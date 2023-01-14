16:54 14.01.2023 (обновлено: 17:10 14.01.2023)
Биография Инны Чуриковой
Инна Чурикова. Архивное фото
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии.
В 1965-1968 годах Инна Чурикова работала в Московском Театре юного зрителя, где играла в массовке, в небольших эпизодах.
С 1968 года работала по договорам.
С 1975 года Инна Чурикова – актриса Московского государственного театра "Ленком" (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"). Среди сыгранных ею ролей – Анна Петровна в "Иванове" и Аркадина в "Чайке" Антона Чехова, комиссар в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирина в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаева в "Мудреце" по Александру Островскому. В двух постановках "Гамлета", осуществленных на сцене "Ленкома" Андреем Тарковским и Глебом Панфиловым, Чурикова сыграла Офелию и Гертруду.
Наиболее значительные работы последних лет – Инна в Sorry Александра Галина, Антонида Васильевна в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского.
В текущем репертуаре театра "Ленком" Инна Чурикова играла в спектаклях "Ложь во спасение" по мотивам пьесы Алехандро Касоны "Деревья умирают стоя" и "Аквитанская львица" по мотивам пьесы Джеймса Голдмена "Лев зимой".
В Театре Наций играла главную роль в спектакле "Аудиенция", за которую была удостоена премии "Хрустальная Турандот".
Инна Чурикова играла также в антрепризных постановках "Старая дева" (Продюсерский центр "ТеатрДом" Н. Птушкина), "Смешанные чувства" (Театр им. А. Чехова), "Овечка" (Антреприза "Арт-клуб XXI").
В кино Инна Чурикова дебютировала в 1960 году, сыграв Райку в фильме Василия Ордынского "Тучи над Борском".
Затем она снялась в кинолентах Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" (1963) и "Тридцать три" (1965), в приключенческой ленте Эдмонда Кеосаяна "Неуловимые мстители" (1966) и др. Заметной стала острохарактерная роль мачехиной любимой дочки Марфушки в фильме-сказке Александра Роу "Морозко" (1964).
Снялась в первых фильмах Глеба Панфилова "В огне брода нет" (1967) и "Начало" (1970), которые определили ее дальнейшую творческую судьбу.
Инна Чурикова снималась практически во всех последующих фильмах Панфилова: "Прошу слова" (1975), "Тема" (1979), "Валентина" (1980), "Васса" (1980), "Мать" (1989), "Без вины виноватые" (2008) и др.
В последние годы актриса играла в картинах "Утомленные солнцем 2" (2011), "Без границ" (2015), "Страна ОЗ" (2015), "Самый лучший день" (2015), "На веки вечные" (2016), "Иван Денисович" (2020), "Мятный пряник" (2021). Также снималась в сериалах "Мертвые души" (1984) по Николаю Гоголю, "Идиот" (2003) по Федору Достоевскому, "Московская сага" (2004) по Василию Аксенову, "В круге первом" (2006) по Александру Солженицыну и других.
В 2007-2009 годах Инна Чурикова была президентом Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проводится в городе Иваново.
Народная артистка СССР (1991).
Кавалер французского ордена Искусств и литературы (2010).
Лауреат премии имени К. С. Станиславского (1997), премии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль " (1991, фильм "Ребро Адама"), "Лучшая женская роль второго плана" (2003, фильм "Благословите женщину"; 2015, фильм "Страна Оз"), "Честь и достоинство" совместно с Глебом Панфиловым (2012), "Хрустальная Турандот" (1995, 1997, 2011, 2017), "Золотая Маска" (2001) и других.
Инна Чурикова была замужем за кинорежиссером Глебом Панфиловым, у пары есть сын Иван.
14 января 2023 года народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников