https://ria.ru/20230114/churikova-1844888041.html

Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Чуриковой

Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023

Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Чуриковой

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной народной артистки СССР Инны Чуриковой, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T18:38

2023-01-14T18:38

2023-01-14T19:58

культура

инна чурикова

сергей шойгу

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ссср

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ленком

умерла инна чурикова

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной народной артистки СССР Инны Чуриковой, сообщили в субботу в Минобороны России. Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят артистку на Троекуровском кладбище в Москве. "Ушла из жизни яркая, талантливая актриса, удивительно обаятельная женщина. Она блистательно играла и на театральной сцене, и в кино", - сказал Шойгу, слова которого приводят в ведомстве. Он отметил вклад Инны Чуриковой в отечественную культуру. "Фильмы, спектакли с участием Инны Михайловны, созданные ею незабываемые образы, всегда искренние и глубокие, бесспорно, войдут в золотой фонд отечественной культуры", - заявил Шойгу. Также глава российского военного ведомства высказал слова сочувствия и поддержки родным и близким Инны Чуриковой. "Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Инны Михайловны, ее коллегам и почитателям" - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230114/churikova-1844846322.html

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