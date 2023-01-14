https://ria.ru/20230114/avariya-1844837569.html
В Кузбассе возбудили уголовное дело после аварии с пятью погибшими
В Кузбассе возбудили уголовное дело после аварии с пятью погибшими - РИА Новости, 14.01.2023
В Кузбассе возбудили уголовное дело после аварии с пятью погибшими
Уголовное дело по факту аварии между иномаркой и автобусом, в результате которого погибли пять человек возбудили в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T14:44
2023-01-14T14:44
2023-01-14T14:44
происшествия
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 14 янв – РИА Новости. Уголовное дело по факту аварии между иномаркой и автобусом, в результате которого погибли пять человек возбудили в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Сообщалось, что водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу при обгоне и столкнулась с автобусом на 233-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского муниципального округа в Кузбассе, в легковушке погибли 5 человек, среди которых трое несовершеннолетних. Из пассажиров автобуса никто за медицинской помощью не обращался. "По данному факту следственными органами Следственного комитета по Кемеровской области… возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На место аварии незамедлительно выехала следственная группа, в составе которой следователь-криминалист", – говорится в сообщении. Уточняется, что причину смерти погибших установят судебно-медицинские экспертизы. Для выяснения всех обстоятельств ДТП назначена автотехническая экспертиза. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.
https://ria.ru/20230114/dtp-1844825948.html
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происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе возбудили уголовное дело после аварии с пятью погибшими
В Кузбассе СК возбудил уголовное дело после аварии с автобусом, где погибли пять человек