https://ria.ru/20230114/gaz-1844791636.html

Транзит российского газа через Украину может вырасти, заявил эксперт

Транзит российского газа через Украину может вырасти, заявил эксперт - РИА Новости, 14.01.2023

Транзит российского газа через Украину может вырасти, заявил эксперт

Спрос на российский газ в Европе пока сдерживается теплой и ветреной погодой, однако с понедельника, после похолодания в европейском регионе, поставки "голубого РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T07:32

2023-01-14T07:32

2023-01-14T07:34

экономика

цены на нефть

европа

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бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Спрос на российский газ в Европе пока сдерживается теплой и ветреной погодой, однако с понедельника, после похолодания в европейском регионе, поставки "голубого топлива" из России через украинскую территорию могут вырасти, сказал в комментарии РИА Новости старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. Транзит газа из России через газотранспортную систему Украины в Европу с конца мая, за исключением отдельных дней, держался на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. При этом восемь дней подряд поставки оставались на уровне 35,5 миллиона кубометров. Агентство Блумберг сообщало, что в Европе ожидается самый теплый январь за последние годы. Данные Европейской ассоциации ветровой энергетики Wind Europe свидетельствуют, что производство энергии ветряными электростанциями в Евросоюзе с начала января составило в среднем почти 26%, что в 1,7 раза превышает среднегодовой показатель в 15%.

https://ria.ru/20230113/gazoprovod-1844777039.html

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экономика, цены на нефть, европа, украина, россия, бкс мир инвестиций