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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 14.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/kharkov-1844798094.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 14.01.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Харькове прогремели взрывы, сообщает в Telegram-канале местное издание "Общественное. Харьков". РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T09:02
2023-01-14T09:27
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
украина
в мире
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщает в Telegram-канале местное издание "Общественное. Харьков"."В Харькове слышны взрывы", — говорится в публикации.В городе остановили метро, добавили в пресс-службе Харьковского метрополитена.Сегодня утром в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, украинские СМИ писали о взрывах и в других городах — Киеве, Буче, Очакове, на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области. Сирены воздушной тревоги звучали также в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, но в столице предупреждения не было.По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, после взрывов в области на одном из объектов критической инфраструктуры произошел пожар.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередач. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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харьков, харьковская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Украина, В мире
09:02 14.01.2023 (обновлено: 09:27 14.01.2023)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, в городе остановили метро

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщает в Telegram-канале местное издание "Общественное. Харьков".
"В Харькове слышны взрывы", — говорится в публикации.
В городе остановили метро, добавили в пресс-службе Харьковского метрополитена.
Сегодня утром в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, украинские СМИ писали о взрывах и в других городах — Киеве, Буче, Очакове, на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области. Сирены воздушной тревоги звучали также в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, но в столице предупреждения не было.
По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, после взрывов в области на одном из объектов критической инфраструктуры произошел пожар.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередач. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
Полтава - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
08:54Специальная военная операция на Украине
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковХарьковская областьУкраинаВ мире
 
 
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