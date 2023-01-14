https://ria.ru/20230114/filippiny-1844790603.html

Число погибших из-за наводнений на Филиппинах достигло 20 человек

Число погибших из-за наводнений на Филиппинах достигло 20 человек - РИА Новости, 14.01.2023

Число погибших из-за наводнений на Филиппинах достигло 20 человек

Число погибших на Филиппинах в результате наводнений достигло 20 человек, восемь пострадали, говорится в сводке государственного совета по сокращению рисков... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T07:13

2023-01-14T07:13

2023-01-14T07:13

в мире

филиппины

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Число погибших на Филиппинах в результате наводнений достигло 20 человек, восемь пострадали, говорится в сводке государственного совета по сокращению рисков стихийных бедствий. По данным совета, еще один человек числится пропавшим без вести. Отмечается, что 1 135 домов получили повреждения, из которых 270 полностью разрушены. В 42 городах нарушено электроснабжение, в 11 возникли перебои в подаче воды, еще в 13 получили повреждения линии связи. Однако в 28 городах электричество уже восстановлено, в четырех восстановлено водоснабжение, еще в четырех снова заработала связь. Согласно данным из сводки, 80 тысяч человек находятся в 127 эвакуационных центрах, 9,2 тысячи предварительно покинули свои дома. В результате наводнения повреждены 171 дорога и 44 моста, стихия повлияла на работу 24 морских портов. В 486 городах и муниципалитетах были приостановлены занятия в учебных заведениях, еще в 113 прекращены работы. В пятницу сообщалось о 17 погибших и семи пострадавших на Филиппинах в результате наводнений.

https://ria.ru/20230113/filippiny-1844577898.html

филиппины

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в мире, филиппины