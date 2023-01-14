12:31 14.01.2023 (обновлено: 14:43 14.01.2023)
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР из HIMARS
Представительство ЛНР: украинские войска выпустили две ракеты из HIMARS по Рубежному
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 янв — РИА Новости. Украинская армия нанесла по городу Рубежное в ЛНР удар из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел: 07:52 по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", — говорится в публикации.
До этого ВСУ обстреляли из HIMARS село Тарасовка в Троицком районе.
РСЗО HIMARS разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет до 80 километров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.