https://ria.ru/20230114/dnr-1844833890.html
Власти ДНР рассказали о состоянии угольных шахт в республике
Власти ДНР рассказали о состоянии угольных шахт в республике - РИА Новости, 14.01.2023
Власти ДНР рассказали о состоянии угольных шахт в республике
На угольных шахтах в Донецкой народной республике (ДНР) требуется замена оборудования, сейчас его износ составляет до 85%, сообщил зампредседателя правительства РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T14:18
2023-01-14T14:18
2023-01-14T14:18
экономика
жкх
донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На угольных шахтах в Донецкой народной республике (ДНР) требуется замена оборудования, сейчас его износ составляет до 85%, сообщил зампредседателя правительства республики, министр угля и энергетики Андрей Чертков. По словам министра, много работы предстоит и в части обеспечения безопасности проведения работ на шахтах. "Поэтому основная задача инвесторам, которые будут заходить, это, естественно, реконструкция самих шахт, покупка нового оборудования. Это основные задачи на ближайшую трехлетку", - подчеркнул он.
https://realty.ria.ru/20230112/dnr-1844342704.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, донецкая народная республика
Экономика, ЖКХ, Донецкая Народная Республика
Власти ДНР рассказали о состоянии угольных шахт в республике
Министр угля и энергетики ДНР Чертков: износ оборудования в шахтах достигает 85 процентов