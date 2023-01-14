https://ria.ru/20230114/brak-1844911398.html

Украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу, пишут СМИ

Украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2023

Украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу, пишут СМИ

Украинцы начали заключать фиктивные браки с многодетными матерями и женщинами с инвалидностью ради возможности выезда за границу, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T22:28

2023-01-14T22:28

2023-01-14T22:28

в мире

украина

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинцы начали заключать фиктивные браки с многодетными матерями и женщинами с инвалидностью ради возможности выезда за границу, сообщают местные СМИ. "На Украине набирает обороты новая схема по выезду мужчин за границу. Речь идет о фиктивных браках. Их заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, что открывает новоявленным "отцам семейства" возможности для беспрепятственного выезда за пределы страны", - говорится в материале украинского издания "Страна.ua", опубликованном на его сайте. Сообщается, что в стране появились посредники, которые за две-три тысячи долларов помогают желающим с поиском "невест". При этом женщины, участвующие в схеме, получают заметно меньше: от 500 до тысячи долларов. "Широкое распространение схема получила в селах, в частности в Закарпатье, где немало неполных семей и матери-одиночки воспитывают по трое-пятеро малолетних детей", - приводит "Страна" слова сотрудника некой юридической компании, который пожелал остаться анонимным. Отмечается, что согласно украинскому законодательству, мужчина, состоящий в браке с многодетной матерью, может получить статус многодетного отца даже без усыновления детей. В случае, если гражданин Украины заключает брак с женщиной с инвалидностью, причем, как отмечается в статье, подходит даже "легкая" третья группа, согласно новым поправкам к законодательству, такой "жених" может выезжать за границу неограниченное количество раз и даже без супруги, для которой он является "сопровождающим лицом". Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля 2022 года. В ноябре 2022 года действие военного положения и мобилизации в стране было продлено до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из Украины на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844688015.html

https://ria.ru/20230111/ukraina-1844246200.html

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