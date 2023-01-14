Мицотакис заявил, что Греция может стать поставщиком газа на Украину
Мицотакис: Греция может стать поставщиком природного газа на Украину вместо России
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
АФИНЫ, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что Греция может вместо России поставлять природный газ на Украину.
На пресс-конференции в Александруполисе он заявил, что этот город-порт может стать крупным энергетическим хабом.
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"Греция становится воротами для поставок природного газа, который покрывает не только наши потребности, но и потребности Балкан и – почему бы и нет – Восточной Европы. Почему бы и не Украины?" - сказал Мицотакис, по мнению которого в какой-то момент военный конфликт закончится - и Украине потребуются поставки природного газа.
"Трудно представить, что она будет его получать из России, но кто-то должен его поставлять", - добавил он.
Мицотакис заявлял ранее, что Греция может помочь Европе стать независимой от российского природного газа. Правительство страны планирует увеличивать закупки СПГ вместо российского трубопроводного газа и строит инфраструктуру для приема СПГ.
В Александруполисе планируется построить плавучий терминал регазификации СПГ (FSRU), который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в конце 2023 - начале 2024 года.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.