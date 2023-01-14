09:02 14.01.2023 (обновлено: 09:27 14.01.2023)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, в городе остановили метро
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщает в Telegram-канале местное издание "Общественное. Харьков".
"В Харькове слышны взрывы", — говорится в публикации.
В городе остановили метро, добавили в пресс-службе Харьковского метрополитена.
Сегодня утром в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, украинские СМИ писали о взрывах и в других городах — Киеве, Буче, Очакове, на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области. Сирены воздушной тревоги звучали также в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, но в столице предупреждения не было.
По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, после взрывов в области на одном из объектов критической инфраструктуры произошел пожар.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередач. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.