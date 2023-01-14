02:05 14.01.2023 (обновлено: 02:26 14.01.2023)
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР
ВСУ за сутки 27 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 135 боеприпасов
Обстрел Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 135 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 27 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском — четыре обстрела из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра. На горловском — шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров", — говорится в заявлении.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов: Донецк, Горловка, Яковлевка, Каштановое, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка.
Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 19 обстрелов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.