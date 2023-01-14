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Власти ДНР рассказали о состоянии угольных шахт в республике - РИА Новости, 14.01.2023
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Власти ДНР рассказали о состоянии угольных шахт в республике
Власти ДНР рассказали о состоянии угольных шахт в республике - РИА Новости, 14.01.2023
Власти ДНР рассказали о состоянии угольных шахт в республике
На угольных шахтах в Донецкой народной республике (ДНР) требуется замена оборудования, сейчас его износ составляет до 85%, сообщил зампредседателя правительства РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T14:18
2023-01-14T14:18
экономика
жкх
донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На угольных шахтах в Донецкой народной республике (ДНР) требуется замена оборудования, сейчас его износ составляет до 85%, сообщил зампредседателя правительства республики, министр угля и энергетики Андрей Чертков. По словам министра, много работы предстоит и в части обеспечения безопасности проведения работ на шахтах. "Поэтому основная задача инвесторам, которые будут заходить, это, естественно, реконструкция самих шахт, покупка нового оборудования. Это основные задачи на ближайшую трехлетку", - подчеркнул он.
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донецкая народная республика
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экономика, жкх, донецкая народная республика
Экономика, ЖКХ, Донецкая Народная Республика
14:18 14.01.2023
 
Власти ДНР рассказали о состоянии угольных шахт в республике

Министр угля и энергетики ДНР Чертков: износ оборудования в шахтах достигает 85 процентов

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в медиабанкШахта "Калиновская-Восточная" в Донецкой области
Шахта Калиновская-Восточная в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
Шахта "Калиновская-Восточная" в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На угольных шахтах в Донецкой народной республике (ДНР) требуется замена оборудования, сейчас его износ составляет до 85%, сообщил зампредседателя правительства республики, министр угля и энергетики Андрей Чертков.
"Все оборудование на шахтах - это износ 80-85%, его надо менять", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам министра, много работы предстоит и в части обеспечения безопасности проведения работ на шахтах.
"Поэтому основная задача инвесторам, которые будут заходить, это, естественно, реконструкция самих шахт, покупка нового оборудования. Это основные задачи на ближайшую трехлетку", - подчеркнул он.
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 12:11
В ДНР в 2023 году запланирован ремонт 300 километров дорог
 
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