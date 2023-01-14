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В Катаре рассказали, что поможет стабилизировать цены на газ в ЕС - РИА Новости, 14.01.2023
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В Катаре рассказали, что поможет стабилизировать цены на газ в ЕС
В Катаре рассказали, что поможет стабилизировать цены на газ в ЕС - РИА Новости, 14.01.2023
В Катаре рассказали, что поможет стабилизировать цены на газ в ЕС
Газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облечение и поможет стабилизировать цены, считает госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T13:27
2023-01-14T13:27
экономика
россия
катар
евросоюз
европа
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ДОХА, 14 янв - РИА Новости. Газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облечение и поможет стабилизировать цены, считает госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби. "Российский газ вернется в Европу, когда России и Евросоюзу удастся каким-то образом урегулировать ситуацию, хотя страны сделают свои источники углеводородов более разнообразными, перестанут опираться на Россию на 100% или 80%, но газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облечение для газового сектора и всего европейского рынка, а также поможет стабилизировать цены", - сказал аль-Кааби, выступая на энергетическом форуме Atlantic Council в ОАЭ. Выступление транслировалось в социальных сетях. По мнению аль-Кааби, до 2027 года на рынок не поступят дополнительные объемы газа, поэтому предстоящие годы могут быть непростыми для стран Европы.
https://ria.ru/20230114/gaz-1844817184.html
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экономика, россия, катар, евросоюз, европа
Экономика, Россия, Катар, Евросоюз, Европа
13:27 14.01.2023
 
В Катаре рассказали, что поможет стабилизировать цены на газ в ЕС

Министр энергетики Катара: возвращение российского газа в ЕС поможет стабилизировать цены

© AP Photo / StringerГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Stringer
Газопровод. Архивное фото
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ДОХА, 14 янв - РИА Новости. Газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облечение и поможет стабилизировать цены, считает госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби.
"Российский газ вернется в Европу, когда России и Евросоюзу удастся каким-то образом урегулировать ситуацию, хотя страны сделают свои источники углеводородов более разнообразными, перестанут опираться на Россию на 100% или 80%, но газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облечение для газового сектора и всего европейского рынка, а также поможет стабилизировать цены", - сказал аль-Кааби, выступая на энергетическом форуме Atlantic Council в ОАЭ. Выступление транслировалось в социальных сетях.
По мнению аль-Кааби, до 2027 года на рынок не поступят дополнительные объемы газа, поэтому предстоящие годы могут быть непростыми для стран Европы.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
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