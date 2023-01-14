https://ria.ru/20230114/bayden-1844788995.html
В США потребовали отставки Байдена из-за военных преступлений на Украине
В США потребовали отставки Байдена из-за военных преступлений на Украине - РИА Новости, 14.01.2023
В США потребовали отставки Байдена из-за военных преступлений на Украине
Президент США Джо Байден должен быть отстранен от должности за военные преступления, заявил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T06:45
2023-01-14T06:45
2023-01-14T09:25
в мире
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен быть отстранен от должности за военные преступления, заявил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в своем Twitter-аккаунте.Он также выразил мнение, что все без исключения президенты Штатов с 1945 года становились военными преступниками.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, джо байден, владимир путин, кентукки, сша, россия
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Кентукки, США, Россия
06:45 14.01.2023 (обновлено: 09:25 14.01.2023)
В США потребовали отставки Байдена из-за военных преступлений на Украине
Демократ Янг призвал отстранить Джо Байдена от должности за военные преступления