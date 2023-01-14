Рейтинг@Mail.ru
Тамара Глоба дала прогноз для всех знаков зодиака - РИА Новости, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230114/goroskop-1844636276.html
Тамара Глоба дала прогноз для всех знаков зодиака
Тамара Глоба дала прогноз для всех знаков зодиака - РИА Новости, 14.01.2023
Тамара Глоба дала прогноз для всех знаков зодиака
Тамара Глоба специально для РИА Новости дала прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T07:30
2023-01-14T07:31
шоубиз
гороскоп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797876818_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_03b75d9f9d61f4771c6319af2a0fcfdd.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Тамара Глоба специально для РИА Новости дала прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год. Овен: звезда королей принесет успехЮпитер – звезда королей – вошел в знак Овна. 2023 год станет периодом успеха, подъема в работе, новых возможностей и проектов. Время уважения и признания. Кроме того, в течение практически всего года вас поддержат вышестоящие. В середине апреля часть проектов завершится. К тому же, не трясите кошельком в конце апреля и начале мая.В конце мая придет время любви, дорог и личных возможностей: рождение детей, новых отношений и проектов. Будет и возможность хороших заработков.Телец: признание и залог на 2024 годЗима даст Тельцам хорошие возможности, связанные с работой вдали от дома, с интеллектуальной деятельностью, проектами, которые будут подготовлены в первой части года. А начиная с весны будет период их укрепления.Но в тоже время многие друзья уйдут, многие проекты, которые были в прошлом, – тоже. Крупные перемены придут во второй половине весны. Конец мая и лето – очень важные для Тельца. Прежняя работа и дела будут приносить успех – причем значительным будет именно личный успех. В ноябре придет признание, которое в 2024-м даст еще больший результат.Близнецы: много перемен и трудности в дорогеВ первой половине 2023 год принесет Близнецам важные события, связанные с успехом. Этот период, когда, конечно, будет много перемен. Придут обстоятельства, которые ограничат Близнецов в работе: руководство будет контролировать. Но тем не менее это время, когда вы сможете открыть перспективы, опираться на друзей и покровителей и двигаться вперед.В этом году дважды возникнут проблемы. Они касаются перемен по службе, возникнет некое повторение того, что было в 2022-м. Ожидайте этих событий в мае и середине осени.В декабре вместе с друзьями, коллегами идите вперед к новым берегам, потому что то, что вы подготовите во второй половине года, получит продолжение в 2024-м.Что касается любви и отношений, то нужно будет помогать семье и детям. Кроме того, вернутся старые отношения и, может быть, даже старые связи.Раки: двойственность и новый этапДля Раков 2023-й станет двойственным. В начале года будут проблемы, которые связаны с семьей, личных отношений. Ракам нужно внимательно следить за своим здоровьем, помогать близким, уделить время всем, кто вам дорог.Вторая половина весны – время, когда нужно поддержать своих любимых, беречь детей.На работе будут важные перемены, вполне возможно сменится начальство.Летом высока вероятность перемен, которые касаются карьеры или места жительства. Поэтому необходимо следить за своими финансами: деньги будут приходить в небольшом количестве, а вот трат будет немало.Осенью для Раков будет важна интеллектуальная деятельность, это хорошее время для учебы. В конце этого сезона вы должны с друзьями приступить к планированию своего будущего.Лев: дальние дороги и пополнение в семье2023-й станет временем, когда нужно будет обратить внимание на свое здоровье и, конечно, духовную сторону жизни. В первой половине года люди будут видеть вас теми, кем вы не являетесь. У Львов возникнут сомнения, которые касаются личных дел и отношений, но одновременно с этим это период и успеха: особенно вдали от дома. То, что Лев получит в первой половине 2023-ого, продлится на два года.Со второй половины года начнется важный период, который будет связан с дальними дорогами.Вполне возможна беременность и рождение детей.В октябре нужно беречь близких.Дева: трудности с финансами и бурная деятельностьМогут быть трудности, которые касаются финансовых дел. И, к сожалению, они могут затронуть вас ни один раз – в течение двух последующих лет. Но тем не менее прибыль в этом году будет. Но трудности касаются расходов, поэтому все, что вы будете зарабатывать – сразу же и тратить.