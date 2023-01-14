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Умерла Инна Чурикова - РИА Новости, 14.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230114/churikova-1844841708.html
Умерла Инна Чурикова
Умерла Инна Чурикова - РИА Новости, 14.01.2023
Умерла Инна Чурикова
Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T15:05
2023-01-14T18:10
инна чурикова
ссср
ленком
культура
умерла инна чурикова
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер."Вот такое горе случилось час назад: скончалась выдающаяся актриса Инна Чурикова", — сказал он.По словам Варшавера, прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" во вторник, 17 января."Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это действительно была великая актриса", — добавил директор.Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии, с начала 1950-х жила в Москве. В школьные годы занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского, в 1965 году окончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина. В 1965-1968 годах работала в Московском театре юного зрителя, где играла в массовке. С 1975 года стала актрисой Театра имени Ленинского комсомола. На этой сцене она сыграла Аркадину в "Чайке" Антона Чехова, комиссара в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирину в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаеву в "Мудреце" по Александру Островскому. В двух вариантах "Гамлета", которые поставили в "Ленкоме" Андрей Тарковский и Глеб Панфилов, Чурикова была Офелией и Гертрудой. Среди наиболее значительных работ последних лет — роли в спектаклях "Варвар и еретик", "Ложь во спасение", "Аквитанская львица".В кино Чурикова дебютировала в 1960 году, сыграв Райку в фильме Василия Ордынского "Тучи над Борском". На ее счету множество ролей в популярнейших лентах — "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Неуловимые мстители" и многих других. Заметными стали острохарактерные роли — Марфушка в фильме-сказке Александра Роу "Морозко", баронесса в фильме "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова. Работа с Глебом Панфиловым в картинах "В огне брода нет" и "Начало" определила дальнейшую творческую судьбу Чуриковой. Актриса и режиссер поженились, и в дальнейшем Чурикова снималась практически во всех фильмах Панфилова: "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые". Последней их совместной работой стал фильм "Иван Денисович", который вышел в прокат в сентябре 2021 года.Чурикова удостоена многих премий, в том числе государственных премий РСФСР и России, ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, французского ордена Искусств и литературы. В 1991 году ей присвоили звание народной артистки СССР.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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От Марфушеньки до английской королевы: ушла из жизни актриса Инна Чурикова
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в больнице в возрасте 79 лет. За несколько дней до смерти директор "Ленкома" Марк Варшавер отмечал, что актриса находится в больнице с незначительной простудой, а ее состояние не вызывает опасений. Прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" 17 января.
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инна чурикова, ссср, ленком, умерла инна чурикова
Инна Чурикова, СССР, Ленком, Культура, Умерла Инна Чурикова
15:05 14.01.2023 (обновлено: 18:10 14.01.2023)
 
Умерла Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в возрасте 79 лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Инна Чурикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
"Вот такое горе случилось час назад: скончалась выдающаяся актриса Инна Чурикова", — сказал он.
Умерла Инна Чурикова: творческий путь королевы "Ленкома"
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанк

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии.

Актриса театра и кино Инна Чурикова
1 из 14

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии.

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

C начала 1950-х годов жила в Москве.

В школьные годы занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского.

Татьяна Доронина (слева) в роли Нади и Инна Чурикова (справа) в роли Нели на съемках кинофильма Старшая сестра режиссера Георгия Натансона
2 из 14

C начала 1950-х годов жила в Москве.

В школьные годы занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

В 1965 году закончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

В 1965-1968 годах работала в Московском театре юного зрителя, где играла в массовке.

Народная артистка СССР Инна Чурикова в роли Жанны д'Арк в сцене из фильма Начало (режиссер Глеб Панфилов).
3 из 14

В 1965 году закончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

В 1965-1968 годах работала в Московском театре юного зрителя, где играла в массовке.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

Снялась в первых фильмах Глеба Панфилова "В огне брода нет" (1967) и "Начало" (1970), определивших ее дальнейшую творческую судьбу.

С 1975 года Чурикова — актриса Московского государственного театра "Ленком" (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова").

 Народная артистка СССР Инна Чурикова (слева) в сцене из фильма режиссера Глеба Панфилова В огне брода нет
4 из 14

Снялась в первых фильмах Глеба Панфилова "В огне брода нет" (1967) и "Начало" (1970), определивших ее дальнейшую творческую судьбу.

С 1975 года Чурикова — актриса Московского государственного театра "Ленком" (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова").

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в медиабанк

Среди сыгранных ею ролей — Анна Петровна в "Иванове" и Аркадина в "Чайке" Антона Чехова, комиссар в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирина в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаева в "Мудреце" по Александру Островскому.

В роли Елизаветы Уваровой - Инна Чурикова. На съемках фильма Прошу слова. Режиссер Глеб Панфилов
5 из 14

Среди сыгранных ею ролей — Анна Петровна в "Иванове" и Аркадина в "Чайке" Антона Чехова, комиссар в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирина в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаева в "Мудреце" по Александру Островскому.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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© Фото : Киностудия им. М. Горького, 1964

Актриса также снялась в кинолентах Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" (1963) и "Тридцать три" (1965), в приключенческой ленте Эдмонда Кеосаяна "Неуловимые мстители" (1966) и других. Заметной стала острохарактерная роль любимой мачехиной дочки Марфушки в фильме-сказке Александра Роу "Морозко" (1964).

