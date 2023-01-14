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Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде - РИА Новости, 14.01.2023
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Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде - РИА Новости, 14.01.2023
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде
В ближайшие часы и до конца дня в Москве местами ожидаются ледяной дождь и гололед, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T08:20
2023-01-14T08:20
москва
городское хозяйство москвы
общество
погода
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В ближайшие часы и до конца дня в Москве местами ожидаются ледяной дождь и гололед, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ледяной дождь, гололед", - говорится в сообщении. Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, городское хозяйство москвы, общество, погода
Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Погода
08:20 14.01.2023
 
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде

Москвичей предупредили, что в субботу в столице ожидаются ледяной дождь и гололед

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВоробей сидит на покрытом льдом ограждении
Воробей сидит на покрытом льдом ограждении - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Воробей сидит на покрытом льдом ограждении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В ближайшие часы и до конца дня в Москве местами ожидаются ледяной дождь и гололед, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ледяной дождь, гололед", - говорится в сообщении.
Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Гололед в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 18:23
В Москве городские службы готовятся к прогнозируемой гололедице
 
МоскваГородское хозяйство МосквыОбществоПогода
 
 
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