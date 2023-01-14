https://ria.ru/20230114/churikova-1844869415.html

Биография Инны Чуриковой

Биография Инны Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023

Биография Инны Чуриковой

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:54

2023-01-14T16:54

2023-01-14T17:10

справки

инна чурикова

глеб панфилов

ссср

москва

ленком

московский театр юного зрителя

умерла инна чурикова

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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии.C начала 1950-х годов жила в Москве.В школьные годы занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского.В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина (мастерская Вениамина Цыганкова и Леонида Волкова).В 1965-1968 годах Инна Чурикова работала в Московском Театре юного зрителя, где играла в массовке, в небольших эпизодах.С 1968 года работала по договорам. С 1975 года Инна Чурикова – актриса Московского государственного театра "Ленком" (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"). Среди сыгранных ею ролей – Анна Петровна в "Иванове" и Аркадина в "Чайке" Антона Чехова, комиссар в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирина в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаева в "Мудреце" по Александру Островскому. В двух постановках "Гамлета", осуществленных на сцене "Ленкома" Андреем Тарковским и Глебом Панфиловым, Чурикова сыграла Офелию и Гертруду.Наиболее значительные работы последних лет – Инна в Sorry Александра Галина, Антонида Васильевна в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского.В текущем репертуаре театра "Ленком" Инна Чурикова играла в спектаклях "Ложь во спасение" по мотивам пьесы Алехандро Касоны "Деревья умирают стоя" и "Аквитанская львица" по мотивам пьесы Джеймса Голдмена "Лев зимой".В Театре Наций играла главную роль в спектакле "Аудиенция", за которую была удостоена премии "Хрустальная Турандот".Инна Чурикова играла также в антрепризных постановках "Старая дева" (Продюсерский центр "ТеатрДом" Н. Птушкина), "Смешанные чувства" (Театр им. А. Чехова), "Овечка" (Антреприза "Арт-клуб XXI").В кино Инна Чурикова дебютировала в 1960 году, сыграв Райку в фильме Василия Ордынского "Тучи над Борском".Затем она снялась в кинолентах Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" (1963) и "Тридцать три" (1965), в приключенческой ленте Эдмонда Кеосаяна "Неуловимые мстители" (1966) и др. Заметной стала острохарактерная роль мачехиной любимой дочки Марфушки в фильме-сказке Александра Роу "Морозко" (1964).Снялась в первых фильмах Глеба Панфилова "В огне брода нет" (1967) и "Начало" (1970), которые определили ее дальнейшую творческую судьбу.Инна Чурикова снималась практически во всех последующих фильмах Панфилова: "Прошу слова" (1975), "Тема" (1979), "Валентина" (1980), "Васса" (1980), "Мать" (1989), "Без вины виноватые" (2008) и др.В последние годы актриса играла в картинах "Утомленные солнцем 2" (2011), "Без границ" (2015), "Страна ОЗ" (2015), "Самый лучший день" (2015), "На веки вечные" (2016), "Иван Денисович" (2020), "Мятный пряник" (2021). Также снималась в сериалах "Мертвые души" (1984) по Николаю Гоголю, "Идиот" (2003) по Федору Достоевскому, "Московская сага" (2004) по Василию Аксенову, "В круге первом" (2006) по Александру Солженицыну и других.В 2007-2009 годах Инна Чурикова была президентом Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проводится в городе Иваново.Народная артистка СССР (1991).Была удостоена премии Ленинского комсомола (1976), Государственных премий РСФСР (1985) и РФ (1997).Актриса была награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2007), II (2013) и I степеней (2018).Кавалер французского ордена Искусств и литературы (2010).Лауреат премии имени К. С. Станиславского (1997), премии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль " (1991, фильм "Ребро Адама"), "Лучшая женская роль второго плана" (2003, фильм "Благословите женщину"; 2015, фильм "Страна Оз"), "Честь и достоинство" совместно с Глебом Панфиловым (2012), "Хрустальная Турандот" (1995, 1997, 2011, 2017), "Золотая Маска" (2001) и других.Инна Чурикова была замужем за кинорежиссером Глебом Панфиловым, у пары есть сын Иван.14 января 2023 года народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

справки, инна чурикова, глеб панфилов, ссср, москва, ленком, московский театр юного зрителя, умерла инна чурикова