https://ria.ru/20230114/glonass-1844786128.html

В 2023 году Россия запустит три спутника ГЛОНАСС нового поколения

В 2023 году Россия запустит три спутника ГЛОНАСС нового поколения - РИА Новости, 14.01.2023

В 2023 году Россия запустит три спутника ГЛОНАСС нового поколения

В наступившем году Россия собирается обновить орбитальную группировку навигационных спутников ГЛОНАСС тремя аппаратами нового поколения, следует из публикации... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T03:21

2023-01-14T03:21

2023-01-14T10:15

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В наступившем году Россия собирается обновить орбитальную группировку навигационных спутников ГЛОНАСС тремя аппаратами нового поколения, следует из публикации на сайте "Главкосмоса" (дочерняя компания "Роскосмоса" по коммерческому продвижению российской космической отрасли). Так, в 2023-м должны состояться запуски двух спутников "Глонасс-К" и одного "Глонасса-К2". Кроме того, на орбиту отправятся аппараты дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА", "Арктика-М", "Обзор-Р", "Ресурс-П", "Электро-Л", два "Метеора-М" и две "Ионосферы". Планируется также старт станции "Луна-25" и запуск десяти наноспутников. С космодрома Плесецк запустят ракеты "Ангара" — легкую "Ангара-1.2" и тяжелую "Ангара-А5". Информации о возможном старте легкой "Ангары" с космодрома Восточный нет, хотя ранее сообщалось, что первый пуск новой ракеты с этого космодрома состоится в декабре 2023 года. Помимо этого, к Международной космической станции должны стартовать два пилотируемых корабля "Союз МС" и четыре грузовика "Прогресс МС". Однако неясно, составили ли этот план до или после того, как поменялась программа полетов. На этой неделе стало известно, что пристыкованный к МКС "Союз МС-22", получивший повреждения системы охлаждения, вернется в беспилотном режиме, а "Союз МС-23" полетит на станцию пустым, чтобы забрать экипаж, который останется без корабля. Изначально планировавшийся экипаж "Союза МС-23" отправится на станцию позже. Даты пусков не называются. Спутники "Глонасс-К2" идут на смену аппаратам предыдущего поколения "Глонасс-М". У них больший гарантированный срок активного существования, меньше вес и потребление энергии, они способны излучать больше различных навигационных сигналов. Если у "Глонассов-М" пять сигналов, то у "Глонасс-К" их семь, а у "Глонасс-К2" — девять. Кроме того, на новых спутниках постепенно растет доля электронной компоненты, предполагается, что она достигнет 100 процентов к 2026 году. Сейчас орбитальную группировку ГЛОНАСС составляют 25 аппаратов, из которых четыре "Глонасса-К", а остальные — "Глонасс-М". Один аппарат находится на этапе ввода в систему, остальные 24 (именно столько нужно для глобального покрытия Земли навигационными сигналами) работают по целевому назначению.

https://ria.ru/20221215/glonass-1838751757.html

https://ria.ru/20230111/soyuz-1844206276.html

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общество, россия, космос - риа наука, плесецк, дальний восток, роскосмос, главкосмос, глонасс (система навигации), международная космическая станция (мкс), ангара (ракета)