Не сильно трясите кошельком в конце весны и середине осени.Начало года – очень важное время для интеллектуальной деятельности, любви и личных отношений.В марте будут крупные перемены на работе – процесс перемен, успеха и бурной деятельности перейдет и на 2024 год.Осенью будут спортивные события, а в конце года обратите внимание на домашние события. Кроме того, это будет время дорог, начиная со второй половины 2023-ого.Весы: комфорт на работе и кармический узелЗимой 2023 год потребует внимания к близким, вообще к тому, что происходит дома, потому что люди, которые вас окружают, будут главными в жизни. С середины апреля нужно будет обратить внимание на здоровье семьи.В начале мая и в конце октября будьте внимательнее к финансам.С середины года будут перемены, которые касаются прошлого. Заходящий кармический узел будет в Весах, поэтому все хорошее, что вы сделали, продлится на полтора года. Будет компенсация: люди, которым вы сделали что-то полезное, придут, чтобы поддержать.Много внимания нужно уделить интеллектуальной деятельности.Скорпион: финансовая стабильность и ремонт2023 год потребует внимания, прежде всего, вопросам, которые связаны с работой. Будет успех, но могут быть крупные перемены на службе к концу апреля. В мае нужно уделить внимание личным и деловым партнерам, потому что могут возникнуть расхождения. Тем не менее первая половина года закрепит финансовое положение Скорпионов, что продлится в течение следующих трех лет.Но может быть запланирован переезд или ремонт. Больше внимания уделяйте детям, помогайте и взрослым чадам.Также это хороший год для творчества. С лета нужно уделить внимание семье.Стрелец: хорошие заработки и внимание семьеВ первой половине года придут неплохие заработки, Стрелец сможет сделать хорошие покупки, но не только для себя, а еще для дома или строительства – или выгодно вложить финансы.В течение года придется заниматься делами родителей. В первой воловине года дом станет для Стрельца лучшим местом, где он будет чувствовать себя хорошо.Но с апреля и летом будет много поездок, связанных с любовью, или работой, или увлечениями. Но могут быть и сильные обольщения, поэтому берегите свою семью.Могут возникнуть трудности у близких, и Стрельцам нужно поддержать их, особенно в октябре.Козерог: успех в любви и жилищные вопросы2023-й потребует внимания к жилищным вопросам. Козерогу в этом будут помогать домашние и родители.Зимой и в начале весны все, что Козерог придумает нового, принесет ему успех. Уже в начале года откроются новые возможности, связи, интеллектуальная работа.В тоже время многие будут обращать на вкус, обаяние Козерога и советы, которые он может дать.Весна откроет Козерогу возможность серьезного обучения. Этот период продлится около 2,5 года. Нужно постараться вложить в это силы, потому что результат это принесет хороший.Весной придет хорошая возможность для заработков, ее нужно использовать и вложить средства. Летом будет успех в любви и творчестве и возможность рождения детей.Водолей: прибыль и личные проблемыБудут перемены, которые касаются, прежде всего, отношений с близкими людьми. Но близкий круг будет поддерживать Водолея, а отношения с родственниками станут лучше.Придет больше прибыли и возможностей. Проблемы, которые волновали Водолея, постепенно отступят. Но нужно беречь близких, особенно в апреле и октябре.Также нужно обратить внимание на транспортное средство: например, вовремя его починить. Кроме того, стоит заняться и жилищными вопросами: будет успех в строительстве.Зато в конце года наступит отличный период для взаимодействия с друзьями.Рыбы: Белая луна и хороший год для торговли Белая луна, символ ангела-хранителя, находится в Рыбах, этот период дает представителям последнего знака Зодиака, духовное просветление, счастье, контакты с другими людьми. Это хорошее время для переоценки ценностей, когда приходит вознаграждение за прошлые труды.2023 год для Рыб – это хорошее время для заработков, обучения, преподавания, литературной и торговой деятельности.Материальные потери возможны во второй половине весны и второй половине осени.
https://ria.ru/20221227/prognoz-1841319788.html
https://ria.ru/20221227/shoubiz-1841343644.html
https://ria.ru/20221226/globa-1841341783.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797876818_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_76e1cc9cdb813b2c7a610a83338839b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гороскоп
Шоубиз, гороскоп
07:30 14.01.2023 (обновлено: 07:31 14.01.2023)
 
