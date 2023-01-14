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Мирная жительница Донецка получила ранения при обстреле со стороны ВСУ
Мирная жительница Донецка получила ранения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.01.2023
Мирная жительница Донецка получила ранения при обстреле со стороны ВСУ
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:00
2023-01-14T16:00
2023-01-14T16:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивший снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Мирная жительница Донецка получила ранения при обстреле со стороны ВСУ
Штаб обороны: мирная жительница ранена при обстреле ВСУ Петровского района Донецка