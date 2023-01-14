https://ria.ru/20230114/bayden-1844899711.html

В доме Байдена нашли новые секретные документы

В доме Байдена нашли новые секретные документы - РИА Новости, 14.01.2023

В доме Байдена нашли новые секретные документы

В частном доме Джо Байдена в городке Уилмингтон обнаружили новые секретные документы, сообщил специальный советник президента США Ричард Саубер. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T20:08

2023-01-14T20:08

2023-01-14T21:55

в мире

сша

джо байден

уилмингтон

барак обама

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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. В частном доме Джо Байдена в городке Уилмингтон обнаружили новые секретные документы, сообщил специальный советник президента США Ричард Саубер."Пять дополнительных страниц с пометками о секретности были обнаружены в подборке материалов, состоявших из шести страниц", — заявил он.Советник пояснил, что в среду юристы Байдена обнаружили "в комнате, примыкающей к гаражу", одну страницу с грифом "секретно" и, не имея необходимого допуска, прекратили дальнейшие поиски в этой части дома. Новая находка была сделана в четверг вечером по местному времени, когда в Уилмингтон приехал сам Саубер, имеющий разрешение работать с секретными материалами, вместе с сотрудниками министерства юстиции.Ранее в субботу телеканал CBS News со ссылкой на сотрудника федеральных правоохранительных органов сообщил, что у нынешнего главы Белого дома в общей сложности нашли около 20 секретных документов. Около половины бумаг хранилось в аналитическом центре имени Байдена, среди них были совершенно секретные материалы. Остальные документы находились в доме президента в Уилмингтоне (штат Делавэр), но ни один не был совершенно секретным.О том, что Байден хранил секретные бумаги в кабинете в центре своего имени, стало известно на этой неделе. Причем, по информации СМИ, доверенные лица президента обнаружили их еще перед ноябрьскими промежуточными выборами в конгресс. Позже помощники главы государства нашли новую порцию документов в гараже в его частном доме. Утверждается, что все бумаги относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента.Министр юстиции и генпрокурор Меррик Гарланд поручил выяснить, как секретные бумаги оказались в помещениях экспертного центра. Сам глава Белого дома узнал о документах, когда о них сообщил его адвокат. По словам президента, он удивился, узнав о находке, и ничего не знает о том, что это за материалы.Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы с 2009 по 2017 год.

https://ria.ru/20230114/bayden-1844788995.html

https://ria.ru/20230113/bayden-1844769657.html

https://ria.ru/20230113/bayden-1844724477.html

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в мире, сша, джо байден, уилмингтон, барак обама