Рейтинг@Mail.ru
Пушилин ответил на вопрос о переносе столицы ДНР в Мариуполь - РИА Новости, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/dnr-1844854895.html
Пушилин ответил на вопрос о переносе столицы ДНР в Мариуполь
Пушилин ответил на вопрос о переносе столицы ДНР в Мариуполь - РИА Новости, 14.01.2023
Пушилин ответил на вопрос о переносе столицы ДНР в Мариуполь
Врио глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг в своем Telegram-канале сообщения о переносе административного центра региона из Донецка в... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T15:54
2023-01-14T16:31
донецкая народная республика
донецк
мариуполь
денис пушилин
общество
специальная военная операция на украине
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842525361_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_da0766c826b12285125411f69a739a43.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Врио глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг в своем Telegram-канале сообщения о переносе административного центра региона из Донецка в Мариуполь."Данное предположение не соответствует действительности. Вопрос не обсуждается даже. Столица Донецкой Народной Республики был и будет — город-герой Донецк", — написал он.Ранее в Сети распространилась информация о возможном переносе столицы ДНР в Мариуполь после завершения восстановления города.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230114/soledar-1844853493.html
донецкая народная республика
донецк
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842525361_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_e2d43d679bf83d45ebd636b41eb03341.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донецк, мариуполь, денис пушилин, общество, владимир путин
Донецкая Народная Республика, Донецк, Мариуполь, Денис Пушилин, Общество, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
15:54 14.01.2023 (обновлено: 16:31 14.01.2023)
 
Пушилин ответил на вопрос о переносе столицы ДНР в Мариуполь

Врио главы ДНР Пушилин опроверг данные о переносе столицы региона из Донецка в Мариуполь

© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Врио глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг в своем Telegram-канале сообщения о переносе административного центра региона из Донецка в Мариуполь.
"Данное предположение не соответствует действительности. Вопрос не обсуждается даже. Столица Донецкой Народной Республики был и будет — город-герой Донецк", — написал он.
Бойцы ЧВК Вагнер с Евгением Пригожиным в соляных шахтах Соледара - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 15:50Специальная военная операция на Украине
Жители Соледара попросили создать книгу памяти освободителей города
Ранее в Сети распространилась информация о возможном переносе столицы ДНР в Мариуполь после завершения восстановления города.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 января, 15:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.01.2023
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкМариупольДенис ПушилинОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала