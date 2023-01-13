https://ria.ru/20230113/zhurnalisty-1844644128.html

Матвиенко: журналисты находятся на информационной передовой

Матвиенко: журналисты находятся на информационной передовой - РИА Новости, 13.01.2023

Матвиенко: журналисты находятся на информационной передовой

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поздравила журналистов с профессиональным праздником и поблагодарила за их работу, отметив, что в условиях жесткой... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:02

2023-01-13T15:02

2023-01-13T15:02

валентина матвиенко

россия

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поздравила журналистов с профессиональным праздником и поблагодарила за их работу, отметив, что в условиях жесткой информационной войны журналисты находятся на информационной передовой. В Совете Федерации прошла торжественная церемония, посвященная подведению итогов конкурса "Совет Федерации – палата регионов", который проводился среди представителей российских средств массовой информации. Награждение участников конкурса состоялось в День российской печати. Конкурс проводился совместно с Союзом журналистов России. "В условиях жесткой информационной войны, развязанной Западом против России, вы тоже каждый день на фронте, я бы сказала, на его информационной передовой... Новые технологии информационной сети не отменили саму суть настоящей журналистики", - сказала она. По словам Матвиенко, подобный конкурс проводится впервые. "Количество участников конкурса превзошло наши самые смелые ожидания. Что, конечно же, не может не радовать. Это наглядное подтверждение того, что Совет Федерации действительно играет важную роль в становлении и отстаивании интересов субъектов Российской Федерации", - подчеркнула спикер Совфеда. Матвиенко отметила, что журналисты помогают осуществлять Совету Федерации его законодательную миссию. Также спикер СФ заметила, что в странах Запада свобода слова становится "роскошью". "Вместо дискуссии, вместо другой точки зрения в ход идёт принуждение и сила. Сегодня западные медиа стали глобальными... Запад, когда-то стоящий у истоков этого важного института, сегодня сам же убил журналистику" - заключила она. Матвиенко добавила, что 2023 год объявлен годом наставничества, поэтому номинация "Год в жизни страны" на этот раз будет посвящена именно этой теме.

https://ria.ru/20230113/soledar-1844529720.html

https://ria.ru/20230112/nagrada-1844413508.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, общество