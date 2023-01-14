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Антонов призвал американские СМИ объективно освещать события в России - РИА Новости, 14.01.2023
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Антонов призвал американские СМИ объективно освещать события в России
Антонов призвал американские СМИ объективно освещать события в России - РИА Новости, 14.01.2023
Антонов призвал американские СМИ объективно освещать события в России
Посольство РФ в США рассчитывает на объективное освещение американскими СМИ происходящих в России внутриполитических процессов, а также ее инициатив на... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T07:08
2023-01-14T07:08
сша
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Посольство РФ в США рассчитывает на объективное освещение американскими СМИ происходящих в России внутриполитических процессов, а также ее инициатив на международной арене, заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов во время приема по случаю Дня российской печати. "Рассчитываем на объективное освещение американскими СМИ происходящих в России внутриполитических процессов, наших инициатив на международной арене. Хотел бы выразить свое убеждение и в том, что ваш вклад в нормализацию российско-американских отношений также может быть весьма значительным", - сказал Антонов на приеме, в котором приняли участие в том числе представители американских и других иностранных средств массовой информации. Он поздравил российских журналистов с профессиональным праздником. "Вы честно и самоотверженно занимаетесь любимым делом, которому решили посвятить свою жизнь. Материалы из столицы США всегда в верхних строках отечественных информсводок. Мы знаем, что их с удовольствием берут также и многие зарубежные новостные агентства", - сказал посол. Он отметил, что занятие журналистикой – это "привилегия и ежедневный кропотливый труд", а от правдивости журналистских сообщений "зависят судьбы стран, стратегическая стабильность и благополучие миллионов граждан". Посол выразил уверенность, что прием станет площадкой, на которой завяжутся новые товарищеские и профессиональные контакты, будет происходит свободный обмен мнениями по различным темам. "Готовы сделать все необходимое для организации подобных мероприятий и в будущем. Формат может быть любым, в том числе носить характер встреч пресс-клуба, объединяющего людей доброй воли и здравого смысла. Профессионалов, следующих идеалам честной, объективной журналистики", - добавил глава российской дипмиссии в Вашингтоне. Прием в пятницу стал первым мероприятием подобного рода, проведенном по инициативе Антонова с участием российских и американских корреспондентов, а также представителей аккредитованных в Вашингтоне иностранных медиа и пресс-секретарей зарубежных дипмиссий.
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сша, россия, анатолий антонов, в мире
США, Россия, Анатолий Антонов, В мире
07:08 14.01.2023
 
Антонов призвал американские СМИ объективно освещать события в России

Посол Антонов: надеемся на объективное освещение СМИ США событий в России и ее инициатив

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Посольство РФ в США рассчитывает на объективное освещение американскими СМИ происходящих в России внутриполитических процессов, а также ее инициатив на международной арене, заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов во время приема по случаю Дня российской печати.
"Рассчитываем на объективное освещение американскими СМИ происходящих в России внутриполитических процессов, наших инициатив на международной арене. Хотел бы выразить свое убеждение и в том, что ваш вклад в нормализацию российско-американских отношений также может быть весьма значительным", - сказал Антонов на приеме, в котором приняли участие в том числе представители американских и других иностранных средств массовой информации.
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Он поздравил российских журналистов с профессиональным праздником.
"Вы честно и самоотверженно занимаетесь любимым делом, которому решили посвятить свою жизнь. Материалы из столицы США всегда в верхних строках отечественных информсводок. Мы знаем, что их с удовольствием берут также и многие зарубежные новостные агентства", - сказал посол.
Он отметил, что занятие журналистикой – это "привилегия и ежедневный кропотливый труд", а от правдивости журналистских сообщений "зависят судьбы стран, стратегическая стабильность и благополучие миллионов граждан".
"Несмотря на все негативные моменты, проявляющиеся в работе СМИ, журналистам верят. Люди прислушиваются к вашим словам. Вот почему мы призываем журналистский корпус к осторожному, внимательному отношению к информации", - обратился Антонов.
Посол выразил уверенность, что прием станет площадкой, на которой завяжутся новые товарищеские и профессиональные контакты, будет происходит свободный обмен мнениями по различным темам.
"Готовы сделать все необходимое для организации подобных мероприятий и в будущем. Формат может быть любым, в том числе носить характер встреч пресс-клуба, объединяющего людей доброй воли и здравого смысла. Профессионалов, следующих идеалам честной, объективной журналистики", - добавил глава российской дипмиссии в Вашингтоне.
Прием в пятницу стал первым мероприятием подобного рода, проведенном по инициативе Антонова с участием российских и американских корреспондентов, а также представителей аккредитованных в Вашингтоне иностранных медиа и пресс-секретарей зарубежных дипмиссий.
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