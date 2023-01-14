https://ria.ru/20230114/dnr-1844784020.html

Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 14.01.2023

Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 135 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T02:05

2023-01-14T02:05

2023-01-14T02:26

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецк

украина

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 135 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы семи населенных пунктов: Донецк, Горловка, Яковлевка, Каштановое, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 19 обстрелов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844781102.html

россия

донецк

украина

донецкая народная республика

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происшествия, россия, донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк