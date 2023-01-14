https://ria.ru/20230114/goroskop-1844636276.html

Тамара Глоба дала прогноз для всех знаков зодиака

Тамара Глоба дала прогноз для всех знаков зодиака - РИА Новости, 14.01.2023

Тамара Глоба дала прогноз для всех знаков зодиака

Тамара Глоба специально для РИА Новости дала прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T07:30

2023-01-14T07:30

2023-01-14T07:31

шоубиз

гороскоп

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Тамара Глоба специально для РИА Новости дала прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год. Овен: звезда королей принесет успехЮпитер – звезда королей – вошел в знак Овна. 2023 год станет периодом успеха, подъема в работе, новых возможностей и проектов. Время уважения и признания. Кроме того, в течение практически всего года вас поддержат вышестоящие. В середине апреля часть проектов завершится. К тому же, не трясите кошельком в конце апреля и начале мая.В конце мая придет время любви, дорог и личных возможностей: рождение детей, новых отношений и проектов. Будет и возможность хороших заработков.Телец: признание и залог на 2024 годЗима даст Тельцам хорошие возможности, связанные с работой вдали от дома, с интеллектуальной деятельностью, проектами, которые будут подготовлены в первой части года. А начиная с весны будет период их укрепления.Но в тоже время многие друзья уйдут, многие проекты, которые были в прошлом, – тоже. Крупные перемены придут во второй половине весны. Конец мая и лето – очень важные для Тельца. Прежняя работа и дела будут приносить успех – причем значительным будет именно личный успех. В ноябре придет признание, которое в 2024-м даст еще больший результат.Близнецы: много перемен и трудности в дорогеВ первой половине 2023 год принесет Близнецам важные события, связанные с успехом. Этот период, когда, конечно, будет много перемен. Придут обстоятельства, которые ограничат Близнецов в работе: руководство будет контролировать. Но тем не менее это время, когда вы сможете открыть перспективы, опираться на друзей и покровителей и двигаться вперед.В этом году дважды возникнут проблемы. Они касаются перемен по службе, возникнет некое повторение того, что было в 2022-м. Ожидайте этих событий в мае и середине осени.В декабре вместе с друзьями, коллегами идите вперед к новым берегам, потому что то, что вы подготовите во второй половине года, получит продолжение в 2024-м.Что касается любви и отношений, то нужно будет помогать семье и детям. Кроме того, вернутся старые отношения и, может быть, даже старые связи.Раки: двойственность и новый этапДля Раков 2023-й станет двойственным. В начале года будут проблемы, которые связаны с семьей, личных отношений. Ракам нужно внимательно следить за своим здоровьем, помогать близким, уделить время всем, кто вам дорог.Вторая половина весны – время, когда нужно поддержать своих любимых, беречь детей.На работе будут важные перемены, вполне возможно сменится начальство.Летом высока вероятность перемен, которые касаются карьеры или места жительства. Поэтому необходимо следить за своими финансами: деньги будут приходить в небольшом количестве, а вот трат будет немало.Осенью для Раков будет важна интеллектуальная деятельность, это хорошее время для учебы. В конце этого сезона вы должны с друзьями приступить к планированию своего будущего.Лев: дальние дороги и пополнение в семье2023-й станет временем, когда нужно будет обратить внимание на свое здоровье и, конечно, духовную сторону жизни. В первой половине года люди будут видеть вас теми, кем вы не являетесь. У Львов возникнут сомнения, которые касаются личных дел и отношений, но одновременно с этим это период и успеха: особенно вдали от дома. То, что Лев получит в первой половине 2023-ого, продлится на два года.Со второй половины года начнется важный период, который будет связан с дальними дорогами.Вполне возможна беременность и рождение детей.В октябре нужно беречь близких.Дева: трудности с финансами и бурная деятельностьМогут быть трудности, которые касаются финансовых дел. И, к сожалению, они могут затронуть вас ни один раз – в течение двух последующих лет. Но тем не менее прибыль в этом году будет. Но трудности касаются расходов, поэтому все, что вы будете зарабатывать – сразу же и тратить.