Рейтинг@Mail.ru
Украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230114/brak-1844911398.html
Украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу, пишут СМИ
Украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2023
Украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу, пишут СМИ
Украинцы начали заключать фиктивные браки с многодетными матерями и женщинами с инвалидностью ради возможности выезда за границу, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T22:28
2023-01-14T22:28
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729662996_0:148:3083:1883_1920x0_80_0_0_1b643df941deed5625be56b15864357e.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинцы начали заключать фиктивные браки с многодетными матерями и женщинами с инвалидностью ради возможности выезда за границу, сообщают местные СМИ. "На Украине набирает обороты новая схема по выезду мужчин за границу. Речь идет о фиктивных браках. Их заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, что открывает новоявленным "отцам семейства" возможности для беспрепятственного выезда за пределы страны", - говорится в материале украинского издания "Страна.ua", опубликованном на его сайте. Сообщается, что в стране появились посредники, которые за две-три тысячи долларов помогают желающим с поиском "невест". При этом женщины, участвующие в схеме, получают заметно меньше: от 500 до тысячи долларов. "Широкое распространение схема получила в селах, в частности в Закарпатье, где немало неполных семей и матери-одиночки воспитывают по трое-пятеро малолетних детей", - приводит "Страна" слова сотрудника некой юридической компании, который пожелал остаться анонимным. Отмечается, что согласно украинскому законодательству, мужчина, состоящий в браке с многодетной матерью, может получить статус многодетного отца даже без усыновления детей. В случае, если гражданин Украины заключает брак с женщиной с инвалидностью, причем, как отмечается в статье, подходит даже "легкая" третья группа, согласно новым поправкам к законодательству, такой "жених" может выезжать за границу неограниченное количество раз и даже без супруги, для которой он является "сопровождающим лицом". Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля 2022 года. В ноябре 2022 года действие военного положения и мобилизации в стране было продлено до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из Украины на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844688015.html
https://ria.ru/20230111/ukraina-1844246200.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729662996_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5f520350a109f3d5967a3bdda774a399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
22:28 14.01.2023
 
Украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу, пишут СМИ

Страна.ua: украинцы заключают фиктивные браки с многодетными матерями ради выезда за рубеж

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудник пограничной службы Украины
Сотрудник пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудник пограничной службы Украины . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинцы начали заключать фиктивные браки с многодетными матерями и женщинами с инвалидностью ради возможности выезда за границу, сообщают местные СМИ.
"На Украине набирает обороты новая схема по выезду мужчин за границу. Речь идет о фиктивных браках. Их заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, что открывает новоявленным "отцам семейства" возможности для беспрепятственного выезда за пределы страны", - говорится в материале украинского издания "Страна.ua", опубликованном на его сайте.
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 16:46Специальная военная операция на Украине
СМИ: украинцы не трудоустраиваются официально, чтобы не получить повестку
Сообщается, что в стране появились посредники, которые за две-три тысячи долларов помогают желающим с поиском "невест". При этом женщины, участвующие в схеме, получают заметно меньше: от 500 до тысячи долларов.
"Широкое распространение схема получила в селах, в частности в Закарпатье, где немало неполных семей и матери-одиночки воспитывают по трое-пятеро малолетних детей", - приводит "Страна" слова сотрудника некой юридической компании, который пожелал остаться анонимным. Отмечается, что согласно украинскому законодательству, мужчина, состоящий в браке с многодетной матерью, может получить статус многодетного отца даже без усыновления детей.
В случае, если гражданин Украины заключает брак с женщиной с инвалидностью, причем, как отмечается в статье, подходит даже "легкая" третья группа, согласно новым поправкам к законодательству, такой "жених" может выезжать за границу неограниченное количество раз и даже без супруги, для которой он является "сопровождающим лицом".
Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля 2022 года. В ноябре 2022 года действие военного положения и мобилизации в стране было продлено до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из Украины на период действия военного положения запрещен.
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 20:04
СМИ: богатые украинцы "бурно отметили" в Куршевеле разгром ВСУ в Соледаре
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала