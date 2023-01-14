https://ria.ru/20230114/gaz-1844791636.html
Транзит российского газа через Украину может вырасти, заявил эксперт
Транзит российского газа через Украину может вырасти, заявил эксперт - РИА Новости, 14.01.2023
Транзит российского газа через Украину может вырасти, заявил эксперт
Спрос на российский газ в Европе пока сдерживается теплой и ветреной погодой, однако с понедельника, после похолодания в европейском регионе, поставки "голубого РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T07:32
2023-01-14T07:32
2023-01-14T07:34
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Спрос на российский газ в Европе пока сдерживается теплой и ветреной погодой, однако с понедельника, после похолодания в европейском регионе, поставки "голубого топлива" из России через украинскую территорию могут вырасти, сказал в комментарии РИА Новости старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. Транзит газа из России через газотранспортную систему Украины в Европу с конца мая, за исключением отдельных дней, держался на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. При этом восемь дней подряд поставки оставались на уровне 35,5 миллиона кубометров. Агентство Блумберг сообщало, что в Европе ожидается самый теплый январь за последние годы. Данные Европейской ассоциации ветровой энергетики Wind Europe свидетельствуют, что производство энергии ветряными электростанциями в Евросоюзе с начала января составило в среднем почти 26%, что в 1,7 раза превышает среднегодовой показатель в 15%.
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экономика, цены на нефть, европа, украина, россия, бкс мир инвестиций
Экономика, Цены на нефть, Европа, Украина, Россия, БКС Мир инвестиций
07:32 14.01.2023 (обновлено: 07:34 14.01.2023)
Транзит российского газа через Украину может вырасти, заявил эксперт
Смит: транзит российского газа через Украину может вырасти после похолодания в Европе
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Спрос на российский газ в Европе пока сдерживается теплой и ветреной погодой, однако с понедельника, после похолодания в европейском регионе, поставки "голубого топлива" из России через украинскую территорию могут вырасти, сказал в комментарии РИА Новости старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит.
Транзит газа из России через газотранспортную систему Украины в Европу с конца мая, за исключением отдельных дней, держался на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. При этом восемь дней подряд поставки оставались на уровне 35,5 миллиона кубометров.
"Теплая и ветреная погода в Европе с 20 декабря резко снизила спрос на газ. Изъятия из хранилищ были очень низкими. Погода должна нормализоваться со следующего понедельника, так что, возможно, экспорт вырастет", - предположил Смит.
Агентство Блумберг сообщало, что в Европе ожидается самый теплый январь за последние годы. Данные Европейской ассоциации ветровой энергетики Wind Europe свидетельствуют, что производство энергии ветряными электростанциями в Евросоюзе с начала января составило в среднем почти 26%, что в 1,7 раза превышает среднегодовой показатель в 15%.