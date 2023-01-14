14:10 14.01.2023 (обновлено: 18:27 14.01.2023)
Новый глава британского МИД попал в российский стоп-лист
Захарова сообщила о запрете на въезд в Россию для главы МИД и начальника Генштаба Британии
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В обновленный стоп-лист Министерства иностранных дел России попали глава МИД Великобритании, начальник Генерального штаба и другие военные и чиновники, заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.
"В связи с продолжением правительством Великобритании антироссийского курса в январе сего года было принято решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства", — говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте министерства.
1 января, 08:00Новый, 2023 год: горячо будет не только на Украине
Так, список пополнили глава Форин-офиса Джеймс Клеверли, министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, начальник Генштаба Патрик Сандерс, а также представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности.
"Не видим целесообразности публиковать полный список новых фигурантов нашего решения, тем более что сами власти в Лондоне понимают, о ком идет речь", — добавила Захарова.
Она отметила, что если британские инстанции все же проявят интерес к этому вопросу, то МИД будет готов информировать о тех, кто потворствует враждебному курсу, нацеленному на демонизацию России, и попыткам ее международной изоляции, разрушает фундамент двусторонних отношений.
О расширении санкционного списка для Великобритании МИД заявил 12 января — стоп-лист пополнили 36 человек. Как подчеркнули в министерстве, Лондон сознательно отказался от конструктивного диалога с Москвой и вместо этого продолжает линию на конфронтацию, вслед за США распространяя антироссийские фейки и разжигая русофобию.
Москва ввела ответные санкции против Лондона 16 апреля 2022 года. Тогда в черный список попали ключевые британские политики, в том числе Борис Джонсон, занимавший в то время пост премьер-министра. Затем стоп-лист несколько раз расширяли.
28 ноября 2022, 02:40"Худшее — впереди": в Британии предсказали последствия помощи Украине