Рейтинг@Mail.ru
Сунак сообщил Зеленскому о намерении передать Киеву танки Challenger 2 - РИА Новости, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/challenger-1844847004.html
Сунак сообщил Зеленскому о намерении передать Киеву танки Challenger 2
Сунак сообщил Зеленскому о намерении передать Киеву танки Challenger 2 - РИА Новости, 14.01.2023
Сунак сообщил Зеленскому о намерении передать Киеву танки Challenger 2
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу провел переговоры с Владимиром Зеленским, в ходе которых сообщил о решении передать Украине танки Challenger РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T15:34
2023-01-14T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
риши сунак
владимир зеленский
украина
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843700502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_87db20403801e84ec545ed98a1da5314.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу провел переговоры с Владимиром Зеленским, в ходе которых сообщил о решении передать Украине танки Challenger 2, сообщается в заявлении офиса британского премьера. Согласно заявлению, стороны условились об "ускорении глобальной военной и дипломатической поддержки Украины". "Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем", - говорится в пресс-релизе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230102/sunak-1842790258.html
https://ria.ru/20230114/ukraina-1844799096.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843700502_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_50b9697c82c1e987e62152211aecd1b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, риши сунак, владимир зеленский, украина, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Украина, Великобритания
15:34 14.01.2023
 
Сунак сообщил Зеленскому о намерении передать Киеву танки Challenger 2

Премьер Британии Сунак сообщил Зеленскому о намерении передать Украине танки Challenger 2

© Фото : Maj. Charles CalioОсновной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : Maj. Charles Calio
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу провел переговоры с Владимиром Зеленским, в ходе которых сообщил о решении передать Украине танки Challenger 2, сообщается в заявлении офиса британского премьера.
Согласно заявлению, стороны условились об "ускорении глобальной военной и дипломатической поддержки Украины".
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 07:15
Решивший противостоять России Сунак столкнулся с ужасающей реальностью
"Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем", - говорится в пресс-релизе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 09:15
В Британии призвали Сунака изменить планы по Украине из-за слов Путина
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРиши СунакВладимир ЗеленскийУкраинаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала