прогремело несколько новых взрывов - РИА Новости, 14.01.2023

В Киеве прогремело несколько новых взрывов

В столице Украины прогремело еще несколько взрывов, сообщил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T10:51

2023-01-14T10:51

2023-01-14T12:15

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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денис шмыгаль

владимир зеленский

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В столице Украины прогремело еще несколько взрывов, сообщил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.Позже в Киевской городской военной администрации уточнили, что один из объектов критической инфраструктуры получил повреждения.По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 09:35 в Киеве и области объявили воздушную тревогу.С утра СМИ уже сообщали о взрывах в украинской столице, причем сирены воздушной тревоги при этом не звучали. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что после взрывов в области загорелся один из объектов критической инфраструктуры. Кроме того, взрывы были слышны в Харькове и Очакове. Воздушная тревога объявлена также в Черниговской и Полтавской областях.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230114/kharkov-1844798094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, киевская область, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф