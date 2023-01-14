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Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/himars-1844820932.html
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР из HIMARS
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 14.01.2023
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР из HIMARS
Украинская армия нанесла по городу Рубежное в ЛНР удар из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства республики в... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T12:31
2023-01-14T14:43
специальная военная операция на украине
происшествия
рубежное
луганская народная республика
рсзо himars
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ЛУГАНСК, 14 янв — РИА Новости. Украинская армия нанесла по городу Рубежное в ЛНР удар из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел: 07:52 по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", — говорится в публикации. До этого ВСУ обстреляли из HIMARS село Тарасовка в Троицком районе.РСЗО HIMARS разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет до 80 километров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
рубежное
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происшествия, рубежное, луганская народная республика, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рубежное, Луганская Народная Республика, РСЗО HIMARS
12:31 14.01.2023 (обновлено: 14:43 14.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР из HIMARS

Представительство ЛНР: украинские войска выпустили две ракеты из HIMARS по Рубежному

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 янв — РИА Новости. Украинская армия нанесла по городу Рубежное в ЛНР удар из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел: 07:52 по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", — говорится в публикации.
До этого ВСУ обстреляли из HIMARS село Тарасовка в Троицком районе.
РСЗО HIMARS разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет до 80 километров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 января, 15:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.01.2023
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРубежноеЛуганская Народная РеспубликаРСЗО HIMARS
 
 
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