https://ria.ru/20230114/bayden-1844788995.html

В США потребовали отставки Байдена из-за военных преступлений на Украине

В США потребовали отставки Байдена из-за военных преступлений на Украине - РИА Новости, 14.01.2023

В США потребовали отставки Байдена из-за военных преступлений на Украине

Президент США Джо Байден должен быть отстранен от должности за военные преступления, заявил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T06:45

2023-01-14T06:45

2023-01-14T09:25

в мире

джо байден

владимир путин

кентукки

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795590051_144:6:3072:1653_1920x0_80_0_0_f936b006c28b729c894cef4d58bfc1dd.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен быть отстранен от должности за военные преступления, заявил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в своем Twitter-аккаунте.Он также выразил мнение, что все без исключения президенты Штатов с 1945 года становились военными преступниками.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230114/bayden-1844788605.html

кентукки

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, владимир путин, кентукки, сша, россия