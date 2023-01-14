https://ria.ru/20230114/antonov-1844790002.html

Антонов призвал американские СМИ объективно освещать события в России

Антонов призвал американские СМИ объективно освещать события в России - РИА Новости, 14.01.2023

Антонов призвал американские СМИ объективно освещать события в России

Посольство РФ в США рассчитывает на объективное освещение американскими СМИ происходящих в России внутриполитических процессов, а также ее инициатив на... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T07:08

2023-01-14T07:08

2023-01-14T07:08

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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Посольство РФ в США рассчитывает на объективное освещение американскими СМИ происходящих в России внутриполитических процессов, а также ее инициатив на международной арене, заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов во время приема по случаю Дня российской печати. "Рассчитываем на объективное освещение американскими СМИ происходящих в России внутриполитических процессов, наших инициатив на международной арене. Хотел бы выразить свое убеждение и в том, что ваш вклад в нормализацию российско-американских отношений также может быть весьма значительным", - сказал Антонов на приеме, в котором приняли участие в том числе представители американских и других иностранных средств массовой информации. Он поздравил российских журналистов с профессиональным праздником. "Вы честно и самоотверженно занимаетесь любимым делом, которому решили посвятить свою жизнь. Материалы из столицы США всегда в верхних строках отечественных информсводок. Мы знаем, что их с удовольствием берут также и многие зарубежные новостные агентства", - сказал посол. Он отметил, что занятие журналистикой – это "привилегия и ежедневный кропотливый труд", а от правдивости журналистских сообщений "зависят судьбы стран, стратегическая стабильность и благополучие миллионов граждан". Посол выразил уверенность, что прием станет площадкой, на которой завяжутся новые товарищеские и профессиональные контакты, будет происходит свободный обмен мнениями по различным темам. "Готовы сделать все необходимое для организации подобных мероприятий и в будущем. Формат может быть любым, в том числе носить характер встреч пресс-клуба, объединяющего людей доброй воли и здравого смысла. Профессионалов, следующих идеалам честной, объективной журналистики", - добавил глава российской дипмиссии в Вашингтоне. Прием в пятницу стал первым мероприятием подобного рода, проведенном по инициативе Антонова с участием российских и американских корреспондентов, а также представителей аккредитованных в Вашингтоне иностранных медиа и пресс-секретарей зарубежных дипмиссий.

https://ria.ru/20230114/bayden-1844788995.html

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сша, россия, анатолий антонов, в мире