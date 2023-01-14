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Новый глава британского МИД попал в российский стоп-лист - РИА Новости, 14.01.2023
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Новый глава британского МИД попал в российский стоп-лист
Новый глава британского МИД попал в российский стоп-лист - РИА Новости, 14.01.2023
Новый глава британского МИД попал в российский стоп-лист
В обновленный стоп-лист Министерства иностранных дел России попали глава МИД Великобритании, начальник Генерального штаба и другие военные и чиновники, заявила... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T14:10
2023-01-14T18:27
в мире
великобритания
россия
мария захарова
джеймс клеверли
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В обновленный стоп-лист Министерства иностранных дел России попали глава МИД Великобритании, начальник Генерального штаба и другие военные и чиновники, заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова."В связи с продолжением правительством Великобритании антироссийского курса в январе сего года было принято решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства", — говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте министерства.Так, список пополнили глава Форин-офиса Джеймс Клеверли, министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, начальник Генштаба Патрик Сандерс, а также представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности. Она отметила, что если британские инстанции все же проявят интерес к этому вопросу, то МИД будет готов информировать о тех, кто потворствует враждебному курсу, нацеленному на демонизацию России, и попыткам ее международной изоляции, разрушает фундамент двусторонних отношений.О расширении санкционного списка для Великобритании МИД заявил 12 января — стоп-лист пополнили 36 человек. Как подчеркнули в министерстве, Лондон сознательно отказался от конструктивного диалога с Москвой и вместо этого продолжает линию на конфронтацию, вслед за США распространяя антироссийские фейки и разжигая русофобию.Москва ввела ответные санкции против Лондона 16 апреля 2022 года. Тогда в черный список попали ключевые британские политики, в том числе Борис Джонсон, занимавший в то время пост премьер-министра. Затем стоп-лист несколько раз расширяли.
https://ria.ru/20230101/ukraina-1842658056.html
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в мире, великобритания, россия, мария захарова, джеймс клеверли, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Великобритания, Россия, Мария Захарова, Джеймс Клеверли, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:10 14.01.2023 (обновлено: 18:27 14.01.2023)
 
Новый глава британского МИД попал в российский стоп-лист

Захарова сообщила о запрете на въезд в Россию для главы МИД и начальника Генштаба Британии

© AFP 2023 / Toby MelvilleМинистр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / Toby Melville
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В обновленный стоп-лист Министерства иностранных дел России попали глава МИД Великобритании, начальник Генерального штаба и другие военные и чиновники, заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.
"В связи с продолжением правительством Великобритании антироссийского курса в январе сего года было принято решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства", — говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте министерства.
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Так, список пополнили глава Форин-офиса Джеймс Клеверли, министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, начальник Генштаба Патрик Сандерс, а также представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности.

"Не видим целесообразности публиковать полный список новых фигурантов нашего решения, тем более что сами власти в Лондоне понимают, о ком идет речь", — добавила Захарова.

Она отметила, что если британские инстанции все же проявят интерес к этому вопросу, то МИД будет готов информировать о тех, кто потворствует враждебному курсу, нацеленному на демонизацию России, и попыткам ее международной изоляции, разрушает фундамент двусторонних отношений.
О расширении санкционного списка для Великобритании МИД заявил 12 января — стоп-лист пополнили 36 человек. Как подчеркнули в министерстве, Лондон сознательно отказался от конструктивного диалога с Москвой и вместо этого продолжает линию на конфронтацию, вслед за США распространяя антироссийские фейки и разжигая русофобию.
Москва ввела ответные санкции против Лондона 16 апреля 2022 года. Тогда в черный список попали ключевые британские политики, в том числе Борис Джонсон, занимавший в то время пост премьер-министра. Затем стоп-лист несколько раз расширяли.
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