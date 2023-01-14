https://ria.ru/20230114/himars-1844820932.html

Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР из HIMARS

Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 14.01.2023

Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР из HIMARS

Украинская армия нанесла по городу Рубежное в ЛНР удар из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства республики в... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T12:31

2023-01-14T12:31

2023-01-14T14:43

специальная военная операция на украине

происшествия

рубежное

луганская народная республика

рсзо himars

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ЛУГАНСК, 14 янв — РИА Новости. Украинская армия нанесла по городу Рубежное в ЛНР удар из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел: 07:52 по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", — говорится в публикации. До этого ВСУ обстреляли из HIMARS село Тарасовка в Троицком районе.РСЗО HIMARS разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет до 80 километров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

рубежное

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рубежное, луганская народная республика, рсзо himars