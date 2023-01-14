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Мирная жительница Донецка получила ранения при обстреле со стороны ВСУ

Мирная жительница Донецка получила ранения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.01.2023

Мирная жительница Донецка получила ранения при обстреле со стороны ВСУ

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:00

2023-01-14T16:00

2023-01-14T16:00

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивший снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, донбасс