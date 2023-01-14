https://ria.ru/20230114/gololed-1844795200.html

Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде

Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде - РИА Новости, 14.01.2023

Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде

В ближайшие часы и до конца дня в Москве местами ожидаются ледяной дождь и гололед, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T08:20

2023-01-14T08:20

2023-01-14T08:20

москва

городское хозяйство москвы

общество

погода

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В ближайшие часы и до конца дня в Москве местами ожидаются ледяной дождь и гололед, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ледяной дождь, гололед", - говорится в сообщении. Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20230113/gololed-1844717867.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, городское хозяйство москвы, общество, погода