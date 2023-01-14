https://ria.ru/20230114/dnr-1844854895.html
Пушилин ответил на вопрос о переносе столицы ДНР в Мариуполь
Пушилин ответил на вопрос о переносе столицы ДНР в Мариуполь - РИА Новости, 14.01.2023
Пушилин ответил на вопрос о переносе столицы ДНР в Мариуполь
Врио глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг в своем Telegram-канале сообщения о переносе административного центра региона из Донецка в... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T15:54
2023-01-14T15:54
2023-01-14T16:31
донецкая народная республика
донецк
мариуполь
денис пушилин
общество
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Врио глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг в своем Telegram-канале сообщения о переносе административного центра региона из Донецка в Мариуполь."Данное предположение не соответствует действительности. Вопрос не обсуждается даже. Столица Донецкой Народной Республики был и будет — город-герой Донецк", — написал он.Ранее в Сети распространилась информация о возможном переносе столицы ДНР в Мариуполь после завершения восстановления города.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230114/soledar-1844853493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, мариуполь, денис пушилин, общество, владимир путин
Донецкая Народная Республика, Донецк, Мариуполь, Денис Пушилин, Общество, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
15:54 14.01.2023 (обновлено: 16:31 14.01.2023)
Пушилин ответил на вопрос о переносе столицы ДНР в Мариуполь
Врио главы ДНР Пушилин опроверг данные о переносе столицы региона из Донецка в Мариуполь