Инна Чурикова в фильме Морозко
6 из 14

Актриса также снялась в кинолентах Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" (1963) и "Тридцать три" (1965), в приключенческой ленте Эдмонда Кеосаяна "Неуловимые мстители" (1966) и других. Заметной стала острохарактерная роль любимой мачехиной дочки Марфушки в фильме-сказке Александра Роу "Морозко" (1964).

© Фото : Киностудия им. М. Горького, 1964
© РИА Новости / Виталий Арутюнов / Перейти в медиабанк

Наиболее известные роли последних лет: Инна в Sorry Александра Галина, Антонида Васильевна в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского.

Народная артистка СССР Инна Чурикова и народный артист РСФСР Николай Караченцов в спектакле театра Ленком Сорри
7 из 14

Наиболее известные роли последних лет: Инна в Sorry Александра Галина, Антонида Васильевна в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в медиабанк

Чурикова снималась практически во всех фильмах Панфилова: "Прошу слова" (1975), "Тема" (1979), "Валентина" (1980), "Васса" (1980), "Мать" (1989), "Без вины виноватые" (2008) и других.

Актриса Инна Чурикова
8 из 14

Чурикова снималась практически во всех фильмах Панфилова: "Прошу слова" (1975), "Тема" (1979), "Валентина" (1980), "Васса" (1980), "Мать" (1989), "Без вины виноватые" (2008) и других.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В 1991 году актриса была удостоена звания народной артистки СССР.

Министр культуры и коммуникации Французской Республики Фредерик Миттеран (слева), режиссер и сценарист Глеб Панфилов (в центре) и актриса Инна Чурикова на приеме в посольстве Франции
9 из 14

В 1991 году актриса была удостоена звания народной артистки СССР.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанк

Чурикова стала лауреатом премии имени К. С. Станиславского (1997), премии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль " (1991), "Лучшая женская роль второго плана" (2003, 2015), "Золотая Маска" (2001) и других.

Актриса Инна Чурикова получает кинопремию Ника в номинации Лучшая женская роль второго плана за роль в кинофильме Благословите женщину
10 из 14

Чурикова стала лауреатом премии имени К. С. Станиславского (1997), премии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль " (1991), "Лучшая женская роль второго плана" (2003, 2015), "Золотая Маска" (2001) и других.

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанк

Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2007), II (2013) и I (2018) степени.

Президент России Владимир Путин наградил актрису Инну Чурикову Орденом За заслуги перед Отечеством III степени
11 из 14

Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2007), II (2013) и I (2018) степени.

© РИА Новости / Владимир Родионов
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

В Театре Наций играла главную роль в спектакле "Аудиенция", за которую была удостоена премии "Хрустальная Турандот".

В текущем репертуаре театра "Ленком" Инна Чурикова играла в спектаклях "Ложь во спасение" по мотивам пьесы Алехандро Касоны "Деревья умирают стоя" и "Аквитанская львица" по мотивам пьесы Джеймса Голдмена "Лев зимой".

Актриса Инна Чурикова в роли Королевы Елизаветы II в сцене из спектакля Аудиенция в Театре Наций в Москве
12 из 14

В Театре Наций играла главную роль в спектакле "Аудиенция", за которую была удостоена премии "Хрустальная Турандот".

В текущем репертуаре театра "Ленком" Инна Чурикова играла в спектаклях "Ложь во спасение" по мотивам пьесы Алехандро Касоны "Деревья умирают стоя" и "Аквитанская львица" по мотивам пьесы Джеймса Голдмена "Лев зимой".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

В 2007-2009 годах Чурикова занимала пост президента Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проводится в Иваново.

Актеры Олег Басилашвили (в центре) и Инна Чурикова на съемках фильма Резо Гигинеишвили Любовь с акцентом
13 из 14

В 2007-2009 годах Чурикова занимала пост президента Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проводится в Иваново.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

В последние годы актриса играла в картинах "Утомленные солнцем — 2" (2011), "Без границ" (2015), "Страна ОЗ" (2015), "Иван Денисович" (2020), "Мятный пряник" (2021). Снималась в сериалах "Мертвые души" (1984) по Николаю Гоголю, "Идиот" (2003) по Федору Достоевскому, "В круге первом" (2006) по Александру Солженицыну и других.

Председатель жюри ММКФ - 2014 режиссер и сценарист Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова на церемонии закрытия 36-го Московского Международного Кинофестиваля в столичном кинотеатре Россия
14 из 14

В последние годы актриса играла в картинах "Утомленные солнцем — 2" (2011), "Без границ" (2015), "Страна ОЗ" (2015), "Иван Денисович" (2020), "Мятный пряник" (2021). Снималась в сериалах "Мертвые души" (1984) по Николаю Гоголю, "Идиот" (2003) по Федору Достоевскому, "В круге первом" (2006) по Александру Солженицыну и других.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 14

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
2 из 14

C начала 1950-х годов жила в Москве.

