https://ria.ru/20230114/gaz-1844826712.html
В Катаре рассказали, что поможет стабилизировать цены на газ в ЕС
В Катаре рассказали, что поможет стабилизировать цены на газ в ЕС - РИА Новости, 14.01.2023
В Катаре рассказали, что поможет стабилизировать цены на газ в ЕС
Газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облечение и поможет стабилизировать цены, считает госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T13:27
2023-01-14T13:27
2023-01-14T13:27
экономика
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катар
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европа
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ДОХА, 14 янв - РИА Новости. Газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облечение и поможет стабилизировать цены, считает госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби. "Российский газ вернется в Европу, когда России и Евросоюзу удастся каким-то образом урегулировать ситуацию, хотя страны сделают свои источники углеводородов более разнообразными, перестанут опираться на Россию на 100% или 80%, но газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облечение для газового сектора и всего европейского рынка, а также поможет стабилизировать цены", - сказал аль-Кааби, выступая на энергетическом форуме Atlantic Council в ОАЭ. Выступление транслировалось в социальных сетях. По мнению аль-Кааби, до 2027 года на рынок не поступят дополнительные объемы газа, поэтому предстоящие годы могут быть непростыми для стран Европы.
https://ria.ru/20230114/gaz-1844817184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, катар, евросоюз, европа
Экономика, Россия, Катар, Евросоюз, Европа
В Катаре рассказали, что поможет стабилизировать цены на газ в ЕС
Министр энергетики Катара: возвращение российского газа в ЕС поможет стабилизировать цены