https://ria.ru/20230113/zvonok-1844586659.html

Звонок между главами МИД Израиля и Украины отложили

Звонок между главами МИД Израиля и Украины отложили - РИА Новости, 13.01.2023

Звонок между главами МИД Израиля и Украины отложили

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на фоне сведений о недовольстве Киева действиями израильских властей заявил, что звонок между министрами иностранных... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:05

2023-01-13T12:05

2023-01-13T12:05

в мире

дмитрий кулеба

израиль

украина

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на фоне сведений о недовольстве Киева действиями израильских властей заявил, что звонок между министрами иностранных дел двух стран Дмитрием Кулебой и Эли Коэном отложили из-за "технических проблем". Третьего января состоялся разговор между главами МИД РФ и Израиля Сергеем Лавровым и Эли Коэном. Согласно газете Times of Israel, Киев хотел, чтобы Коэн сначала позвонил Кулебе. По данным издания, Кулеба из-за этого может в обозримом будущем отказаться от разговоров с израильским коллегой. Согласно телеканалу i24news, которому дал интервью Корнийчук, телефонный звонок между Коэном и Кулебой отложили из-за "технических проблем". Отмечается, что его запланировали на следующую неделю. Ранее глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что новое правительство страны во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет меньше говорить открыто об Украине. После этого советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Нетаньяху может стать эффективным посредником между Россией и Украиной. Он добавил, что в этой ситуации главное, чтобы Израиль занял "правильную сторону".

https://ria.ru/20230109/ravvin-1843732861.html

https://ria.ru/20230106/front-1843192784.html

израиль

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, дмитрий кулеба, израиль, украина