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Дело возбудят после высадки ребенка из автобуса на мороз в Красноярске

Дело возбудят после высадки ребенка из автобуса на мороз в Красноярске - РИА Новости, 14.01.2023

Дело возбудят после высадки ребенка из автобуса на мороз в Красноярске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высадки из автобуса 11-летнего мальчика в Красноярске, не... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T13:11

2023-01-14T13:11

2023-01-14T16:15

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

красноярск

красноярский край

россия

александр бастрыкин

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высадки из автобуса 11-летнего мальчика в Красноярске, не оплатившего проезд и шедшего домой пять остановок пешком в 20-градусный мороз, сообщается в Telegram-канале СК России. Ранее в социальных сетях опубликовали материал, в котором сообщалось, что в Красноярске 12 января 11-летний мальчик после школы шел домой пять остановок в 20-градусный мороз после того, как кондуктор высадила ребенка из автобуса из-за неоплаченного проезда. В пресс-службе ГСУСК региона пояснили, что мальчику не хватило десяти рублей. "️Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по информации об оставлении несовершеннолетнего на морозе в Красноярском крае", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221115/avtobus-1831540684.html

красноярск

красноярский край

россия

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Екатерина Зайцева

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), красноярск, красноярский край, россия, александр бастрыкин