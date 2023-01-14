https://ria.ru/20230114/dnr-1844854895.html

Пушилин ответил на вопрос о переносе столицы ДНР в Мариуполь

Пушилин ответил на вопрос о переносе столицы ДНР в Мариуполь - РИА Новости, 14.01.2023

Пушилин ответил на вопрос о переносе столицы ДНР в Мариуполь

Врио глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг в своем Telegram-канале сообщения о переносе административного центра региона из Донецка в... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T15:54

2023-01-14T15:54

2023-01-14T16:31

донецкая народная республика

донецк

мариуполь

денис пушилин

общество

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Врио глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг в своем Telegram-канале сообщения о переносе административного центра региона из Донецка в Мариуполь."Данное предположение не соответствует действительности. Вопрос не обсуждается даже. Столица Донецкой Народной Республики был и будет — город-герой Донецк", — написал он.Ранее в Сети распространилась информация о возможном переносе столицы ДНР в Мариуполь после завершения восстановления города.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230114/soledar-1844853493.html

донецкая народная республика

донецк

мариуполь

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, донецк, мариуполь, денис пушилин, общество, владимир путин