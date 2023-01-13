Звонок между главами МИД Израиля и Украины отложили
Посол Украины в Израиле Корнийчук: главы МИД отложили звонок из-за технических проблем
Флаг Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на фоне сведений о недовольстве Киева действиями израильских властей заявил, что звонок между министрами иностранных дел двух стран Дмитрием Кулебой и Эли Коэном отложили из-за "технических проблем".
Третьего января состоялся разговор между главами МИД РФ и Израиля Сергеем Лавровым и Эли Коэном. Согласно газете Times of Israel, Киев хотел, чтобы Коэн сначала позвонил Кулебе. По данным издания, Кулеба из-за этого может в обозримом будущем отказаться от разговоров с израильским коллегой.
Согласно телеканалу i24news, которому дал интервью Корнийчук, телефонный звонок между Коэном и Кулебой отложили из-за "технических проблем". Отмечается, что его запланировали на следующую неделю.
Ранее глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что новое правительство страны во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет меньше говорить открыто об Украине. После этого советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Нетаньяху может стать эффективным посредником между Россией и Украиной. Он добавил, что в этой ситуации главное, чтобы Израиль занял "правильную сторону".
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