04:47 14.01.2023 (обновлено: 04:52 14.01.2023)
Johnson & Johnson сокращает производство вакцин от ковида, пишут СМИ
WSJ: Johnson & Johnson сокращает производство вакцин от ковида на фоне падения спроса
Девушка в пункте вакцинации. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Американская компания Johnson & Johnson сокращает производство своих вакцин от коронавируса, столкнувшись с падением спроса, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Также издание со ссылкой на документы отмечает, что в октябре 2022 года Johnson & Johnson подала требование об арбитраже в отношении компании Merck в связи с партнерством компаний по вакцинам. Merck подала встречные требования.
"Johnson & Johnson значительно сократила свои усилия по производству вакцин, поскольку столкнулась с падением спроса... Партнерство с конкурентом Merck & Co., созданное по настоянию правительства США, не оправдало ожиданий. Сейчас компании занимаются арбитражем. По словам людей, знакомых с этим вопросом, Merck из города Роуэй, Нью-Джерси, производила вакцины только на одном из своих заводов, в то время как на другом заводе, который предусматривает более сложную часть производственного процесса, она не производила коммерческих доз", - говорится в сообщении газеты.
Один из источников сообщил, что производство Merck откладывалось, потому что ингредиенты и компоненты для производства прибывали позднее, чем планировалось, а также из-за технических проблем на заводе. Источник добавил, что отчасти компоненты задерживались в связи с тем, что правительство США перестало отдавать приоритет заказам Johnson & Johnson в соответствии с законом об оборонном производстве.
Как сообщает газета, ранее Johnson & Johnson расторгла производственные соглашения с другими компаниями, которые помогали производить вакцину во время пандемии, такими как Catalent и Sanofi.
Johnson & Johnson - американский производитель товаров для красоты и здоровья. Занимается производством изделий медицинского назначения и оборудования, лекарственных препаратов и товаров для гигиены и здоровья человека. Компания основана в 1886 году, ее штат составляет более 140 тысяч сотрудников.
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