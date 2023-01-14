https://ria.ru/20230114/churikova-1844841708.html

Умерла Инна Чурикова

Умерла Инна Чурикова - РИА Новости, 14.01.2023

Умерла Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T15:05

2023-01-14T15:05

2023-01-14T18:10

инна чурикова

ссср

ленком

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умерла инна чурикова

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер."Вот такое горе случилось час назад: скончалась выдающаяся актриса Инна Чурикова", — сказал он.По словам Варшавера, прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" во вторник, 17 января."Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это действительно была великая актриса", — добавил директор.Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии, с начала 1950-х жила в Москве. В школьные годы занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского, в 1965 году окончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина. В 1965-1968 годах работала в Московском театре юного зрителя, где играла в массовке. С 1975 года стала актрисой Театра имени Ленинского комсомола. На этой сцене она сыграла Аркадину в "Чайке" Антона Чехова, комиссара в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирину в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаеву в "Мудреце" по Александру Островскому. В двух вариантах "Гамлета", которые поставили в "Ленкоме" Андрей Тарковский и Глеб Панфилов, Чурикова была Офелией и Гертрудой. Среди наиболее значительных работ последних лет — роли в спектаклях "Варвар и еретик", "Ложь во спасение", "Аквитанская львица".В кино Чурикова дебютировала в 1960 году, сыграв Райку в фильме Василия Ордынского "Тучи над Борском". На ее счету множество ролей в популярнейших лентах — "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Неуловимые мстители" и многих других. Заметными стали острохарактерные роли — Марфушка в фильме-сказке Александра Роу "Морозко", баронесса в фильме "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова. Работа с Глебом Панфиловым в картинах "В огне брода нет" и "Начало" определила дальнейшую творческую судьбу Чуриковой. Актриса и режиссер поженились, и в дальнейшем Чурикова снималась практически во всех фильмах Панфилова: "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые". Последней их совместной работой стал фильм "Иван Денисович", который вышел в прокат в сентябре 2021 года.Чурикова удостоена многих премий, в том числе государственных премий РСФСР и России, ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, французского ордена Искусств и литературы. В 1991 году ей присвоили звание народной артистки СССР.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

От Марфушеньки до английской королевы: ушла из жизни актриса Инна Чурикова Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в больнице в возрасте 79 лет. За несколько дней до смерти директор "Ленкома" Марк Варшавер отмечал, что актриса находится в больнице с незначительной простудой, а ее состояние не вызывает опасений. Прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" 17 января. 2023-01-14T15:05 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

инна чурикова, ссср, ленком, умерла инна чурикова