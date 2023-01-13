https://ria.ru/20230113/zhivotnye-1844681920.html

В Астрахани волонтерам закрывают доступ в приют, где погибли животные

В Астрахани волонтерам закрывают доступ в приют, где погибли животные - РИА Новости, 13.01.2023

В Астрахани волонтерам закрывают доступ в приют, где погибли животные

Зоозащитникам ограничивают доступ в пункт для безнадзорных животных "Экоприют" в Астрахани, мертвых питомцев которого обнаружили на местном полигоне, сообщила... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:27

2023-01-13T16:27

2023-01-13T16:34

астрахань

приволжский район

генеральная прокуратура рф

общество

бездомные животные

животные

собаки

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Зоозащитникам ограничивают доступ в пункт для безнадзорных животных "Экоприют" в Астрахани, мертвых питомцев которого обнаружили на местном полигоне, сообщила РИА Новости общественница Эйжена Зариньш.По словам Зариньш, в приюте продолжают гибнуть животные из-за несвоевременно оказанной медпомощи. Собаки по-прежнему содержатся в узких клетках с проволочными основаниями. Сотрудники приюта обещали установить во всех вольерах деревянные доски, чтобы звери не стирали лапы в кровь, но так ничего и не сделали. Волонтеры пока постелили коврики."В приюте не идут с нами на контакт. Не предпринимают никаких мер. К примеру, в день необходимо 15 мешков корма. Пока за обеспечение отвечают волонтеры, но ведь они не могут вести сборы бесконечно", — добавила Зариньш.Осенью на скотомогильник в Приволжском районе вывезли шестьдесят трупов собак с отрезанными конечностями и выколотыми глазами. Как выяснилось, к этому причастна частная организация "Экоприют", которая получает миллионы из госбюджета на отлов и стерилизацию бездомных псов. После общественного резонанса ситуацию на контроль взяли в МВД и Генпрокуратуре. Сейчас в питомнике находятся около 400 животных.Региональная служба ветеринарии обращалась в природоохранную прокуратуру с требованием возбудить дело в отношении "Экоприюта" по статье 245 УК ("Жестокое обращение с животными"). Уголовное производство так и не началось.Волонтеры предложили на время перевезти животных в другой приют в селе Биштюбинка, где условия лучше. Пока этого нельзя сделать из-за карантина по бешенству. Экспертиза по найденными трупам на полигоне еще идет. Проверка в отношении руководства приюта продолжается.

https://ria.ru/20221201/zhivotnye-1835535961.html

https://ria.ru/20221213/zhivotnye-1838145509.html

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астрахань, приволжский район, генеральная прокуратура рф, общество, бездомные животные, животные, собаки