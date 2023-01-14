https://ria.ru/20230114/dtp-1844825948.html

В Омске трое взрослых и годовалый ребенок пострадали в ДТП

В Омске трое взрослых и годовалый ребенок пострадали в ДТП - РИА Новости, 14.01.2023

В Омске трое взрослых и годовалый ребенок пострадали в ДТП

Мужчина, две женщины и годовалый ребенок пострадали в результате аварии между двумя легковыми автомобилями в Омске, рассказали в пресс-службе областной... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T13:22

2023-01-14T13:22

2023-01-14T13:25

происшествия

омск

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ОМСК, 14 янв - РИА Новости. Мужчина, две женщины и годовалый ребенок пострадали в результате аварии между двумя легковыми автомобилями в Омске, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. ДТП произошло около 8.20 (5.20 мск). 30-летний мужчина ехал в Chevrolet, и в районе дома 39 по улице Доковская в Омске не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где врезался в Renault под управлением 55-летнего мужчины. ​"В результате ДТП пассажир автомобиля "Рено" (мужчина 1998 г.р.), а также три пассажира (женщины 1984 и 1995 гг.р., девочка 2021 г.р.) доставлены в медицинское учреждение", - пояснили в пресс-службе. ​Окончательные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

https://ria.ru/20230114/dtp-1844809571.html

омск

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск