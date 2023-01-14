https://ria.ru/20230114/dnr-1844833890.html

Власти ДНР рассказали о состоянии угольных шахт в республике

Власти ДНР рассказали о состоянии угольных шахт в республике - РИА Новости, 14.01.2023

Власти ДНР рассказали о состоянии угольных шахт в республике

На угольных шахтах в Донецкой народной республике (ДНР) требуется замена оборудования, сейчас его износ составляет до 85%, сообщил зампредседателя правительства РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T14:18

2023-01-14T14:18

2023-01-14T14:18

экономика

жкх

донецкая народная республика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На угольных шахтах в Донецкой народной республике (ДНР) требуется замена оборудования, сейчас его износ составляет до 85%, сообщил зампредседателя правительства республики, министр угля и энергетики Андрей Чертков. По словам министра, много работы предстоит и в части обеспечения безопасности проведения работ на шахтах. "Поэтому основная задача инвесторам, которые будут заходить, это, естественно, реконструкция самих шахт, покупка нового оборудования. Это основные задачи на ближайшую трехлетку", - подчеркнул он.

https://realty.ria.ru/20230112/dnr-1844342704.html

донецкая народная республика

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, жкх, донецкая народная республика