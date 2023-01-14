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Большинство районов Харькова остались без электричества, пишут местные СМИ
Большинство районов Харькова остались без электричества, пишут местные СМИ - РИА Новости, 14.01.2023
Большинство районов Харькова остались без электричества, пишут местные СМИ
Большинство районов Харькова обесточены после взрыва, метро остановлено, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:57
2023-01-14T16:57
2023-01-14T17:04
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Большинство районов Харькова обесточены после взрыва, метро остановлено, сообщили украинские СМИ.В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой и других областях страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
16:57 14.01.2023 (обновлено: 17:04 14.01.2023)
Большинство районов Харькова остались без электричества, пишут местные СМИ
"Суспильне": большинство районов Харькова обесточены после взрыва, метро остановлено
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Большинство районов Харькова обесточены после взрыва, метро остановлено, сообщили
украинские СМИ.
"В Харькове большинство районов обесточено, свет пропал сразу после взрыва ... Также временно остановилось движение поездов в метро", - сообщает украинское издание "Суспильне" ("Общественное") в своем Телеграм-канале.
В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой и других областях страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.