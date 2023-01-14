Рейтинг@Mail.ru
Мицотакис заявил, что Греция может стать поставщиком газа на Украину - РИА Новости, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230114/gaz-1844817184.html
Мицотакис заявил, что Греция может стать поставщиком газа на Украину
Мицотакис заявил, что Греция может стать поставщиком газа на Украину - РИА Новости, 14.01.2023
Мицотакис заявил, что Греция может стать поставщиком газа на Украину
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что Греция может вместо России поставлять природный газ на Украину. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T12:01
2023-01-14T12:01
в мире
греция
украина
россия
кириакос мицотакис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762817161_0:135:2934:1785_1920x0_80_0_0_c9c880f01d258f9e6f6c7b8b5fac6a45.jpg
АФИНЫ, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что Греция может вместо России поставлять природный газ на Украину. На пресс-конференции в Александруполисе он заявил, что этот город-порт может стать крупным энергетическим хабом. "Греция становится воротами для поставок природного газа, который покрывает не только наши потребности, но и потребности Балкан и – почему бы и нет – Восточной Европы. Почему бы и не Украины?" - сказал Мицотакис, по мнению которого в какой-то момент военный конфликт закончится - и Украине потребуются поставки природного газа. "Трудно представить, что она будет его получать из России, но кто-то должен его поставлять", - добавил он. Мицотакис заявлял ранее, что Греция может помочь Европе стать независимой от российского природного газа. Правительство страны планирует увеличивать закупки СПГ вместо российского трубопроводного газа и строит инфраструктуру для приема СПГ. В Александруполисе планируется построить плавучий терминал регазификации СПГ (FSRU), который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в конце 2023 - начале 2024 года. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221215/gaz-1838884391.html
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844564707.html
греция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762817161_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_60b908d44141bb55ff3ad359d2afe0c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, украина, россия, кириакос мицотакис
В мире, Греция, Украина, Россия, Кириакос Мицотакис
12:01 14.01.2023
 
Мицотакис заявил, что Греция может стать поставщиком газа на Украину

Мицотакис: Греция может стать поставщиком природного газа на Украину вместо России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что Греция может вместо России поставлять природный газ на Украину.
На пресс-конференции в Александруполисе он заявил, что этот город-порт может стать крупным энергетическим хабом.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря 2022, 13:57
Премьер Греции надеется на принятие решения по ценам на газ до понедельника
"Греция становится воротами для поставок природного газа, который покрывает не только наши потребности, но и потребности Балкан и – почему бы и нет – Восточной Европы. Почему бы и не Украины?" - сказал Мицотакис, по мнению которого в какой-то момент военный конфликт закончится - и Украине потребуются поставки природного газа.
"Трудно представить, что она будет его получать из России, но кто-то должен его поставлять", - добавил он.
Мицотакис заявлял ранее, что Греция может помочь Европе стать независимой от российского природного газа. Правительство страны планирует увеличивать закупки СПГ вместо российского трубопроводного газа и строит инфраструктуру для приема СПГ.
В Александруполисе планируется построить плавучий терминал регазификации СПГ (FSRU), который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в конце 2023 - начале 2024 года.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Газораспределительная станция во Львовской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 10:58
В Раде рассказали о шансах Украины включить свою ГТС в общеевропейскую
 
В миреГрецияУкраинаРоссияКириакос Мицотакис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала