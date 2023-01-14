https://ria.ru/20230114/bolsonaru-1844802177.html
Прокуратура Бразилии попросила привлечь к суду экс-президента Болсонару
Прокуратура Бразилии попросила привлечь к суду экс-президента Болсонару - РИА Новости, 14.01.2023
Прокуратура Бразилии попросила привлечь к суду экс-президента Болсонару
Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в верховный суд страны с просьбой привлечь экс-президента страны Жаира Болсонару к расследованию по делу о... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T10:01
2023-01-14T10:01
2023-01-14T10:01
в мире
бразилия
жаир болсонару
бразилиа
захват правительственных зданий в бразилии
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МЕХИКО, 14 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в верховный суд страны с просьбой привлечь экс-президента страны Жаира Болсонару к расследованию по делу о подстрекательстве и организации беспорядков, которые привели к захвату зданий власти в столице. "Генеральная прокуратура обратилась в Федеральный верховный суд с просьбой включить представление против бывшего президента Жаира Болсонару в расследование 4921 дела о подстрекательстве и интеллектуальном авторстве антидемократических действий, которые привели к эпизодам вандализма и насилия в Бразилиа в прошлое воскресенье", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры. Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту – резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, они были разграблены, в результате были задержаны около двух тысяч человек. В прокуратуре пояснили что, опубликованное 10 января и удаленное Болсонару видео, в котором он поставил под сомнение результат президентских выборов 2022 года, является по их мнению публичным подстрекательством к совершению преступления. Несмотря на то, что запись в социальной сети была сделана спустя два дня после беспорядков, прокуроры намерены "расследовать это поведение". После беспорядков в верховный суд Бразилии поступили семь запросов о проведении расследований для определения исполнителей, спонсоров, подстрекателей и организаторов преступлений по статьям о терроризме, организации преступного сообщества, насильственной отмене демократического правового государства, государственном перевороте, угрозах и преследовании.
https://ria.ru/20230110/braziliya-1843730609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, жаир болсонару, бразилиа, захват правительственных зданий в бразилии
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару, Бразилиа, Захват правительственных зданий в Бразилии
Прокуратура Бразилии попросила привлечь к суду экс-президента Болсонару
Прокуратура Бразилии просит привлечь к суду экс-президента Болсонару по делу о беспорядках
МЕХИКО, 14 янв - РИА Новости.
Генеральная прокуратура Бразилии обратилась
в верховный суд страны с просьбой привлечь экс-президента страны Жаира Болсонару к расследованию по делу о подстрекательстве и организации беспорядков, которые привели к захвату зданий власти в столице.
"Генеральная прокуратура обратилась в Федеральный верховный суд с просьбой включить представление против бывшего президента Жаира Болсонару в расследование 4921 дела о подстрекательстве и интеллектуальном авторстве антидемократических действий, которые привели к эпизодам вандализма и насилия в Бразилиа
в прошлое воскресенье", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту – резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, они были разграблены, в результате были задержаны около двух тысяч человек.
В прокуратуре пояснили что, опубликованное 10 января и удаленное Болсонару видео, в котором он поставил под сомнение результат президентских выборов 2022 года, является по их мнению публичным подстрекательством к совершению преступления. Несмотря на то, что запись в социальной сети была сделана спустя два дня после беспорядков, прокуроры намерены "расследовать это поведение".
После беспорядков в верховный суд Бразилии поступили семь запросов о проведении расследований для определения исполнителей, спонсоров, подстрекателей и организаторов преступлений по статьям о терроризме, организации преступного сообщества, насильственной отмене демократического правового государства, государственном перевороте, угрозах и преследовании.