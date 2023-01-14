https://ria.ru/20230114/kharkov-1844798094.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 14.01.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове прогремели взрывы, сообщает в Telegram-канале местное издание "Общественное. Харьков". РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T09:02

2023-01-14T09:02

2023-01-14T09:27

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщает в Telegram-канале местное издание "Общественное. Харьков"."В Харькове слышны взрывы", — говорится в публикации.В городе остановили метро, добавили в пресс-службе Харьковского метрополитена.Сегодня утром в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, украинские СМИ писали о взрывах и в других городах — Киеве, Буче, Очакове, на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области. Сирены воздушной тревоги звучали также в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, но в столице предупреждения не было.По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, после взрывов в области на одном из объектов критической инфраструктуры произошел пожар.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередач. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230114/ukraina-1844797473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

харьков, харьковская область, украина, в мире