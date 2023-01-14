Рейтинг@Mail.ru
Бабиш лидирует на выборах в Чехии по данным с 50 процентов участков - РИА Новости, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230114/chekhiya-1844875321.html
Бабиш лидирует на выборах в Чехии по данным с 50 процентов участков
Бабиш лидирует на выборах в Чехии по данным с 50 процентов участков - РИА Новости, 14.01.2023
Бабиш лидирует на выборах в Чехии по данным с 50 процентов участков
Экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш после подсчета данных на 50% избирательных участков лидирует в первом туре выборов президента Чехии с 38,3%... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:25
2023-01-14T17:25
в мире
андрей бабиш
петр павел
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153305/56/1533055656_0:103:2590:1559_1920x0_80_0_0_78b4f7f65648e355076db4a78e73fb87.jpg
ПРАГА, 14 янв - РИА Новости. Экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш после подсчета данных на 50% избирательных участков лидирует в первом туре выборов президента Чехии с 38,3% голосов, его главный соперник, экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел сократил разрыв до 6 процентных пунктов, у него 32,3%, сообщило Чешское статуправление. После подсчета данных на 1% избирательных участков Бабиш лидировал с 42%, у Павела было 29% голосов. Президентские выборы проходили в республике в течение пятницы и субботы, в них приняли участие, по предварительным данным, около 68% зарегистрированных избирателей, которые имели возможность отдать предпочтение одному из восьми кандидатов. Если ни одному из претендентов не удастся по итогам первого тура набрать больше 50% голосов, то 27-28 января состоится второй тур.
https://ria.ru/20230113/chekhiya-1844083582.html
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153305/56/1533055656_0:0:2488:1866_1920x0_80_0_0_f89e597661a5462e0dfed29e9347fd8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей бабиш, петр павел, чехия
В мире, Андрей Бабиш, Петр Павел, Чехия
17:25 14.01.2023
 
Бабиш лидирует на выборах в Чехии по данным с 50 процентов участков

Бабиш набирает 38,3 процента на выборах президента Чехии по данным с 50 процентов участков

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАндрей Бабиш
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Андрей Бабиш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 14 янв - РИА Новости. Экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш после подсчета данных на 50% избирательных участков лидирует в первом туре выборов президента Чехии с 38,3% голосов, его главный соперник, экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел сократил разрыв до 6 процентных пунктов, у него 32,3%, сообщило Чешское статуправление.
"Остальные шесть претендентов на пост главы республики набрали от 0,6% до 13,7% голосов. Явка на выборах составила 67,4%", - говорится в сообщении.
После подсчета данных на 1% избирательных участков Бабиш лидировал с 42%, у Павела было 29% голосов.
Президентские выборы проходили в республике в течение пятницы и субботы, в них приняли участие, по предварительным данным, около 68% зарегистрированных избирателей, которые имели возможность отдать предпочтение одному из восьми кандидатов. Если ни одному из претендентов не удастся по итогам первого тура набрать больше 50% голосов, то 27-28 января состоится второй тур.
Человек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 01:18
Процедура выборов президента Чехии
 
В миреАндрей БабишПетр ПавелЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала