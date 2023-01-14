https://ria.ru/20230114/gololed-1844795200.html
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде - РИА Новости, 14.01.2023
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде
В ближайшие часы и до конца дня в Москве местами ожидаются ледяной дождь и гололед, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T08:20
2023-01-14T08:20
2023-01-14T08:20
москва
городское хозяйство москвы
общество
погода
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В ближайшие часы и до конца дня в Москве местами ожидаются ледяной дождь и гололед, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ледяной дождь, гололед", - говорится в сообщении. Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20230113/gololed-1844717867.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, общество, погода
Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Погода
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде
Москвичей предупредили, что в субботу в столице ожидаются ледяной дождь и гололед