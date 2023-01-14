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В Омске трое взрослых и годовалый ребенок пострадали в ДТП - РИА Новости, 14.01.2023
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В Омске трое взрослых и годовалый ребенок пострадали в ДТП
В Омске трое взрослых и годовалый ребенок пострадали в ДТП - РИА Новости, 14.01.2023
В Омске трое взрослых и годовалый ребенок пострадали в ДТП
Мужчина, две женщины и годовалый ребенок пострадали в результате аварии между двумя легковыми автомобилями в Омске, рассказали в пресс-службе областной... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T13:22
2023-01-14T13:25
происшествия
омск
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ОМСК, 14 янв - РИА Новости. Мужчина, две женщины и годовалый ребенок пострадали в результате аварии между двумя легковыми автомобилями в Омске, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. ДТП произошло около 8.20 (5.20 мск). 30-летний мужчина ехал в Chevrolet, и в районе дома 39 по улице Доковская в Омске не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где врезался в Renault под управлением 55-летнего мужчины. ​"В результате ДТП пассажир автомобиля "Рено" (мужчина 1998 г.р.), а также три пассажира (женщины 1984 и 1995 гг.р., девочка 2021 г.р.) доставлены в медицинское учреждение", - пояснили в пресс-службе. ​Окончательные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
13:22 14.01.2023 (обновлено: 13:25 14.01.2023)
 
В Омске трое взрослых и годовалый ребенок пострадали в ДТП

Мужчина, две женщины и годовалый ребенок пострадали в ДТП с двумя иномарками в Омске

© Фото : УГИБДД УМВД России по Омской областиДТП легковыми автомобилями в Омске
ДТП легковыми автомобилями в Омске - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : УГИБДД УМВД России по Омской области
ДТП легковыми автомобилями в Омске
Читать ria.ru в
ОМСК, 14 янв - РИА Новости. Мужчина, две женщины и годовалый ребенок пострадали в результате аварии между двумя легковыми автомобилями в Омске, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
ДТП произошло около 8.20 (5.20 мск). 30-летний мужчина ехал в Chevrolet, и в районе дома 39 по улице Доковская в Омске не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где врезался в Renault под управлением 55-летнего мужчины.
​"В результате ДТП пассажир автомобиля "Рено" (мужчина 1998 г.р.), а также три пассажира (женщины 1984 и 1995 гг.р., девочка 2021 г.р.) доставлены в медицинское учреждение", - пояснили в пресс-службе.
​Окончательные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
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ПроисшествияОмск
 
 
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