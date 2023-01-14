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Дело возбудят после высадки ребенка из автобуса на мороз в Красноярске - РИА Новости, 14.01.2023
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Дело возбудят после высадки ребенка из автобуса на мороз в Красноярске
Дело возбудят после высадки ребенка из автобуса на мороз в Красноярске - РИА Новости, 14.01.2023
Дело возбудят после высадки ребенка из автобуса на мороз в Красноярске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высадки из автобуса 11-летнего мальчика в Красноярске, не... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T13:11
2023-01-14T16:15
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
красноярский край
россия
александр бастрыкин
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высадки из автобуса 11-летнего мальчика в Красноярске, не оплатившего проезд и шедшего домой пять остановок пешком в 20-градусный мороз, сообщается в Telegram-канале СК России. Ранее в социальных сетях опубликовали материал, в котором сообщалось, что в Красноярске 12 января 11-летний мальчик после школы шел домой пять остановок в 20-градусный мороз после того, как кондуктор высадила ребенка из автобуса из-за неоплаченного проезда. В пресс-службе ГСУСК региона пояснили, что мальчику не хватило десяти рублей. "️Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по информации об оставлении несовершеннолетнего на морозе в Красноярском крае", — говорится в сообщении.
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красноярск
красноярский край
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), красноярск, красноярский край, россия, александр бастрыкин
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Красноярск, Красноярский край, Россия, Александр Бастрыкин
13:11 14.01.2023 (обновлено: 16:15 14.01.2023)
 
Дело возбудят после высадки ребенка из автобуса на мороз в Красноярске

Бастрыкин поручил возбудить дело после высадки ребенка из автобуса на мороз в Красноярске

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высадки из автобуса 11-летнего мальчика в Красноярске, не оплатившего проезд и шедшего домой пять остановок пешком в 20-градусный мороз, сообщается в Telegram-канале СК России.
Ранее в социальных сетях опубликовали материал, в котором сообщалось, что в Красноярске 12 января 11-летний мальчик после школы шел домой пять остановок в 20-градусный мороз после того, как кондуктор высадила ребенка из автобуса из-за неоплаченного проезда. В пресс-службе ГСУСК региона пояснили, что мальчику не хватило десяти рублей.
"️Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по информации об оставлении несовершеннолетнего на морозе в Красноярском крае", — говорится в сообщении.
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В Кургане ребенка высадили из автобуса на темную улицу
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)КрасноярскКрасноярский крайРоссияАлександр Бастрыкин
 
 
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