Тамара Глоба дала прогноз для всех знаков зодиака

Тамара Глоба дала прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год

© Фото : Unsplash/James LeeЧасовая башня Святого Марка, Венеция
Часовая башня Святого Марка, Венеция - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : Unsplash/James Lee
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Тамара Глоба специально для РИА Новости дала прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год.
© Фотограф Богдан Глоба/Фото предоставлено Центром Тамары ГлобыАстролог и телеведущая Тамара Глоба
Астролог и телеведущая Тамара Глоба
© Фотограф Богдан Глоба/Фото предоставлено Центром Тамары Глобы
Астролог и телеведущая Тамара Глоба

Овен: звезда королей принесет успех

Юпитер – звезда королей – вошел в знак Овна. 2023 год станет периодом успеха, подъема в работе, новых возможностей и проектов. Время уважения и признания. Кроме того, в течение практически всего года вас поддержат вышестоящие.
© iStock.com / AllexxandarЗнак зодиака Овен
Знак зодиака Овен - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© iStock.com / Allexxandar
Знак зодиака Овен
В середине апреля часть проектов завершится. К тому же, не трясите кошельком в конце апреля и начале мая.
В конце мая придет время любви, дорог и личных возможностей: рождение детей, новых отношений и проектов. Будет и возможность хороших заработков.

Телец: признание и залог на 2024 год

Зима даст Тельцам хорошие возможности, связанные с работой вдали от дома, с интеллектуальной деятельностью, проектами, которые будут подготовлены в первой части года. А начиная с весны будет период их укрепления.
© iStock.com / AllexxandarЗнак зодиака Телец
Знак зодиака Телец - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© iStock.com / Allexxandar
Знак зодиака Телец
Но в тоже время многие друзья уйдут, многие проекты, которые были в прошлом, – тоже.
Крупные перемены придут во второй половине весны. Конец мая и лето – очень важные для Тельца. Прежняя работа и дела будут приносить успех – причем значительным будет именно личный успех.
В ноябре придет признание, которое в 2024-м даст еще больший результат.

Близнецы: много перемен и трудности в дороге

В первой половине 2023 год принесет Близнецам важные события, связанные с успехом. Этот период, когда, конечно, будет много перемен. Придут обстоятельства, которые ограничат Близнецов в работе: руководство будет контролировать. Но тем не менее это время, когда вы сможете открыть перспективы, опираться на друзей и покровителей и двигаться вперед.
© iStock.com / AllexxandarЗнак зодиака Близнецы
Знак зодиака Близнецы - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© iStock.com / Allexxandar
Знак зодиака Близнецы
В этом году дважды возникнут проблемы. Они касаются перемен по службе, возникнет некое повторение того, что было в 2022-м. Ожидайте этих событий в мае и середине осени.
Плюс ко всему Близнецам нужно обращать внимание на поездки. В дороге могут быть трудности, которые могут касаться личного транспорта: в середине апреля и середине октября.
В декабре вместе с друзьями, коллегами идите вперед к новым берегам, потому что то, что вы подготовите во второй половине года, получит продолжение в 2024-м.
Что касается любви и отношений, то нужно будет помогать семье и детям. Кроме того, вернутся старые отношения и, может быть, даже старые связи.
Астролог и телеведущая Тамара Глоба
27 декабря 2022, 08:00Шоубиз
Тамара Глоба: важным поворотом для России и мира станет середина 2023-го