Не сильно трясите кошельком в конце весны и середине осени.Начало года – очень важное время для интеллектуальной деятельности, любви и личных отношений.В марте будут крупные перемены на работе – процесс перемен, успеха и бурной деятельности перейдет и на 2024 год.Осенью будут спортивные события, а в конце года обратите внимание на домашние события. Кроме того, это будет время дорог, начиная со второй половины 2023-ого.Весы: комфорт на работе и кармический узелЗимой 2023 год потребует внимания к близким, вообще к тому, что происходит дома, потому что люди, которые вас окружают, будут главными в жизни. С середины апреля нужно будет обратить внимание на здоровье семьи.В начале мая и в конце октября будьте внимательнее к финансам.С середины года будут перемены, которые касаются прошлого. Заходящий кармический узел будет в Весах, поэтому все хорошее, что вы сделали, продлится на полтора года. Будет компенсация: люди, которым вы сделали что-то полезное, придут, чтобы поддержать.Много внимания нужно уделить интеллектуальной деятельности.Скорпион: финансовая стабильность и ремонт2023 год потребует внимания, прежде всего, вопросам, которые связаны с работой. Будет успех, но могут быть крупные перемены на службе к концу апреля. В мае нужно уделить внимание личным и деловым партнерам, потому что могут возникнуть расхождения. Тем не менее первая половина года закрепит финансовое положение Скорпионов, что продлится в течение следующих трех лет.Но может быть запланирован переезд или ремонт. Больше внимания уделяйте детям, помогайте и взрослым чадам.Также это хороший год для творчества. С лета нужно уделить внимание семье.Стрелец: хорошие заработки и внимание семьеВ первой половине года придут неплохие заработки, Стрелец сможет сделать хорошие покупки, но не только для себя, а еще для дома или строительства – или выгодно вложить финансы.В течение года придется заниматься делами родителей. В первой воловине года дом станет для Стрельца лучшим местом, где он будет чувствовать себя хорошо.Но с апреля и летом будет много поездок, связанных с любовью, или работой, или увлечениями. Но могут быть и сильные обольщения, поэтому берегите свою семью.Могут возникнуть трудности у близких, и Стрельцам нужно поддержать их, особенно в октябре.Козерог: успех в любви и жилищные вопросы2023-й потребует внимания к жилищным вопросам. Козерогу в этом будут помогать домашние и родители.Зимой и в начале весны все, что Козерог придумает нового, принесет ему успех. Уже в начале года откроются новые возможности, связи, интеллектуальная работа.В тоже время многие будут обращать на вкус, обаяние Козерога и советы, которые он может дать.Весна откроет Козерогу возможность серьезного обучения. Этот период продлится около 2,5 года. Нужно постараться вложить в это силы, потому что результат это принесет хороший.Весной придет хорошая возможность для заработков, ее нужно использовать и вложить средства. Летом будет успех в любви и творчестве и возможность рождения детей.Водолей: прибыль и личные проблемыБудут перемены, которые касаются, прежде всего, отношений с близкими людьми. Но близкий круг будет поддерживать Водолея, а отношения с родственниками станут лучше.Придет больше прибыли и возможностей. Проблемы, которые волновали Водолея, постепенно отступят. Но нужно беречь близких, особенно в апреле и октябре.Также нужно обратить внимание на транспортное средство: например, вовремя его починить. Кроме того, стоит заняться и жилищными вопросами: будет успех в строительстве.Зато в конце года наступит отличный период для взаимодействия с друзьями.Рыбы: Белая луна и хороший год для торговли Белая луна, символ ангела-хранителя, находится в Рыбах, этот период дает представителям последнего знака Зодиака, духовное просветление, счастье, контакты с другими людьми. Это хорошее время для переоценки ценностей, когда приходит вознаграждение за прошлые труды.2023 год для Рыб – это хорошее время для заработков, обучения, преподавания, литературной и торговой деятельности.Материальные потери возможны во второй половине весны и второй половине осени.

https://ria.ru/20221227/prognoz-1841319788.html

https://ria.ru/20221227/shoubiz-1841343644.html

https://ria.ru/20221226/globa-1841341783.html

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2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

гороскоп