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Матвиенко: журналисты находятся на информационной передовой - РИА Новости, 13.01.2023
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Матвиенко: журналисты находятся на информационной передовой
Матвиенко: журналисты находятся на информационной передовой - РИА Новости, 13.01.2023
Матвиенко: журналисты находятся на информационной передовой
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поздравила журналистов с профессиональным праздником и поблагодарила за их работу, отметив, что в условиях жесткой... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:02
2023-01-13T15:02
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поздравила журналистов с профессиональным праздником и поблагодарила за их работу, отметив, что в условиях жесткой информационной войны журналисты находятся на информационной передовой. В Совете Федерации прошла торжественная церемония, посвященная подведению итогов конкурса "Совет Федерации – палата регионов", который проводился среди представителей российских средств массовой информации. Награждение участников конкурса состоялось в День российской печати. Конкурс проводился совместно с Союзом журналистов России. "В условиях жесткой информационной войны, развязанной Западом против России, вы тоже каждый день на фронте, я бы сказала, на его информационной передовой... Новые технологии информационной сети не отменили саму суть настоящей журналистики", - сказала она. По словам Матвиенко, подобный конкурс проводится впервые. "Количество участников конкурса превзошло наши самые смелые ожидания. Что, конечно же, не может не радовать. Это наглядное подтверждение того, что Совет Федерации действительно играет важную роль в становлении и отстаивании интересов субъектов Российской Федерации", - подчеркнула спикер Совфеда. Матвиенко отметила, что журналисты помогают осуществлять Совету Федерации его законодательную миссию. Также спикер СФ заметила, что в странах Запада свобода слова становится "роскошью". "Вместо дискуссии, вместо другой точки зрения в ход идёт принуждение и сила. Сегодня западные медиа стали глобальными... Запад, когда-то стоящий у истоков этого важного института, сегодня сам же убил журналистику" - заключила она. Матвиенко добавила, что 2023 год объявлен годом наставничества, поэтому номинация "Год в жизни страны" на этот раз будет посвящена именно этой теме.
https://ria.ru/20230113/soledar-1844529720.html
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валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, общество
Валентина Матвиенко, Россия, Совет Федерации РФ, Общество
15:02 13.01.2023
 
Матвиенко: журналисты находятся на информационной передовой

Матвиенко поздравила журналистов с праздником, отметив их работу в условиях информвойны

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поздравила журналистов с профессиональным праздником и поблагодарила за их работу, отметив, что в условиях жесткой информационной войны журналисты находятся на информационной передовой.
В Совете Федерации прошла торжественная церемония, посвященная подведению итогов конкурса "Совет Федерации – палата регионов", который проводился среди представителей российских средств массовой информации. Награждение участников конкурса состоялось в День российской печати. Конкурс проводился совместно с Союзом журналистов России.
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"В условиях жесткой информационной войны, развязанной Западом против России, вы тоже каждый день на фронте, я бы сказала, на его информационной передовой... Новые технологии информационной сети не отменили саму суть настоящей журналистики", - сказала она.
По словам Матвиенко, подобный конкурс проводится впервые.
"Количество участников конкурса превзошло наши самые смелые ожидания. Что, конечно же, не может не радовать. Это наглядное подтверждение того, что Совет Федерации действительно играет важную роль в становлении и отстаивании интересов субъектов Российской Федерации", - подчеркнула спикер Совфеда.
Матвиенко отметила, что журналисты помогают осуществлять Совету Федерации его законодательную миссию.
"Когда вы поддерживаете наши начинания и когда критикуете, вы всё равно помогаете в осуществлении нашей представительской и законодательной миссии. Потому что ваша информация, аналитические публикации, как правило, отмечают, очень важно, правдивость, профессиональность, конструктивность", - сказала сенатор.
Также спикер СФ заметила, что в странах Запада свобода слова становится "роскошью".
"Вместо дискуссии, вместо другой точки зрения в ход идёт принуждение и сила. Сегодня западные медиа стали глобальными... Запад, когда-то стоящий у истоков этого важного института, сегодня сам же убил журналистику" - заключила она.
Матвиенко добавила, что 2023 год объявлен годом наставничества, поэтому номинация "Год в жизни страны" на этот раз будет посвящена именно этой теме.
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