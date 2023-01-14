https://ria.ru/20230114/gaz-1844826712.html

В Катаре рассказали, что поможет стабилизировать цены на газ в ЕС

В Катаре рассказали, что поможет стабилизировать цены на газ в ЕС - РИА Новости, 14.01.2023

В Катаре рассказали, что поможет стабилизировать цены на газ в ЕС

Газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облечение и поможет стабилизировать цены, считает госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T13:27

2023-01-14T13:27

2023-01-14T13:27

экономика

россия

катар

евросоюз

европа

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ДОХА, 14 янв - РИА Новости. Газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облечение и поможет стабилизировать цены, считает госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби. "Российский газ вернется в Европу, когда России и Евросоюзу удастся каким-то образом урегулировать ситуацию, хотя страны сделают свои источники углеводородов более разнообразными, перестанут опираться на Россию на 100% или 80%, но газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облечение для газового сектора и всего европейского рынка, а также поможет стабилизировать цены", - сказал аль-Кааби, выступая на энергетическом форуме Atlantic Council в ОАЭ. Выступление транслировалось в социальных сетях. По мнению аль-Кааби, до 2027 года на рынок не поступят дополнительные объемы газа, поэтому предстоящие годы могут быть непростыми для стран Европы.

https://ria.ru/20230114/gaz-1844817184.html

россия

катар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, катар, евросоюз, европа