Раки: двойственность и новый этап

Для Раков 2023-й станет двойственным. В начале года будут проблемы, которые связаны с семьей, личных отношений. Ракам нужно внимательно следить за своим здоровьем, помогать близким, уделить время всем, кто вам дорог.
Но весной у Раков начнется новый этап, которые касается дальних дорог, возможности заработка вдали от дома. Но поездки могут быть с переменным успехом, потому что какие-то пути закроются, а другие – наоборот дадут ту самую возможность заработать.
Вторая половина весны – время, когда нужно поддержать своих любимых, беречь детей.
© iStock.com / AllexxandarЗнак зодиака рак
Знак зодиака рак - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© iStock.com / Allexxandar
Знак зодиака рак
На работе будут важные перемены, вполне возможно сменится начальство.
Летом высока вероятность перемен, которые касаются карьеры или места жительства. Поэтому необходимо следить за своими финансами: деньги будут приходить в небольшом количестве, а вот трат будет немало.
Осенью для Раков будет важна интеллектуальная деятельность, это хорошее время для учебы. В конце этого сезона вы должны с друзьями приступить к планированию своего будущего.

Лев: дальние дороги и пополнение в семье

2023-й станет временем, когда нужно будет обратить внимание на свое здоровье и, конечно, духовную сторону жизни. В первой половине года люди будут видеть вас теми, кем вы не являетесь. У Львов возникнут сомнения, которые касаются личных дел и отношений, но одновременно с этим это период и успеха: особенно вдали от дома. То, что Лев получит в первой половине 2023-ого, продлится на два года.
Со второй половины года начнется важный период, который будет связан с дальними дорогами.
© iStock.com / AllexxandarЗнак зодиака Лев
Знак зодиака Лев - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© iStock.com / Allexxandar
Знак зодиака Лев
Вполне возможна беременность и рождение детей.
Лето и начало осени пройдут под знаком Льва. В центре внимания будет все, что связано с этим зодиакальным символом: их сила, обаяние, красота. Пригодится все, чему вы учились.
В октябре нужно беречь близких.

Дева: трудности с финансами и бурная деятельность

Могут быть трудности, которые касаются финансовых дел. И, к сожалению, они могут затронуть вас ни один раз – в течение двух последующих лет. Но тем не менее прибыль в этом году будет. Но трудности касаются расходов, поэтому все, что вы будете зарабатывать – сразу же и тратить.
Не сильно трясите кошельком в конце весны и середине осени.
Начало года – очень важное время для интеллектуальной деятельности, любви и личных отношений.
© iStock.com / AllexxandarЗнак зодиака Дева
Знак зодиака Дева - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© iStock.com / Allexxandar
Знак зодиака Дева
В марте будут крупные перемены на работе – процесс перемен, успеха и бурной деятельности перейдет и на 2024 год.
Во второй половине весны и первой половине осени нужно обратить внимание на здоровье.
Осенью будут спортивные события, а в конце года обратите внимание на домашние события. Кроме того, это будет время дорог, начиная со второй половины 2023-ого.

Весы: комфорт на работе и кармический узел

Зимой 2023 год потребует внимания к близким, вообще к тому, что происходит дома, потому что люди, которые вас окружают, будут главными в жизни.
В первой половине года на первый план выйдут отношения с семьей и деловыми партнерами. Ваша работа станет успешной только в коллективе, который будет вас поддерживать. Честно говоря, Весы будут чувствовать себя лучше всего именно на работе, она будет от души.
С середины апреля нужно будет обратить внимание на здоровье семьи.
© iStock.com / AllexxandarЗнак зодиака Весы
Знак зодиака Весы - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© iStock.com / Allexxandar
Знак зодиака Весы
В начале мая и в конце октября будьте внимательнее к финансам.
С середины года будут перемены, которые касаются прошлого. Заходящий кармический узел будет в Весах, поэтому все хорошее, что вы сделали, продлится на полтора года. Будет компенсация: люди, которым вы сделали что-то полезное, придут, чтобы поддержать.
Много внимания нужно уделить интеллектуальной деятельности.
Тамара Глоба – о прогнозе на 2023 год для всех и каждого знака зодиака - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 00:00Роман о шоубизе
Тамара Глоба – о прогнозе на 2023 год для всех и каждого знака зодиакаПрогноз на 2023-й от самого известного в России астролога – Тамары Глоба. О будущем мира и России, о противостоянии планет, о том, что ждет каждый знак зодиака в новом году.

