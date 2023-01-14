https://ria.ru/20230114/chekhiya-1844875321.html
Бабиш лидирует на выборах в Чехии по данным с 50 процентов участков
Бабиш лидирует на выборах в Чехии по данным с 50 процентов участков - РИА Новости, 14.01.2023
Бабиш лидирует на выборах в Чехии по данным с 50 процентов участков
Экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш после подсчета данных на 50% избирательных участков лидирует в первом туре выборов президента Чехии с 38,3%... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:25
2023-01-14T17:25
2023-01-14T17:25
в мире
андрей бабиш
петр павел
чехия
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ПРАГА, 14 янв - РИА Новости. Экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш после подсчета данных на 50% избирательных участков лидирует в первом туре выборов президента Чехии с 38,3% голосов, его главный соперник, экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел сократил разрыв до 6 процентных пунктов, у него 32,3%, сообщило Чешское статуправление. После подсчета данных на 1% избирательных участков Бабиш лидировал с 42%, у Павела было 29% голосов. Президентские выборы проходили в республике в течение пятницы и субботы, в них приняли участие, по предварительным данным, около 68% зарегистрированных избирателей, которые имели возможность отдать предпочтение одному из восьми кандидатов. Если ни одному из претендентов не удастся по итогам первого тура набрать больше 50% голосов, то 27-28 января состоится второй тур.
https://ria.ru/20230113/chekhiya-1844083582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей бабиш, петр павел, чехия
В мире, Андрей Бабиш, Петр Павел, Чехия
Бабиш лидирует на выборах в Чехии по данным с 50 процентов участков
Бабиш набирает 38,3 процента на выборах президента Чехии по данным с 50 процентов участков
ПРАГА, 14 янв - РИА Новости. Экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш после подсчета данных на 50% избирательных участков лидирует в первом туре выборов президента Чехии с 38,3% голосов, его главный соперник, экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел сократил разрыв до 6 процентных пунктов, у него 32,3%, сообщило Чешское статуправление.
"Остальные шесть претендентов на пост главы республики набрали от 0,6% до 13,7% голосов. Явка на выборах составила 67,4%", - говорится в сообщении.
После подсчета данных на 1% избирательных участков Бабиш лидировал с 42%, у Павела было 29% голосов.
Президентские выборы проходили в республике в течение пятницы и субботы, в них приняли участие, по предварительным данным, около 68% зарегистрированных избирателей, которые имели возможность отдать предпочтение одному из восьми кандидатов. Если ни одному из претендентов не удастся по итогам первого тура набрать больше 50% голосов, то 27-28 января состоится второй тур.