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Мирная жительница Донецка получила ранения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Мирная жительница Донецка получила ранения при обстреле со стороны ВСУ
Мирная жительница Донецка получила ранения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.01.2023
Мирная жительница Донецка получила ранения при обстреле со стороны ВСУ
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:00
2023-01-14T16:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивший снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донбасс
16:00 14.01.2023
 
Мирная жительница Донецка получила ранения при обстреле со стороны ВСУ

Штаб обороны: мирная жительница ранена при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли удар по Петровскому району Донецка, ранена мирная жительница", - говорится в сообщении штаба в его Телеграм-канале.

Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивший снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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