Скорпион: финансовая стабильность и ремонт

2023 год потребует внимания, прежде всего, вопросам, которые связаны с работой. Будет успех, но могут быть крупные перемены на службе к концу апреля. В мае нужно уделить внимание личным и деловым партнерам, потому что могут возникнуть расхождения. Тем не менее первая половина года закрепит финансовое положение Скорпионов, что продлится в течение следующих трех лет.
© iStock.com / AllexxandarЗнак зодиака Скорпион
Знак зодиака Скорпион - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© iStock.com / Allexxandar
Знак зодиака Скорпион
Но может быть запланирован переезд или ремонт. Больше внимания уделяйте детям, помогайте и взрослым чадам.
Также это хороший год для творчества. С лета нужно уделить внимание семье.

Стрелец: хорошие заработки и внимание семье

В первой половине года придут неплохие заработки, Стрелец сможет сделать хорошие покупки, но не только для себя, а еще для дома или строительства – или выгодно вложить финансы.
В течение года придется заниматься делами родителей. В первой воловине года дом станет для Стрельца лучшим местом, где он будет чувствовать себя хорошо.
© iStock.com / AllexxandarЗнак зодиака Стрелец
Знак зодиака Стрелец - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© iStock.com / Allexxandar
Знак зодиака Стрелец
Но с апреля и летом будет много поездок, связанных с любовью, или работой, или увлечениями. Но могут быть и сильные обольщения, поэтому берегите свою семью.
Может быть запланировано рождение детей. Год вообще станет успешным для семьи и творчества.
Могут возникнуть трудности у близких, и Стрельцам нужно поддержать их, особенно в октябре.

Козерог: успех в любви и жилищные вопросы

2023-й потребует внимания к жилищным вопросам. Козерогу в этом будут помогать домашние и родители.
Зимой и в начале весны все, что Козерог придумает нового, принесет ему успех. Уже в начале года откроются новые возможности, связи, интеллектуальная работа.
В тоже время многие будут обращать на вкус, обаяние Козерога и советы, которые он может дать.
© iStock.com / AllexxandarЗнак зодиака Козерог
Знак зодиака Козерог - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© iStock.com / Allexxandar
Знак зодиака Козерог
Весна откроет Козерогу возможность серьезного обучения. Этот период продлится около 2,5 года. Нужно постараться вложить в это силы, потому что результат это принесет хороший.
Весной придет хорошая возможность для заработков, ее нужно использовать и вложить средства. Летом будет успех в любви и творчестве и возможность рождения детей.

Водолей: прибыль и личные проблемы

Будут перемены, которые касаются, прежде всего, отношений с близкими людьми. Но близкий круг будет поддерживать Водолея, а отношения с родственниками станут лучше.
Придет больше прибыли и возможностей. Проблемы, которые волновали Водолея, постепенно отступят. Но нужно беречь близких, особенно в апреле и октябре.
© iStock.com / AllexxandarЗнак зодиака Водолей
Знак зодиака Водолей - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© iStock.com / Allexxandar
Знак зодиака Водолей
Также нужно обратить внимание на транспортное средство: например, вовремя его починить. Кроме того, стоит заняться и жилищными вопросами: будет успех в строительстве.
Но в то же время с июня по сентябрь у партнеров (личных и деловых) могут возникнуть проблемы: как, например, незаконные связи у самого Водолея, так и проблемы в семье. Берегите своих партнеров.
Зато в конце года наступит отличный период для взаимодействия с друзьями.

Рыбы: Белая луна и хороший год для торговли

Белая луна, символ ангела-хранителя, находится в Рыбах, этот период дает представителям последнего знака Зодиака, духовное просветление, счастье, контакты с другими людьми. Это хорошее время для переоценки ценностей, когда приходит вознаграждение за прошлые труды.
© iStock.com / AllexxandarЗнак зодиака Рыбы
Знак зодиака Рыбы - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© iStock.com / Allexxandar
Знак зодиака Рыбы
2023 год для Рыб – это хорошее время для заработков, обучения, преподавания, литературной и торговой деятельности.
Материальные потери возможны во второй половине весны и второй половине осени.
Астролог и телеведущая Тамара Глоба
26 декабря 2022, 21:01Шоубиз
Тамара Глоба дала прогноз на 2023 год
 
Шоубизгороскоп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала