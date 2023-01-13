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Звонок между главами МИД Израиля и Украины отложили - РИА Новости, 13.01.2023
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Звонок между главами МИД Израиля и Украины отложили
Звонок между главами МИД Израиля и Украины отложили - РИА Новости, 13.01.2023
Звонок между главами МИД Израиля и Украины отложили
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на фоне сведений о недовольстве Киева действиями израильских властей заявил, что звонок между министрами иностранных... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:05
2023-01-13T12:05
в мире
дмитрий кулеба
израиль
украина
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на фоне сведений о недовольстве Киева действиями израильских властей заявил, что звонок между министрами иностранных дел двух стран Дмитрием Кулебой и Эли Коэном отложили из-за "технических проблем". Третьего января состоялся разговор между главами МИД РФ и Израиля Сергеем Лавровым и Эли Коэном. Согласно газете Times of Israel, Киев хотел, чтобы Коэн сначала позвонил Кулебе. По данным издания, Кулеба из-за этого может в обозримом будущем отказаться от разговоров с израильским коллегой. Согласно телеканалу i24news, которому дал интервью Корнийчук, телефонный звонок между Коэном и Кулебой отложили из-за "технических проблем". Отмечается, что его запланировали на следующую неделю. Ранее глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что новое правительство страны во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет меньше говорить открыто об Украине. После этого советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Нетаньяху может стать эффективным посредником между Россией и Украиной. Он добавил, что в этой ситуации главное, чтобы Израиль занял "правильную сторону".
https://ria.ru/20230109/ravvin-1843732861.html
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в мире, дмитрий кулеба, израиль, украина
В мире, Дмитрий Кулеба, Израиль, Украина
12:05 13.01.2023
 
Звонок между главами МИД Израиля и Украины отложили

Посол Украины в Израиле Корнийчук: главы МИД отложили звонок из-за технических проблем

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на фоне сведений о недовольстве Киева действиями израильских властей заявил, что звонок между министрами иностранных дел двух стран Дмитрием Кулебой и Эли Коэном отложили из-за "технических проблем".
Третьего января состоялся разговор между главами МИД РФ и Израиля Сергеем Лавровым и Эли Коэном. Согласно газете Times of Israel, Киев хотел, чтобы Коэн сначала позвонил Кулебе. По данным издания, Кулеба из-за этого может в обозримом будущем отказаться от разговоров с израильским коллегой.
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Согласно телеканалу i24news, которому дал интервью Корнийчук, телефонный звонок между Коэном и Кулебой отложили из-за "технических проблем". Отмечается, что его запланировали на следующую неделю.
Ранее глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что новое правительство страны во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет меньше говорить открыто об Украине. После этого советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Нетаньяху может стать эффективным посредником между Россией и Украиной. Он добавил, что в этой ситуации главное, чтобы Израиль занял "правильную сторону".
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