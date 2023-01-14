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ВС России в Харьковской области уничтожили украинскую артсистему М777
ВС России в Харьковской области уничтожили украинскую артсистему М777 - РИА Новости, 14.01.2023
ВС России в Харьковской области уничтожили украинскую артсистему М777
Российские военные уничтожили украинскую артсистему М777 американского производства в Харьковской области и три гаубицы Д-20, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T14:51
2023-01-14T14:51
2023-01-14T15:16
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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сша
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую артсистему М777 американского производства в Харьковской области и три гаубицы Д-20, заявили в субботу в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены: артиллерийская система М777 производства США в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области; три гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Щербаковка Харьковской области, а также Орловка и Дылеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также уничтожены две самоходные гаубицы 2С3 "Акация", гаубица Д-30 и самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" в ДНР и Запорожской области.Также в ДНР уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, харьковская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Харьковская область, США
14:51 14.01.2023 (обновлено: 15:16 14.01.2023)
ВС России в Харьковской области уничтожили украинскую артсистему М777
Минобороны: ВС России уничтожили артсистему М777 и три гаубицы ВСУ в Харьковской области