В школьные годы занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 14

В 1965 году закончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

В 1965-1968 годах работала в Московском театре юного зрителя, где играла в массовке.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 14

Снялась в первых фильмах Глеба Панфилова "В огне брода нет" (1967) и "Начало" (1970), определивших ее дальнейшую творческую судьбу.

С 1975 года Чурикова — актриса Московского государственного театра "Ленком" (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова").

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 14

Среди сыгранных ею ролей — Анна Петровна в "Иванове" и Аркадина в "Чайке" Антона Чехова, комиссар в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирина в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаева в "Мудреце" по Александру Островскому.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
6 из 14

Актриса также снялась в кинолентах Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" (1963) и "Тридцать три" (1965), в приключенческой ленте Эдмонда Кеосаяна "Неуловимые мстители" (1966) и других. Заметной стала острохарактерная роль любимой мачехиной дочки Марфушки в фильме-сказке Александра Роу "Морозко" (1964).

© Фото : Киностудия им. М. Горького, 1964
7 из 14

Наиболее известные роли последних лет: Инна в Sorry Александра Галина, Антонида Васильевна в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в медиабанк
8 из 14

Чурикова снималась практически во всех фильмах Панфилова: "Прошу слова" (1975), "Тема" (1979), "Валентина" (1980), "Васса" (1980), "Мать" (1989), "Без вины виноватые" (2008) и других.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
9 из 14

В 1991 году актриса была удостоена звания народной артистки СССР.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 14

Чурикова стала лауреатом премии имени К. С. Станиславского (1997), премии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль " (1991), "Лучшая женская роль второго плана" (2003, 2015), "Золотая Маска" (2001) и других.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
11 из 14

Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2007), II (2013) и I (2018) степени.

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
12 из 14

В Театре Наций играла главную роль в спектакле "Аудиенция", за которую была удостоена премии "Хрустальная Турандот".

В текущем репертуаре театра "Ленком" Инна Чурикова играла в спектаклях "Ложь во спасение" по мотивам пьесы Алехандро Касоны "Деревья умирают стоя" и "Аквитанская львица" по мотивам пьесы Джеймса Голдмена "Лев зимой".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 14

В 2007-2009 годах Чурикова занимала пост президента Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проводится в Иваново.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
14 из 14

В последние годы актриса играла в картинах "Утомленные солнцем — 2" (2011), "Без границ" (2015), "Страна ОЗ" (2015), "Иван Денисович" (2020), "Мятный пряник" (2021). Снималась в сериалах "Мертвые души" (1984) по Николаю Гоголю, "Идиот" (2003) по Федору Достоевскому, "В круге первом" (2006) по Александру Солженицыну и других.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
По словам Варшавера, прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" во вторник, 17 января.
"Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это действительно была великая актриса", — добавил директор.
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии, с начала 1950-х жила в Москве. В школьные годы занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского, в 1965 году окончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.
В 1965-1968 годах работала в Московском театре юного зрителя, где играла в массовке. С 1975 года стала актрисой Театра имени Ленинского комсомола. На этой сцене она сыграла Аркадину в "Чайке" Антона Чехова, комиссара в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирину в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаеву в "Мудреце" по Александру Островскому. В двух вариантах "Гамлета", которые поставили в "Ленкоме" Андрей Тарковский и Глеб Панфилов, Чурикова была Офелией и Гертрудой.
Среди наиболее значительных работ последних лет — роли в спектаклях "Варвар и еретик", "Ложь во спасение", "Аквитанская львица".
В кино Чурикова дебютировала в 1960 году, сыграв Райку в фильме Василия Ордынского "Тучи над Борском". На ее счету множество ролей в популярнейших лентах — "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Неуловимые мстители" и многих других. Заметными стали острохарактерные роли — Марфушка в фильме-сказке Александра Роу "Морозко", баронесса в фильме "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова.
Работа с Глебом Панфиловым в картинах "В огне брода нет" и "Начало" определила дальнейшую творческую судьбу Чуриковой. Актриса и режиссер поженились, и в дальнейшем Чурикова снималась практически во всех фильмах Панфилова: "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые". Последней их совместной работой стал фильм "Иван Денисович", который вышел в прокат в сентябре 2021 года.
Чурикова удостоена многих премий, в том числе государственных премий РСФСР и России, ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, французского ордена Искусств и литературы. В 1991 году ей присвоили звание народной артистки СССР.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкНиколай Губенко в роли Уварова (слева) и Инна Чурикова в роли Уваровой (справа) в фильме Глеба Панфилова "Прошу слова"
Николай Губенко в роли Уварова (слева) и Инна Чурикова в роли Уваровой (справа) в фильме Глеба Панфилова Прошу слова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Николай Губенко в роли Уварова (слева) и Инна Чурикова в роли Уваровой (справа) в фильме Глеба Панфилова "Прошу слова"
 
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