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Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/dnr-1844784020.html
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 14.01.2023
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 135 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T02:05
2023-01-14T02:26
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецк
украина
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 135 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы семи населенных пунктов: Донецк, Горловка, Яковлевка, Каштановое, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 19 обстрелов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844781102.html
россия
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происшествия, россия, донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК
02:05 14.01.2023 (обновлено: 02:26 14.01.2023)
 
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР

ВСУ за сутки 27 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 135 боеприпасов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкОбстрел Петровского района Донецка
Обстрел Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Обстрел Петровского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 135 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"За истекшие сутки представительство сообщало о 27 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском — четыре обстрела из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра. На горловском — шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров", — говорится в заявлении.

Под огнем оказались районы семи населенных пунктов: Донецк, Горловка, Яковлевка, Каштановое, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка.
Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 19 обстрелов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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