https://ria.ru/20230114/challenger-1844847004.html

Сунак сообщил Зеленскому о намерении передать Киеву танки Challenger 2

Сунак сообщил Зеленскому о намерении передать Киеву танки Challenger 2 - РИА Новости, 14.01.2023

Сунак сообщил Зеленскому о намерении передать Киеву танки Challenger 2

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу провел переговоры с Владимиром Зеленским, в ходе которых сообщил о решении передать Украине танки Challenger РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T15:34

2023-01-14T15:34

2023-01-14T15:34

специальная военная операция на украине

в мире

риши сунак

владимир зеленский

украина

великобритания

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу провел переговоры с Владимиром Зеленским, в ходе которых сообщил о решении передать Украине танки Challenger 2, сообщается в заявлении офиса британского премьера. Согласно заявлению, стороны условились об "ускорении глобальной военной и дипломатической поддержки Украины". "Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем", - говорится в пресс-релизе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230102/sunak-1842790258.html

https://ria.ru/20230114/ukraina-1844799096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, риши сунак, владимир зеленский, украина, великобритания