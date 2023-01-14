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В Киеве прогремело несколько новых взрывов - РИА Новости, 14.01.2023
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https://ria.ru/20230114/kiev-1844808234.html
В Киеве прогремело несколько новых взрывов
В Киеве прогремело несколько новых взрывов - РИА Новости, 14.01.2023
В Киеве прогремело несколько новых взрывов
В столице Украины прогремело еще несколько взрывов, сообщил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T10:51
2023-01-14T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
украина
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В столице Украины прогремело еще несколько взрывов, сообщил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.Позже в Киевской городской военной администрации уточнили, что один из объектов критической инфраструктуры получил повреждения.По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 09:35 в Киеве и области объявили воздушную тревогу.С утра СМИ уже сообщали о взрывах в украинской столице, причем сирены воздушной тревоги при этом не звучали. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что после взрывов в области загорелся один из объектов критической инфраструктуры. Кроме того, взрывы были слышны в Харькове и Очакове. Воздушная тревога объявлена также в Черниговской и Полтавской областях.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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в мире, киев, киевская область, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Украина, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
10:51 14.01.2023 (обновлено: 12:15 14.01.2023)
 
В Киеве прогремело несколько новых взрывов

Мэр Кличко сообщил о второй за утро серии взрывов в Киеве

© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В столице Украины прогремело еще несколько взрывов, сообщил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.
"Взрывы в Днепровском районе. Все службы направляются на место. Оставайтесь в укрытиях!" — написал он.
Позже в Киевской городской военной администрации уточнили, что один из объектов критической инфраструктуры получил повреждения.
По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 09:35 в Киеве и области объявили воздушную тревогу.
С утра СМИ уже сообщали о взрывах в украинской столице, причем сирены воздушной тревоги при этом не звучали. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что после взрывов в области загорелся один из объектов критической инфраструктуры.
Кроме того, взрывы были слышны в Харькове и Очакове. Воздушная тревога объявлена также в Черниговской и Полтавской областях.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКиевская областьУкраинаДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФ
 
 
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