https://ria.ru/20230114/gaz-1844817184.html

Мицотакис заявил, что Греция может стать поставщиком газа на Украину

Мицотакис заявил, что Греция может стать поставщиком газа на Украину - РИА Новости, 14.01.2023

Мицотакис заявил, что Греция может стать поставщиком газа на Украину

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что Греция может вместо России поставлять природный газ на Украину. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T12:01

2023-01-14T12:01

2023-01-14T12:01

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греция

украина

россия

кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что Греция может вместо России поставлять природный газ на Украину. На пресс-конференции в Александруполисе он заявил, что этот город-порт может стать крупным энергетическим хабом. "Греция становится воротами для поставок природного газа, который покрывает не только наши потребности, но и потребности Балкан и – почему бы и нет – Восточной Европы. Почему бы и не Украины?" - сказал Мицотакис, по мнению которого в какой-то момент военный конфликт закончится - и Украине потребуются поставки природного газа. "Трудно представить, что она будет его получать из России, но кто-то должен его поставлять", - добавил он. Мицотакис заявлял ранее, что Греция может помочь Европе стать независимой от российского природного газа. Правительство страны планирует увеличивать закупки СПГ вместо российского трубопроводного газа и строит инфраструктуру для приема СПГ. В Александруполисе планируется построить плавучий терминал регазификации СПГ (FSRU), который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в конце 2023 - начале 2024 года. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221215/gaz-1838884391.html

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844564707.html

греция

украина

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, греция, украина, россия, кириакос мицотакис