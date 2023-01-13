https://ria.ru/20230113/zrk-1844666327.html

Поступившие в Белоруссию ЗРК "Тор-М2К" начали передавать военным

Поступившие в Белоруссию ЗРК "Тор-М2К" начали передавать военным - РИА Новости, 13.01.2023

Поступившие в Белоруссию ЗРК "Тор-М2К" начали передавать военным

Недавно поступившую в Белоруссию в рамках белорусско-российских договоренностей партию ЗРК "Тор-М2К" начали передавать в войсковые части республики, сообщил... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:52

2023-01-13T15:52

2023-01-13T15:52

белоруссия

россия

тор (зенитный ракетный комплекс)

gps

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844665067_0:24:639:383_1920x0_80_0_0_9d2927d88b7766eed7a4eaf127803b75.jpg

МИНСК, 13 янв – РИА Новости. Недавно поступившую в Белоруссию в рамках белорусско-российских договоренностей партию ЗРК "Тор-М2К" начали передавать в войсковые части республики, сообщил гостелеканал СТВ. "Тор-М2К" поступил на вооружение белорусским военным", - заявили в сюжете канала. По его данным, в частности, церемония передачи нового зенитно-ракетного комплекса прошла в пятницу в 15-й зенитно-ракетной бригады ВВС и войск ПВО под Минском. Командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович заявил, что "этот комплекс способен защищать как гражданские, так и государственные объекты, военные объекты, прикрывать воздушное пространство над ними". "Этот комплекс способен уничтожать все цели. Машина… способна одновременно обстреливать четыре цели. Закрывая высоту до 10 тысяч метров, все воздушные суда и летательные аппараты со скоростями до 700 метров в секунду", - подчеркнул он. Командир 15-й зенитной ракетной бригады Андрей Долбик отметил, что "личный состав, который будет эксплуатировать и применять данное вооружение, прошел подготовку, имеет опыт применения в том числе на полигоне Российской Федерации". "Данное вооружение для личного состава не ново. Скорректирован план боевой подготовки для зенитно-ракетной батареи "Тор". Я убежден, что комплекс будет применяться эффективно", - добавил он. В свою очередь пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что зенитная бригада под Минском получила батарею зенитного ракетного комплекса "Тор-М2К": "на вооружение поступило шесть новых уникальных боевых машин, не имеющих аналогов в своем классе". Командующий ВВС и войсками ПВО Лукьянович на церемонии передачи вооружения, по данным пресс-службы, "обратил внимание на то, что анализ применения зенитных ракетных комплексов показывает: перспективная система ПВО должна быть оснащена высокомобильными многоканальными помехозащищенными ракетными комплексами, способными эффективно поражать малоразмерные цели, действующие в различном диапазоне высот и скоростей". "ЗРК "Тор-М2К" отличается высокой огневой мощью, помехозащищенностью, малым временем приведения в боевую готовность и возможностью автономного применения боевой машины. Кроме того, завод-изготовитель провел доработку ЗРК "Тор-М2К". В состав комплекса включили аппаратуру GLONASS/GPS. Добавлены в комплектацию приборы ночного видения. А самой главной особенностью стало то, что комплекс способен вести стрельбу в движении", - говорится в сообщении пресс-службы. В конце декабря помощник министра обороны, начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Леонид Касинский сообщил, что в страну прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2К" в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве Белоруссии и России. Он анонсировал скорую передачу комплексов в соединения и воинские части страны.

https://ria.ru/20230112/nastuplenie-1844514794.html

https://ria.ru/20230112/belorussiya-1844472708.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

белоруссия, россия, тор (зенитный ракетный комплекс), gps